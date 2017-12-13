НОВИНИ

13.12.2017

Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Імпортери стверджують, що можуть постачати в тюрми рибу удвічі дешевше від тендерних фаворитів

Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

Топ-6 справ, коли судова експертиза стала дишлом

Поліція не знайшла за місцем реєстрації «прокладку», яка за рік виграла на залізниці понад 300 мільйонів

12.12.2017

Матір чиновниці Держміграції, яку Луценко рятує від НАБУ, володіє елітною квартирою та престижним авто

Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах

«Київавтодор» дав 68 мільйонів на ремонт бульвару Вернадського «рідній» фірмі свого екс-голови

Полтавчани продали «Укргазвидобуванню» китайських бурильних ясів на 78 мільйонів

АМКУ оштрафував на 1,6 мільйонів «розпильщиків» продуктових тендерів з однією IP-адресою

Заммера Білої Церкви з Оппоблоку роздавав своїм фірмам ремонтні підряди на мільйони бюджетних коштів

Новий клон «Трейд Коммодіті» поділив з «Окко» чверть мільярда на «приватівський» дизель для армії

Столичним п’ятикласникам накупили ноутбуків-трансформерів на 10 мільйонів

Перед приватизацією фірма оточення Авакова відсудила у держкомпанії ще два поверхи її офісу в центрі Києва

11.12.2017

Суд виправдав податкового ректора Мельника, хоч і визнав незаконним продаж нерухомості його родичам

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

13 Грудня 2017

Родина Куценків

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 23 листопада підписав розпорядження про передачу в оренду ТОВ «Наскар» вісім нежитлових приміщень.

Про це пише член ГО «Антикорупційний офіс» (Одеса) Катерина Маденс.

Всі передані об’єкти оренди знаходяться в комунальних навчальних закладах, вони будуть використані для проведення курсів з підготовки водіїв.

Співвласником «Наскар» є Андрій Куценко – чоловік депутатки промерської фракції в Одеській міськраді «Довіряй ділам» Ірини Куценко-Єсенович.

В декларації про доходи Ірина Куценко-Єсенович не вказала бізнес свого чоловіка, а лише його заробітну платню на посаді керівника ТОВ «Наскар».

Від «Наших грошей»

ТОВ «Наскар» було зареєстровано в жовтні 2016 в квартирі Андрія Куценка, якому належить 30% в уставному фонді фірми. Його бізнес-партнером є 26-річна одеситка Ірина Крижанівська. Раніше  вона працювала в Морехідному коледжі технічного флоту Одеської національної морської академії, у відкритих джерелах відсутня інформація про її участь до цього в приватному бізнесі.

Загальна площа нежитлових приміщень, яка була виділена «Наскар» розпорядженнями Труханова 23 листопада складає 516 кв м.

Ірина Куценко в декларації вказала, що працює у ГО «Українська федерація таїландського боксу Муей-Тай», президентом якої є Геннадій Труханов.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

13.12.2017

Одеса Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Донецьк Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

12.12.2017

Донецьк Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах

Київ «Київавтодор» дав 68 мільйонів на ремонт бульвару Вернадського «рідній» фірмі свого екс-голови

Суми АМКУ оштрафував на 1,6 мільйонів «розпильщиків» продуктових тендерів з однією IP-адресою

Київщина Заммера Білої Церкви з Оппоблоку роздавав своїм фірмам ремонтні підряди на мільйони бюджетних коштів

Київ Столичним п’ятикласникам накупили ноутбуків-трансформерів на 10 мільйонів

Київ Перед приватизацією фірма оточення Авакова відсудила у держкомпанії ще два поверхи її офісу в центрі Києва

11.12.2017

Київщина Суд виправдав податкового ректора Мельника, хоч і визнав незаконним продаж нерухомості його родичам

Хмель Фірма депутата виграла 112 мільйонів на дороги Хмельницької області

Черкаси Підприємство Держрезерву придбало дахову сонячну електростанцію за 2 мільйони

Київ Комунальники дали 50 мільйонів на каналізацію приватних будинків на Сирці з трубами по завищеним цінам

Київ Київраді пропонують передати тестю Насірова та Алієву землю, яку орендувала підозрювана у фіктивності фірма

Київ Брат замголови ДАБІ за 76 мільйонів зведе житло на Лісовому масиві за ціною готового на Дарниці

Полтава Теща голови райсуду Полтави отримала шикарну квартиру від фірми, яку захищав від фіскалів зять-суддя

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ