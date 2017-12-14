Нардеп від «БПП» переписав незадекларовану нерухомість і бізнес в Болгарії на тещу та посіпаку

Народний депутат Костянтин Іщейкін у 2014 році продав своїй тещі квартиру та паркомісце в курортному місті Варна у Болгарії, а влітку 2016 року переписав болгарську компанію «Юкон Інвест» на свого помічника Сергія Соколовського. Про це свідчать витяги з майнового та бізнесового реєстру Болгарії.

Йдеться про квартиру на 72 кв м та паркомісце площею 18 кв м у Варні (Болгарія). Як свідчить витяг з реєстру нерухомості Болгарії, Іщейкін з дружиною Юлією придбали нерухомість у 2008 році за 78 233 BGN (40 тис. євро), а продали у 2014 році у півтори рази дешевше – за 49 763 BGN (25 тис. євро).

У 2014 році нерухомість у цьому районі коштувала значно дорожче. За ринковими цінами подружжя Іщейкіних мало б виручити за апартаменти орієнтовно 73 тис. євро.

Покупцем нерухомості вказана Вира Калиник – це теща Іщейкіна Віра Пантелеймонівна Кальник.

Нардеп мав повідомити про продаж квартири у своїй декларації за 2014 рік у рядку «Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна», однак це поле Іщейкін залишив не заповненим. Зауважимо, що болгарської нерухомості не було у його декларації за 2013 рік.

Також, із комерційного реєстру Болгарії відомо, що Костянтин Іщейкін разом з дружиною Юлією донедавна були співзасновниками зареєстрованої у Варні компанії «Юкон Інвест», яка спеціалізується на посередництві у продажі нерухомості. У червні минулого року фірму перереєстрували на Сергія Соколовського – помічника нардепа Іщейкіна.

За підсумком 2015 року, коли Іщейкін з дружиною ще володіли «Юкон Інвестом», нардеп не декларував компанії. Невідомо, на яких умовах помічник Іщейкіна став власником фірми, однак, за підсумком 2016 року нардеп не декларував також доходу від продажу корпоративних прав.

В Україні Юлія Іщейкіна є одноосібною власницею ТОВ «Готель Галерея», зареєстрованого у Полтаві влітку 2015 року. Також вона є бенефіціаром ТОВ «Біпол», яке Іщейкін раніше не декларував. Цю фірму Іщейкіна ділить із мамою Вірою Кальник. Керівником «Біполу» є Сергій Соколовський.

Нагадаємо, Віра Кальник є вдовою Анатолія Кукоби – колишнього мера Полтави, екс-нардепа 4-5 скликань (в останньому скликанні числився членом «Партії регіонів»). У часи депутатства Кукоби, Кальник з донькою Юлією Іщейкіною були його помічниками на громадських засадах.

Юлія Іщейкіна раніше була завідувачем кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики ВДНЗУ «Української медичної стоматологічної академії» («УМСА»). У цьому ж вузі Костянтин Іщейкін був завідувачем кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з дерматологією та венерологією.

Батько Іщейкіна Євген Володимирович відомий як головний лікар Полтавської міської клінічної лікарні №2, мати — Іщейкіна Любов Костянтинівна, старший викладач кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії «УМСА».

Матеріал підготовлений за підтримки сайту «Bivol.bg» та Центр у з дослідження корупції і організованої злочинності ( OCCRP ) .

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