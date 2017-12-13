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За півроку дорогі мініфутбольні поля для шкіл Дніпра подорожчали ще на 11%

13 Грудня 2017

КП «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради 6 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Торгівельний дім «Н’ю-лайн» мініфутбольних полів на 8,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 грудня для шкіл №11, 37, 40, 56, 130 та Ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою поставлять і змонтують шість ігрових майданчиків 42х22 м із поліетиленовою травою LigaGrass Pro Cool Plus 238 11/8, огорожею, воротами та сітками по 1,50 млн грн.

У травні «Спорт-Дніпро» замовило цій самій фірмі такі майданчики з поліетиленовою травою Performa 40 mm, огорожею, воротами та сітками на 11% дешевше – 1,35 млн грн.

Крім того, у травні КФОУ «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» замовила в інших фірм аналогічні майданчики з монтажем по 826-831 тис грн. 

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 9,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Альма-Сервіс» Ганни Шмельової, дружини депутата Соборної районної у місті Дніпрі ради від «Опозиційного блоку» Юрія Шмельова.

Власниками дніпровського «ТД «Н’ю лайн» є Ольга Кільова та Павло Кільовий. Останній володів нині ліквідованим ТОВ «ДПТД «Н’ю – Лайн» разом із Вадимом Барабашом.

Торік переможець у суді домігся укладення угоди зі «Спорт-Дніпро» про купівлю мініфутбольних полів на 6,43 млн грн. після відміни тендеру за рішенням АМКУ.

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