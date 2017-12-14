У $2,8 мільйона обійдеться показ Зимових і Літніх Олімпійських ігор в Україні

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 11 грудня уклало угоду з компанією «ДіЕнАй Лайсенсінг Лімітед» (Британія) про закупівлю медіаправ щодо Олімпійських ігор за $2,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Придбали ліцензію щодо виключних прав на трансляцію і показ на території України ХХІІІ Зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані (Корея) у 2018 році та ХХХІІ Олімпійських ігор у Токіо (Японія) у 2020 році.

Ігри транслюватимуть безкоштовно українською та російською мовами на каналах «UA:Перший» і «UA:Культура», радіо, цифрових сервісах та екранах у громадських місцях, причому НСТУ має забезпечити блокування сигналів за межами України.

Із загальної суми винагороди 60% припадає на Зимові ігри, а 40% – на Літні ігри.

Закупівлю провели за переговорною процедурою. В обґрунтуванні цього сказано, що Міжнародний олімпійський комітет надав виключні права на всю територію Європи компанії «Discovery Corporate Services Limited» (Британія), а та відступила їх «DNI Licensing Limited». Таким чином, остання є єдиним ліцензіаром на території України.

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