У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

ТОВ «Спецтрейдсервис» отримала підряд від райадміністрації Запорізької міської ради по Заводському районі за 81 тис грн. на прибирання дитячих і спортивних майданчиків. Про це написав «Запорізький центр розслідувань».

Фірма прибиратиме 119 дитячих та спортивних майданчиків загальною площею 16,9 тис кв м. Згідно з угодою, укладеною 29 вересня, прибирання повинна проводитися п’ять разів на місяць до кінця року. «Спецтрейдсервис» вже отримав з бюджету більшу частину суми – 56 тис грн.

Видання звернуло увагу, що території дитячих і спортивних майданчиків віднесені до прибудинкової території розташованих поруч житлових будинків. Отже, прибирати їх повинні двірники КП «Запоріжремсервіс». Крім того, прибирання входить в структуру тарифу за утримання будинку та прибудинкової території.

Після проведення конкурсу з визначення керуючих компаній керівники деяких районних адміністрацій пропонували перекласти прибирання майданчиків на бюджет районів. Але ніяких відповідних змін в технічній документації будинків, яка і визначає всі компоненти тарифу, не проводилося.

Тобто, наразі в Заводському районі здійснюється подвійне фінансування одних і тих же робіт – за прибирання майданчиків платять і мешканці з тарифу, і всі запорожці опосередковано через бюджет міста.

ТОВ «Спецтрейдсервис» була зареєстрована на початку 2016 року, керівник і одноосібний власник Володимир Усенко.

З вересня минулого року «Спецтрейдсервис» уклала 14 договорів на загальну суму на 3 млн грн. Перші два підряду від Хортицької райадміністрації на прибирання тротуарів і «очищення територій району та супутні послуги» склали 1,34 млн грн. В квітні 2017 р. компанія отримала 890 тис грн. від Заводської райадміністрації на ліквідацію стихійних звалищ та вивезення-поховання побутових відходів. Влітку Заводська РА заплатила фірмі 189 тис. грн на утримання посадочних майданчиків зупинок громадського транспорту і 350 тис грн. за видалення порослі на безгоспних територіях.

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