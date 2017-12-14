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Адвокатів Онищенка закликали або надавати докази, або відповідати за неправдиве повідомлення про злочин

14 Грудня 2017

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків закликав адвокатів підтверджувати доказами заяви про нібито маніпулювання автоматизованою системою документообігу Солом’янського райсуду Києва при авторозподілі справ на слідчих суддів. Про це повідомив журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Під час засідання 13 грудня адвокат біглого нардепа Олександра Онищенка і адвокат ще одного втікача-фігуранта «газової справи» Сергія Свіченка заявили про «маніпулювання системою документообігу суду» під час авторозподілу клопотання САП. Як відомо, за результатами цього авторозподілу клопотання САП розглядає суддя Олександр Бобровник.

Адвокат Свіченка після слів про «маніпулювання системою документообігу» почав наводити слова Онищенка, які він написав у себе у Facebook, і які передрукувало видання «Страна.ua».

Зокрема, Онищенко писав, що адвокати «одного з бенефіціарів «Народного фронту» Миколи Мартиненка» стверджували, «що суддя Бобровник отримує розподіл на резонансні справи не згідно з жеребом автоматизованої системи, а з огляду на те, що він нібито знаходиться «на гачку» в Антикорупційного бюро».

«Маніпулювання системою документообігу суду – я теж це підтримую.. Складно сказати, ваша честь, чи знаєте ви про це. Насправді, це оціночне поняття. Колега вважає, що не можете не знати. Переконаний, що колеги зі сторони обвинувачення вважають інакше. Але все одно, так чи інакше, це викликає сумнів в об’єктивності суду у даному судовому процесі», – у свою чергу сказав адвокат Онищенка Олег Іщенко.

У відповідь на це прокурор САП Роман Симків нагадав, що за втручання в автоматичний розподіл суду діє кримінальна відповідальність, і закликав адвокатів не бути голослівними, а надати докази цього.

«Прошу надати нам, як прокурорам, ми уповноважені на це, заяву про вчинення злочину. Ми, відповідно, попередимо вас про кримінальну відповідальність», – зазначив прокурор.

Як відомо, за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину відповідно до Кримінального кодексу України особі загрожує до 5 років позбавлення волі.

При цьому прокурор Роман Симків зазначив: «Автоматичний розподіл проведено. У ньому взяли участь шість слідчих суддів Солом’янського районного суду. Чому автоматично система вибрала суддю Бобровника – мені не зрозуміло. Але разом з тим не можна робити ці голослівні заяви. Оскільки це як ніяк підриває довіру взагалі до судової системи як такої. Ви не нас звинувачуєте, і не суддю Бобровника. Ви звинувачуєте взагалі весь Солом’янський суд».

Нагадаємо, НАБУ і САП 10 листопада подали клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Онищенка, його матері та ще чотирьох фігурантів т.зв. «газової справи». Усі ці особи переховуються за межами України.

Дане клопотання, згідно з вимогами КПК, слідчий суддя мав розглянути не пізніше 10 днів з дня його надходження. Це не було зроблено.

Більше того, 6 грудня за заявою одного із захисників засідання було перенесене аж на 16 січня 2018 року. Прокурори САП з метою дотримання вимог КПК щодо розумних строків і усунення будь-яких спроб затягнути розгляд даного питання подали до суду нове клопотання, яке і було розподілене автоматичною системою на суддю О.Бобровника.

Наразі слідство стосовно Онищенка і інших п’ятьох фігурантів зупинене у зв’язку із їх розшуком. НАБУ і САП 10 листопада звернулися до суду за дозволом здійснити і завершити спеціальне досудове розслідування (in absentia, тобто за відсутності Онищенка та інших 5 підозрюваних), після чого справа буде направлена до суду для розгляду по суті і винесення вироку.

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