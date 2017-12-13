Поліція не знайшла за місцем реєстрації «прокладку», яка за рік виграла на залізниці понад 300 мільйонів

ТОВ «Українська машинобудівельна техніка», яке за рік натендерило в системі ПАТ «Українська залізниця» більше 300 млн грн., фігурує у двох кримінальних справах. Про це пише сайт «Zалізниця без корупції».

У березні 2017 р. після публікації «ZbK» поліція за зверненням СБУ відкрила кримінальне провадження №42017201010000064 за ознаками ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме розкрадання майна і службове підроблення.

Під час перевірки рахунків фірми було встановлено, що тільки 20% отриманих від залізниці коштів ішли на закупівлю запчастин до рухомого складу. Решта витрачалася нібито на закупівлю побутових товарів та харчових продуктів.

Також слідчі виявили, що «Українська машинобудівельна техніка» відсутня за місцем реєстрації та не має спеціалізованого персоналу для постачання запчастин до рухомого складу, тим більше пов’язаних із безпекою руху.

«Українська машинобудівельна техніка» зареєстрована 29 серпня 2016 р. в Сумах на Білопольському шляху, 16 на директора Миколу Хапуна з Кам’янського.

Через два тижні після створення вона прийшла на тендер «Стрийського вагоноремонтного заводу» щодо автозчепів рухомого складу та їх запчастин очікуваною вартістю 3,26 млн грн. і зрештою виграла його.

У довідці про матеріальну базу «Українська машинобудівельна техніка» зазначала сканер, три комп’ютери, три телефони, 17 стільців і орендоване приміщення площею 42 кв. м.

Загалом із жовтня 2016 року компанія отримала підрядів Дарницького, Панютинського і Стрийського вагоноремонтних заводів та філії «ЦТС «Ліски» на 302,76 млн грн.

Крім того, «Українська машинобудівельна техніка» фігурує в іншому кримінальному провадженні №42017040000000041 від січня 2017 р. щодо можливого ухиляння від сплати податків. Разом із нею там згадуються ще дві фірми, які теж записані на мешканців Кам’янського. Йдеться про кам’янське ТОВ «Українська великовантажна техніка» Олени Ковальової, Вадима Литвина і Сергія Сурова та полтавське ТОВ «Технорейлгруп» Миколи Сагуйченка.

Усього виключно на залізниці «Технорейлгруп» виграв тендерів на 209,05 млн грн., а «Українська великовантажна техніка» – на 24,40 млн грн. Остання неодноразово програвала фірмам «Технорейлгруп» та «Українська машинобудівельна техніка».

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