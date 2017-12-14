НОВИНИ

14.12.2017

Адвокатів Онищенка закликали або надавати докази, або відповідати за неправдиве повідомлення про злочин

У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

В уряді планують дозволити приватизацію офшорам і не розкривати їх бенефіціарів

«Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Нардеп від «БПП» переписав незадекларовану нерухомість і бізнес в Болгарії на тещу та посіпаку

Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

Профспілку податківців Насірова підозрюють у мільйонних відкатах за відшкодування ПДВ Фірташу та іншим

У $2,8 мільйона обійдеться показ Зимових і Літніх Олімпійських ігор в Україні

13.12.2017

Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

Фукс відсудив у Києва 80 мільйонів за руїни занедбаного заводу поруч з «5 елементом» Порошенка

За півроку дорогі мініфутбольні поля для шкіл Дніпра подорожчали ще на 11%

Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Імпортери стверджують, що можуть постачати в тюрми рибу удвічі дешевше від тендерних фаворитів

Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

Топ-6 справ, коли судова експертиза стала дишлом

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

14 Грудня 2017

ТОВ «Спецтрейдсервис» отримала підряд від райадміністрації Запорізької міської ради по Заводському районі за 81 тис грн. на прибирання дитячих і спортивних майданчиків. Про це написав «Запорізький центр розслідувань».

Фірма прибиратиме 119 дитячих та спортивних майданчиків загальною площею 16,9 тис кв м. Згідно з угодою, укладеною 29 вересня, прибирання повинна проводитися п’ять разів на місяць до кінця року. «Спецтрейдсервис» вже отримав з бюджету більшу частину суми – 56 тис грн.

Видання звернуло увагу, що території дитячих і спортивних майданчиків віднесені до прибудинкової території розташованих поруч житлових будинків. Отже, прибирати їх повинні двірники КП «Запоріжремсервіс». Крім того, прибирання входить в структуру тарифу за утримання будинку та прибудинкової території.

Після проведення конкурсу з визначення керуючих компаній керівники деяких районних адміністрацій пропонували перекласти прибирання майданчиків на бюджет районів. Але ніяких відповідних змін в технічній документації будинків, яка і визначає всі компоненти тарифу, не проводилося.

Тобто, наразі в Заводському районі здійснюється подвійне фінансування одних і тих же робіт – за прибирання майданчиків платять і мешканці з тарифу, і всі запорожці опосередковано через бюджет міста.

ТОВ «Спецтрейдсервис» була зареєстрована на початку 2016 року, керівник і одноосібний власник Володимир Усенко.

З вересня минулого року «Спецтрейдсервис» уклала 14 договорів на загальну суму на 3 млн грн. Перші два підряду від Хортицької райадміністрації на прибирання тротуарів і «очищення територій району та супутні послуги» склали 1,34  млн грн. В квітні 2017 р. компанія отримала 890 тис грн. від Заводської райадміністрації на ліквідацію стихійних звалищ та вивезення-поховання побутових відходів. Влітку Заводська РА заплатила фірмі 189 тис. грн на утримання посадочних майданчиків зупинок громадського транспорту і 350 тис грн. за видалення порослі на безгоспних територіях.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

14.12.2017

Запоріжжя У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

Луцьк «Волиньобленерго» купило позашляховик Toyota за мільйон

Херсон Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

13.12.2017

Київ Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

Київ Фукс відсудив у Києва 80 мільйонів за руїни занедбаного заводу поруч з «5 елементом» Порошенка

Дніпро За півроку дорогі мініфутбольні поля для шкіл Дніпра подорожчали ще на 11%

Одеса Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Донецьк Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

12.12.2017

Донецьк Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах

Київ «Київавтодор» дав 68 мільйонів на ремонт бульвару Вернадського «рідній» фірмі свого екс-голови

Суми АМКУ оштрафував на 1,6 мільйонів «розпильщиків» продуктових тендерів з однією IP-адресою

Київщина Заммера Білої Церкви з Оппоблоку роздавав своїм фірмам ремонтні підряди на мільйони бюджетних коштів

Київ Столичним п’ятикласникам накупили ноутбуків-трансформерів на 10 мільйонів

Київ Перед приватизацією фірма оточення Авакова відсудила у держкомпанії ще два поверхи її офісу в центрі Києва

11.12.2017

Київщина Суд виправдав податкового ректора Мельника, хоч і визнав незаконним продаж нерухомості його родичам

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ