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Радник Кличка Кривопішин запатентував рух київської електрички по колу

13 Грудня 2017

Екс-керівник «Південно-Західної залізниці» Олексій Кривопішін після переходу на работу в Київську міську державну адміністрацію почав отримувати виплати за свій патент відносно схеми руху столичної електрички. І хоча запропонована схема виявилася збитковою, річне користування патентом коштує 251 тис грн.

Про це йдеться в розслідуванні Марини Ансіфорової для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Наприкінці 2011-го року КМДА запустила столичну кільцеву електричку із 15-тьма станціями: цей вид транспорту мав розвантажити метро від напливу людей в годину пік. Через рік тодішній очільник «Південно-Західної залізниці» Олексій Кривопішин запатенував електричку.

У патенті зазначено, що «Рух поїздів здійснюється послідовно принаймні по одній із магістральній по одній із магістральних колій, розташованих в межах міста, через установлений на ній щонайменше один стрілочний перевід…», що у простому формулюванні звучить як «електричка рухається по кільцевому маршруту».

Кривопішин запатентував рух електрички по колу, як корисну модель. Згідно із законодавством, такий вид патенту не перевіряють на оригінальність, а просто реєструють документи на нього.

«Ці заявки видають під відповідальність заявника, а заявник вже перевіряє відомий рівень техніки та повідомляє нам, чи це вже є, чи, можливо, він нам може щось не сказати або не знайти. Ми віримо йому на слово», – пояснив процедуру видачі патенту заступник начальника відділу експертизи ДП «Укрпатент» Андрій Суховій.

У 2015 році, після низки корупційних скандалів, Олексій Кривопішин встратив посаду на залізниці, а у лютому 2016-го міський голова Києва Віталій Кличко призначає його своїм радником.

Вже у 2017-му комунальне підприємство «Київпастранс» та Олексій Кривопішин уклали  договір на виключне використання патенту, за яким Кривопішин отримує 251 тисячу гривень на рік. Сам патент дійсний до 2022-го року.

За словами головного спеціалісту транспортного департаменту КМДА Віктора Петрука, патент є недійсним, тому що аналогів електрички по всьому світу є чимало.

«В кінці 80-х років, наприклад, в Парижі нараховувалося понад 950 км внутрішніх залізничних колій. Була залізниця внутрішня в Києві, в Москві та в деяких інших містах», – розповів він.

Попри це Київпастранс навіть не спробував не платити раднику мера, проігнорувавши можливість оскаржити патент в Укрпатенті, або суді. Окрім того, що електричка не є новацією, вона приносить місту збитків на понад сім мільйонів гривень щомісяця. Серед причин – віддаленість станцій від центру та великих житлових масивів.

Аби збільшити пасажиропотік електрички, КМДА планує запустити транспортний проект «Трамтрейн» – трамвай, який би сполучався з електричкою та заїжджав до великих житлових масивів. Натомість патент на цю ідею вже зареєстрований у червні 2017-го тим же Олексієм Кривопішиним.

Нагадаємо, у 2015 році тодішній очільник Південно-західної залізниці Олексій Кривопішин збудував приватний комплекс відпочинку «Olimpic village» на землі, яка призначалася для відпочинку залізничників. Будівництво проводили співробітники залізниці з використанням залізничних коштів.

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