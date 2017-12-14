В уряді планують дозволити приватизацію офшорам і не розкривати їх бенефіціарів

Фонд державного майна України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробили законопроект, який встановлює нові правила продажу державних об’єктів. Він передбачає допуск до приватизаційного процесу учасників, 50% статутного капіталу яких оформлено в офшорних зонах, і не вимагає розкриття бенефіціарів цієї частки.

Про це йдеться в програмі «Гра Слів» (проект Bihus.info та 24 каналу).

Розробники законопроекту наголошують на необхідності розуміння, хто купуватиме українське підприємство.

«Нам важливо розуміти, що цей фінальний власник, що там немає російського капіталу, що цей власник, він сплачує податки, що якщо це фізична особа, вона може пояснити походження своїх коштів», – стверджує Максим Нефьодов, перший заступник міністра економіки.

Водночас він вважає достатнім бачити лише половину власників майбутнього покупця:

«У нас офшори дуже сильно демонізовані. У свідомості кожного українця офшор це щось таке страшне, що краде кошти і якось там функціонує під покровом тайн. Це не так. Офшори, в класичному розумінні, це країни із нижчими податковими ставками, ніж, як правило, у великих країнах», – каже замміністра.

Його підтримує і в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

«Наскільки я знаю від економістів, юристів, власне офшори – це не є щось противправне. Питання в тому, щоби ми, як держава, відслідковували, аби брудні гроші не заходили в нашу країну», – розповів у програмі «Гра слів» Віталій Трубаров.

Однак норма про 50% в офшорі унеможливлює повне розкриття майбутніх покупців. За відсутності вимоги розкриття всіх без винятку бенефіціарів майбутнього покупця та завдяки конфіденційності інформації про власників компй в офшорних зонах, дізнатися, чи не стоїть за покупцем капітал країни-агресора або корупційні гроші – буде неможливо.

Верховна Рада підтримала законопроект з такою нормою в першому читанні, наразі його готують до другого. Віталій Трубаров зазначив, що на цьому етапі депутати ще можуть внести зміни у вказаний пункт, запропонований МЕРТ і ФДМ. «Я думаю, що ми разом з депутатами відшукаємо механізми, які убезпечать нашу країну від впливу ззовні та негативного впливу країни-агресора», – зазначив він.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Закон, Уряд