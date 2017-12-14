Профспілку податківців Насірова підозрюють у мільйонних відкатах за відшкодування ПДВ Фірташу та іншим

Національна поліція підорює посадовців Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби в незаконному заволодінні коштами під приводом отримання благодійної допомоги.

Про це з посиланнями на дані судового реєстру написала на своїй сторінці в Facebook Ольга Євстигнєєва.

Досудове розслідування встановило, що вересня 2015 року по листопад 2016 року ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» перерахував 14 платежами на рахунок Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС 14,32 млн грн. як добровільну безповоротну допомогу. В свою чергу у вказаний період часу завод отримав 15 платежами відшкодування ПДВ на загальну суму 74,41 млн грн.

Від «Наших грошей»

В ході розслідування кримінального провадження №42017000000000617 від 02.03.2017 р слідчі встановили, що благодійну допомогу Всеукраїнській профспілці працівників ОДФС або її підконтрольним підприємствам для повернення ПДВ без належної перевірки надавали також ТОВ «Юніко-Істейт», ТОВ «Кребо-Бориспіль», ТОВ «Карпатнафтохім», ПІІ «Монблан», ТОВ «Титан України», ТОВ «Українська дистрибуційна компанія». Після їх благодійної допомоги органи ДФС без проведення належних перевірок здійснювали відшкодування ПДВ.

Встановлено, що «Титан України» з початку 2015 року по вересень 2017 перерахував благодійної допомоги 17,40 млн грн. Про грошові подарунки інших фірм даних немає.

Власниками «Юніко-Істейт» є киянка Марина Шевченко та австрійські компанії «Портал бетайлігунсфервальтунгс гмбх» і «Домінант партісіпейшнс холдинг гмбх». Фірма не розкриває своїх бенефіціарів. Раніше директором в цій фірми працювала нардеп Тетяна Острікова («Самопоміч»), яка входить складу парламентського комітету з питань податкової політики.

є киянка Марина Шевченко та австрійські компанії «Портал бетайлігунсфервальтунгс гмбх» і «Домінант партісіпейшнс холдинг гмбх». Фірма не розкриває своїх бенефіціарів. Раніше директором в цій фірми працювала нардеп Тетяна Острікова («Самопоміч»), яка входить складу парламентського комітету з питань податкової політики. Власниками «Кребо-Бориспіль» вказані мешканці Кременчука Полтавської області Валерій Жіглій та Євгеній Алексєєв. Вони також є засновниками ТОВ «ТД «Укртатнафта», директора якого – Олександра Роженкова, ЗМІ відносять до команди екс-директора «Укртатнафти» (Кременчук) Володимира Матіцина.

вказані мешканці Кременчука Полтавської області Валерій Жіглій та Євгеній Алексєєв. Вони також є засновниками ТОВ «ТД «Укртатнафта», директора якого – Олександра Роженкова, ЗМІ відносять до команди екс-директора «Укртатнафти» (Кременчук) Володимира Матіцина. Власниками «Карпатнафтохім» вказані Ігор Щуцький та Мамедов Ілхам Джалал огли. Шуцький раніше очолював ТОВ «Група компаній «Техінсервіс», яким зараз керує екс-помічник нардепа Андрія Іванчука («Народний фронт») Василь Палійчук. Бізнес-патрнером Іванчука в «Техінсервіс» називав себе Ігор Коломийський, ця фірма була задіяна в схемах з заробітку на біоеталоні. У грудні минулого року за ініціативи депутата від «Народного фронту» Олега Кришіна Верховна Рада звільнила від сплатити акцизу імпорт сировини для виробництва етилену, єдиним виробником якого є «Карпатнафтохім».

вказані Ігор Щуцький та Мамедов Ілхам Джалал огли. Шуцький раніше очолював ТОВ «Група компаній «Техінсервіс», яким зараз керує екс-помічник нардепа Андрія Іванчука («Народний фронт») Василь Палійчук. Бізнес-патрнером Іванчука в «Техінсервіс» називав себе Ігор Коломийський, ця фірма була задіяна в схемах з заробітку на біоеталоні. У грудні минулого року за ініціативи депутата від «Народного фронту» Олега Кришіна Верховна Рада звільнила від сплатити акцизу імпорт сировини для виробництва етилену, єдиним виробником якого є «Карпатнафтохім». Засновником ПІІ «Монблан» є панамська «Макро інвест холдінг корп», директором – Олександр Дегода. Він разом з братом Андрієм Дегодою є співвласником компанії «ERC», через «Монблан» вона контролює магазини техніки «MOYO».

є панамська «Макро інвест холдінг корп», директором – Олександр Дегода. Він разом з братом Андрієм Дегодою є співвласником компанії «ERC», через «Монблан» вона контролює магазини техніки «MOYO». «Титан Україна» записана на кіпрську «Фебрі трейдінг лімітед», директором є Роман Мандригеля. Раніше фірма була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з такими ПІБ відома як помічник нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа.

записана на кіпрську «Фебрі трейдінг лімітед», директором є Роман Мандригеля. Раніше фірма була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з такими ПІБ відома як помічник нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. «Українська дистрибуційна компанія» належить власнику ТМ «Хортиця» Євгенію Черняку.

Поліція в слідстві посилається на дані СБУ, що керівник Всеукраїнської профспілки працівників ОДФС спільно з особою, яка здійснювала функцію по веденню бухгалтерського обліку та іншими особами, задіяли у схемі виведення та привласнення грошових коштів шляхом укладення фіктивних договорів БФ «Профдопомога», ДП «Сервісно-видавничий центр», ППО ДП «Сервісно-видавничий центр», ТОВ «Будост», ТОВ «БФ Завод», ТОВ «Віді Автострада», ТОВ «IT-Інтегратор», ДП «Санаторій Молдова», ТОВ «Компанія «Інвестспецкомплекс» та ряд інших суб’єктів господарювання.

На сайті ДФС керівником Всеукраїнської профспілки працівників ОДФС вказаний Олександр Кислиця. Його організація володіє найбільшою часткою в компанії «Рута», яка надає ДФС у безоплатне користування авто класу люкс. За даними програми «Схеми», саме на Lexus LS 600 фірми їздив керівник ДФС Роман Насіров, який керував слубою з травня 2015 року.

В березні 2017 року уряд відсторонив Насірова від посади на час проведення слідства Національного антикорупційного бюро. Правоохоронці підозрюють Насірова в зловживанні посадою та в службовому підробленні, коли він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань.

На час відсутності Насірова в.о. голови ДФС очолюваний Володимиром Гройсманом уряд призначив колишнього вінницького податківця Мирослава Продана, проти якого відразу після цього було закрито три кримінальні справи за підозрою в порушеннях законів під час митного оформлення експорту волоських горіхів.

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