«Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

ПрАТ «Волиньобленерго» 3 листопада уклало угоду з ТОВ «Віа-Тур» про закупівлю легкового автомобіля за 990 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді мали поставити кросовер Toyota Venza. Деталі про куплений автомобіль невідомі, бо завантажений замовником файл договору не вдалося відкрити.

У 2013 році в Україні ця модель продавалась у різних комплектаціях по 362-413 тис грн., або $44-51 тис за тодішнім курсом 8,14 грн. за долар. За нинішнім курсом це могло б дорівнювати 1,21-1,38 млн грн. Зараз автомобіля немає на сайті того ж салону.

За даними «Вікіпедії», базова комплектація Toyota Venza має легкосплавні диски, двозонний автоматичний клімат-контроль, програвач, камеру заднього виду, шість динаміків, гніздо для навушників, USB-порт і 3,5-дюймовий рідкокристалічний дисплей. Усі пасажирські місця мають шкіряне покриття, а система безпеки включає контроль стабільності та тягового зусилля, анти-блокувальну систему гальм, електронний розподіл гальмівного зусилля і сім подушок безпеки.

Засновником столичного «Віа-Тур» є фірма «Ссав Групп» (Естонія) киянина Сергія Савченка 1974 р. нар., а директором – Сергій Мазур. Савченко також володіє та керує київським ТОВ «Дольче Віта».

Капітал створеної 6 жовтня естонської «Ssav Grupp OU» складає 2 500 євро. У реєстрі Естонії особою, яка має право на отримання процесуальних документів, вона зазначила «Ilyashev & Partners Õigusbüroo OÜ» (Естонія).

Номер телефону «Віа-Тур» 0442466841 також використовує низка юридичних осіб. Серед них – ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Фінанс», ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Нерухомість» і Асоціація відновлювальної енергетики «Альтернатива». Бенефіціаром «Альтернативи» є Оксана Горілей, яка у 2011-2014 рр.. була членом ревізійної комісії «Актив-банку» від групи компаній ІТТ, пов’язаних із замміністра фінансів Оксаною Маркаровою та її чоловіком Данилом Волинцем.

Нагадаємо, «Волиньобленерго» на 75% належить ТОВ «Укрістгаз», яке пов’язували з оточенням Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Ще 21% акцій раніше мала кіпрська «Garensia Enterprises Limited», котру пов’язують із Костянтином Григоришиним. Нині акції оформлено ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ «Сьомий», яке належить Максиму Маркову з Росії та кіпрській «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Це юристи Григоришина.

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