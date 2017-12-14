Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

НОВИНИ

14.12.2017

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У Запоріжжі за прибирання майданчиків платять двічі: комунальним двірникам та приватній фірмі

В уряді планують дозволити приватизацію офшорам і не розкривати їх бенефіціарів

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Нардеп від «БПП» переписав незадекларовану нерухомість і бізнес в Болгарії на тещу та посіпаку

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Профспілку податківців Насірова підозрюють у мільйонних відкатах за відшкодування ПДВ Фірташу та іншим

У $2,8 мільйона обійдеться показ Зимових і Літніх Олімпійських ігор в Україні

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Імпортери стверджують, що можуть постачати в тюрми рибу удвічі дешевше від тендерних фаворитів

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13.11.2017

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14 Грудня 2017

Комунальне підприємство Херсонськобї облради «Херсонські авіалінії» 12 грудня уклали угоду з ТОВ «Кей енерджі груп» на розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» за 1,41 млн грн. Про це пише видання «Мост» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Закупівля пройшла по неконкурентній процедурі.

«Кей енерджі груп» було зареєстровано в Києві в кінці 2016 року. Спочатку його засновником був столичний юрист Олександр Самійленко. Він також є керівником і засновником десятків різних фірм, частина з яких виставлена на продаж на сайті його юридичної фірми «Легаліст»

На цьому ж саті до цього часу висить об’ява про продаж «Кей енерджі груп» за 3000 грн.

З вересня 2017 року власником та керівником «Кей енерджі груп» став мешканець селища Запоріжжя Луганської області Вадим Сідляр. З 2014 року селище  не підконтрольне українській владі. Це перше замовлення «Кей енерджі груп» за державні кошти, а у відкритих джерелах відсутня інформація про участь Сідляра в приватному бізнесі раніше.

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Херсон Аеропорт Херсону закупив розробку проекту за 1,4 мільйона у фірми, яку продавали за три тисячі

13.12.2017

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