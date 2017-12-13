Фукс відсудив у Києва 80 мільйонів за руїни занедбаного заводу поруч з «5 елементом» Порошенка

Київський апеляційний господарський суд підтримав рішення суду першої інстанції про стягнення з КП «Дирекція будівництва шляхово транспортних споруд м. Києва» («ДБШТС м. Києва») на користь ТОВ «Інтерстрой Груп» 80,66 млн грн. збитків, які комунальники завдали майну фірми внаслідок ремонту Подільського мосту. Про це свідчить ухвала апеляційного суду від 15 листопада.

У листопаді 2015 році «Інтерстрой Груп» купив у ТОВ «Група Н.М.К.» та зареєстрував майновий комплекс загальною площею 8442 кв. м по вул. Електриків,28 (Рибальський півострів). Мова йде про майновий комплекс колишнього заводу «Ремдизель», до якого увійшли адмінбудівля, ковальсько-термічний цех, інші цехи, склади, трансформаторна станція та інше майно.

Це знаходиться між офісом «5 каналу» та клубом «5 елемент» президента України Петра Порошенка.

Виробничі приміщення давно не використовуються, знаходяться у занедбаному стані, це видно на світлинах, зроблених “Нашими грошами” на початку грудня 2017 року.

«Інтерстрой Груп» стверджував, що частина майнового комплексу зазнала пошкоджень і стала непридатною для нормальної експлуатації внаслідок будівельних робіт зі зведення Подільського мостового переходу через Дніпро у місті Києві від вул. Межигірської до Русанівських садів у Подільському районі. Замовником будівництва був «ДБШТС м. Києва».

Згідно з оцінкою нерухомого майна, складеним ПП «ТА-Експерт-Сервіс» (Чернівці), позивач вказав, що розмір заподіяних збитків складає 77,18 млн грн. Крім того, фірма надала висновок про технічний стан будівель складений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій ДП «НДІБК».

«ДБШТС м. Києва» заперечував свою вину, наголошуючи, що будівництво мосту не велось на ділянках «Інтерстрой Груп», а активна фаза будівельних робіт здійснювалась до придбання фірмою майнового комплексу у власність, тобто до листопада 2015 року. Відповідно, збитки не могли бути спричинені внаслідок будівництва.

У березні цього року суддя Госпсуду Києва Олексій Спичак призначив судову експертизу, яка була доручене Олені Галієвій (Непоп). Згідно з її даними, об’єкти колишнього заводу мають пошкодження, деформації та руйнування, а виникли вони внаслідок проведення будівельних робіт зі зведення Подільського мостового переходу.

Суд встановив, що стан будівель до 2008 року був задовільним. Проте, розпочате будівництво Подільського мосту значно вплинуло на технічний стан об’єктів, який з часом почав погіршуватися. А той факт, що у 2014 році будівництво було призупинені ніяк не могло зупинити осідання ґрунтів ділянки, яке розпочалося в результаті будівництва і призвело до погіршення стану нерухомості.

Крім того, було з’ясовано, що згідно з висновками, складеними експертом Жарко Л.О. у квітні 2016 року, технічний стан будівель майнового комплексу визначений як задовільний, а згідно з іншими висновками, складеними ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» у серпні минулого, стан – «не придатний для нормальної експлуатації», або «аварійний».

Галієва пояснила, що додаткові навантаження на ґрунти, пов’язані з будівництвом мосту, проявляються з часом в результаті накопичення критичних навантажень на деякій відстані від місця їх виникнення. Значне погіршення стану протягом квітня-серпня 2016 р. пояснюється моментом перевищення додаткових навантажень. Протягом цього часу процес набування критичної маси додаткових навантажень, пов’язаних з будівництвом, перевищив несучу здатність будівель колишнього заводу, які найдальше розташовані від зони будівельних робіт, що і спричинило погіршення стану. А інші будівлі, які також розташовані на території «Ремдизеля», стали аварійними значно раніше, оскільки були розташовані в безпосередній близькості до зони будівництва.

Суд також встановив, що згідно з висновками судової експертизи, розмір майнової шкоди складає 86,61 млн грн., а ринкова вартість пошкоджених об’єктів 80,66 млн грн., тобто перевищує суму завданої шкоди. Виходячи з принципів справедливості та розумності, суд дійшов висновку стягнути з «ДБШТС м. Києва» на користь «Інтерстрой Груп» 80,66 млн грн. Апеляція таке рішення підтримала.

Провадження по цій справі було порушено у лютому 2017 року. За два місяці до цього у грудні 2016 року Київрада затвердила проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок «Інтерстрой груп» для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків з паркінгом та вбудовано-прибудованими адмінприміщеннями і закладами громадського харчування на вул. Електриків, 28 і передавала в оренду фірмі три земельні ділянки загальною площею 5,08 га у зв’язку з тим, що вона отримала право власності на майно, за яке висудила 80,66 млн грн. збитків.

До березня 2017 року єдиним засновником ТОВ «Інтерстрой груп» був Даніїл Прівалов – син Харківського мера Геннадія Кернеса. Зараз засновниками фірми є віргінський офшор «Baneberry Group Limited» та Володимир Кошак. Директором фірми є Павло Пшеничний. Бенефіціаром «Інтерстрой Груп» вказаний російський бізнесмен Павло Фукс, який є одним з друзів Кернеса.

Оціночна фірма «ТА-Експерт-Сервіс» зареєстрована у Чернівцях. Засновником та керівником вказано киянина Андрія Товарницького. Він був помічником депутата Чернівецької міської ради 5 скликання (2006-2010 рр.) Данії Солонар, яка очолює обслуговуючий кооператив Садівниче товариство «Буковинський сад».

Восени минулого року Київська міська рада затвердила детальний план території (ДПТ) Рибальського півострову.

У будівництві Подольського мосту бере участь ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська Кузня»). Цю фірму Порошенка використовують у якості “прокладки”, через яку проводять гроші за металоконструкції російського виробництва.

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