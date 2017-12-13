Труханов віддав в оренду вісім приміщень під сімейний бізнес своєї юристки-депутатки

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 23 листопада підписав розпорядження про передачу в оренду ТОВ «Наскар» вісім нежитлових приміщень.

Про це пише член ГО «Антикорупційний офіс» (Одеса) Катерина Маденс.

Всі передані об’єкти оренди знаходяться в комунальних навчальних закладах, вони будуть використані для проведення курсів з підготовки водіїв.

Співвласником «Наскар» є Андрій Куценко – чоловік депутатки промерської фракції в Одеській міськраді «Довіряй ділам» Ірини Куценко-Єсенович.

В декларації про доходи Ірина Куценко-Єсенович не вказала бізнес свого чоловіка, а лише його заробітну платню на посаді керівника ТОВ «Наскар».

Від «Наших грошей»

ТОВ «Наскар» було зареєстровано в жовтні 2016 в квартирі Андрія Куценка, якому належить 30% в уставному фонді фірми. Його бізнес-партнером є 26-річна одеситка Ірина Крижанівська. Раніше вона працювала в Морехідному коледжі технічного флоту Одеської національної морської академії, у відкритих джерелах відсутня інформація про її участь до цього в приватному бізнесі.

Загальна площа нежитлових приміщень, яка була виділена «Наскар» розпорядженнями Труханова 23 листопада складає 516 кв м.

Ірина Куценко в декларації вказала, що працює у ГО «Українська федерація таїландського боксу Муей-Тай», президентом якої є Геннадій Труханов.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Нерухомість