Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

13 Грудня 2017
Екс-керівник «Південно-Західної залізниці» Олексій Кривопішін після переходу на работу в Київську міську державну адміністрацію почав отримувати виплати за свій патент відносно схеми руху столичної електрички. І хоча запропонована схема виявилася збитковою, річне користування патентом коштує 251 тис грн.
Про це йдеться в розслідуванні Марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Наприкінці 2011-го року КМДА запустила столичну кільцеву електричку із 15-тьма станціями: цей вид транспорту мав розвантажити метро від напливу людей в годину пік. Через рік тодішній очільник «Південно-Західної залізниці» Олексій Кривопішин запатенував електричку.
У патенті зазначено, що «Рух поїздів здійснюється послідовно принаймні по одній із магістральній по одній із магістральних колій, розташованих в межах міста, через установлений на ній щонайменше один стрілочний перевід…», що у простому формулюванні звучить як «електричка рухається по кільцевому маршруту».
Кривопішин запатентував рух електрички по колу, як корисну модель. Згідно із законодавством, такий вид патенту не перевіряють на оригінальність, а просто реєструють документи на нього.
«Ці заявки видають під відповідальність заявника, а заявник вже перевіряє відомий рівень техніки та повідомляє нам, чи це вже є, чи, можливо, він нам може щось не сказати або не знайти. Ми віримо йому на слово», – пояснив процедуру видачі патенту заступник начальника відділу експертизи ДП «Укрпатент» Андрій Суховій.
У 2015 році, після низки корупційних скандалів, Олексій Кривопішин встратив посаду на залізниці, а у лютому 2016-го міський голова Києва Віталій Кличко призначає його своїм радником.
Вже у 2017-му комунальне підприємство «Київпастранс» та Олексій Кривопішин уклали договір на виключне використання патенту, за яким Кривопішин отримує 251 тисячу гривень на рік. Сам патент дійсний до 2022-го року.
За словами головного спеціалісту транспортного департаменту КМДА Віктора Петрука, патент є недійсним, тому що аналогів електрички по всьому світу є чимало.
«В кінці 80-х років, наприклад, в Парижі нараховувалося понад 950 км внутрішніх залізничних колій. Була залізниця внутрішня в Києві, в Москві та в деяких інших містах», – розповів він.
Попри це Київпастранс навіть не спробував не платити раднику мера, проігнорувавши можливість оскаржити патент в Укрпатенті, або суді. Окрім того, що електричка не є новацією, вона приносить місту збитків на понад сім мільйонів гривень щомісяця. Серед причин – віддаленість станцій від центру та великих житлових масивів.
Аби збільшити пасажиропотік електрички, КМДА планує запустити транспортний проект «Трамтрейн» – трамвай, який би сполучався з електричкою та заїжджав до великих житлових масивів. Натомість патент на цю ідею вже зареєстрований у червні 2017-го тим же Олексієм Кривопішиним.
Нагадаємо, у 2015 році тодішній очільник Південно-західної залізниці Олексій Кривопішин збудував приватний комплекс відпочинку «Olimpic village» на землі, яка призначалася для відпочинку залізничників. Будівництво проводили співробітники залізниці з використанням залізничних коштів.
Tеги | Транспорт
Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017
НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017