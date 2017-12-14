НОВИНИ

14.12.2017

Адвокатів Онищенка закликали або надавати докази, або відповідати за неправдиве повідомлення про злочин

У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

В уряді планують дозволити приватизацію офшорам і не розкривати їх бенефіціарів

«Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Нардеп від «БПП» переписав незадекларовану нерухомість і бізнес в Болгарії на тещу та посіпаку

Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

Профспілку податківців Насірова підозрюють у мільйонних відкатах за відшкодування ПДВ Фірташу та іншим

У $2,8 мільйона обійдеться показ Зимових і Літніх Олімпійських ігор в Україні

13.12.2017

Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

Фукс відсудив у Києва 80 мільйонів за руїни занедбаного заводу поруч з «5 елементом» Порошенка

За півроку дорогі мініфутбольні поля для шкіл Дніпра подорожчали ще на 11%

Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Імпортери стверджують, що можуть постачати в тюрми рибу удвічі дешевше від тендерних фаворитів

Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

Топ-6 справ, коли судова експертиза стала дишлом

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

«Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

14 Грудня 2017

ПрАТ «Волиньобленерго» 3 листопада уклало угоду з ТОВ «Віа-Тур» про закупівлю легкового автомобіля за 990 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді мали поставити кросовер Toyota Venza. Деталі про куплений автомобіль невідомі, бо завантажений замовником файл договору не вдалося відкрити.

У 2013 році в Україні ця модель продавалась у різних комплектаціях по 362-413 тис грн., або $44-51 тис за тодішнім курсом 8,14 грн. за долар. За нинішнім курсом це могло б дорівнювати 1,21-1,38 млн грн. Зараз автомобіля  немає на сайті того ж салону.

За даними «Вікіпедії», базова комплектація Toyota Venza має легкосплавні диски, двозонний автоматичний клімат-контроль, програвач, камеру заднього виду, шість динаміків, гніздо для навушників, USB-порт і 3,5-дюймовий рідкокристалічний дисплей. Усі пасажирські місця мають шкіряне покриття, а система безпеки включає контроль стабільності та тягового зусилля, анти-блокувальну систему гальм, електронний розподіл гальмівного зусилля і сім подушок безпеки.

Засновником столичного «Віа-Тур» є фірма «Ссав Групп» (Естонія) киянина Сергія Савченка 1974 р. нар., а директором – Сергій Мазур. Савченко також володіє та керує київським ТОВ «Дольче Віта».

Капітал створеної 6 жовтня естонської «Ssav Grupp OU» складає 2 500 євро. У реєстрі Естонії особою, яка має право на отримання процесуальних документів, вона зазначила «Ilyashev & Partners Õigusbüroo OÜ» (Естонія).

Номер телефону «Віа-Тур» 0442466841 також використовує низка юридичних осіб. Серед них – ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Фінанс», ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Нерухомість» і Асоціація відновлювальної енергетики «Альтернатива». Бенефіціаром «Альтернативи» є Оксана Горілей, яка у 2011-2014 рр.. була членом ревізійної комісії «Актив-банку» від групи компаній ІТТ, пов’язаних із замміністра фінансів Оксаною Маркаровою та її чоловіком  Данилом Волинцем.

Нагадаємо, «Волиньобленерго» на 75% належить ТОВ «Укрістгаз», яке пов’язували з оточенням Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Ще 21% акцій раніше мала кіпрська «Garensia Enterprises Limited», котру пов’язують із Костянтином Григоришиним. Нині акції оформлено ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ «Сьомий», яке належить Максиму Маркову з Росії та кіпрській «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Це юристи Григоришина.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.12.2017

Запоріжжя У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

Луцьк «Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Херсон Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

13.12.2017

Київ Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

Київ Фукс відсудив у Києва 80 мільйонів за руїни занедбаного заводу поруч з «5 елементом» Порошенка

Дніпро За півроку дорогі мініфутбольні поля для шкіл Дніпра подорожчали ще на 11%

Одеса Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Донецьк Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

12.12.2017

Донецьк Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах

Київ «Київавтодор» дав 68 мільйонів на ремонт бульвару Вернадського «рідній» фірмі свого екс-голови

Суми АМКУ оштрафував на 1,6 мільйонів «розпильщиків» продуктових тендерів з однією IP-адресою

Київщина Заммера Білої Церкви з Оппоблоку роздавав своїм фірмам ремонтні підряди на мільйони бюджетних коштів

Київ Столичним п’ятикласникам накупили ноутбуків-трансформерів на 10 мільйонів

Київ Перед приватизацією фірма оточення Авакова відсудила у держкомпанії ще два поверхи її офісу в центрі Києва

11.12.2017

Київщина Суд виправдав податкового ректора Мельника, хоч і визнав незаконним продаж нерухомості його родичам

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ