Фірма засудженого за підробку тендерної документації взяла участь у розпилі 18 мільйонів в Слов’янську

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13 Грудня 2017

Департамент екології та природних ресурсів Донецької ОДА 8 грудня за результатами відкритих торгів замовив «Л.Д. Сервіс» роботи з озеленення Парку культури і відпочинку у Слов’янську за 17,66 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Загальний термін виконання робіт становить 30 днів, однак, календарний графік розписаний на 21 день.

Перемогу отримало дніпровське ПП «Л.Д. Сервіс». Єдиним конкурентом на торгах було ще одне дніпровське ТОВ «Ландшафт», у яких співпадає контактний мобільний номер – 0967240259. Його використали на торгах керівники двох підприємств: Володимир Плисюк з боку «Ландшафт», та Андрій Лубяной – від «Л.Д. Сервіс». Зауважимо, що ТОВ «Ландшафт» прописало цей контактний номер як зв’язковий у ЄДР у квітні цього року.

За даними «Youcontrol», власником «Ландшафту» з квітня цього року є Ігор Макаров. У 2016 році, Макаров, як директор ТОВ «АББА Груп», був визнаний винним у службовій підробці документів під час участі в державних тендерах (ч.1 ст. 366 ККУ).

У суді Макаров визнав свою вину, щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу розміром 3 400 грн, а також  позбавив права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах і організаціях терміном на один рік.

У червні цього року Новокодацький РС з питань пробації Дніпра просив роз’яснити вирок щодо Макарова в частині позбавлення його права займати посади протягом року і чи виконує його засуджений, будучи бенефіціаром ТОВ «Термолюкс-ВК» (сьогодні зареєстроване на мешканця Кам’янського Артура Бойка).

У судове засідання не з’явились ні представник органу з питань виконання кримінальних покарань, ні прокурор, ні засуджений. Саме клопотання суд відхилив, пояснивши, що до повноважень суду входить роз’яснення судового рішення, а не виконання цього рішення – забезпеченням виконання покарання займається уповноважений орган з питань пробації.

З березня 2016 року одноосібним власником та керівником ПП «Л.Д. Сервіс» є Андрій Лубяний. Статутний фонд компанії становить 420 гривень. Лубяний – чоловік провідного спеціаліста Управління соцзахисту населення Новокодацької районної у місті Дніпрі ради Марини Лубяної.

У декларації Лубяної за 2016 рік відсутня інформація про бізнес чоловіка. Натомість, вона прописала, що Андрій Лубяний працює у «Л.Д. Сервіс» за сумісництвом (9,6 тис. грн), а також торік працював на комунальних підприємствах – «Теплоенерго» та «Дніпропетровські міські теплові мережі».

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