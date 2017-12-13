Державна зрада в «Енергоатомі». Чи все-таки в СБУ?

СБУ доводить, що топ-менеджерів «Енергоатому» завербували росіяни для диверсій в українській енергетиці. Ціна питання – тендери на 300 мільйонів євро на користь лобійованих сбушниками «прокладок» з російським товаром.

Існують такі історії, які хоч не надто легко читати, однак саме вони показують, що насправді коїться в державі. Подібних історій – десятки, якщо не сотні, більших чи менших. Поєднує їх одне: поки з трибун і телевізорів лунають гучні лозунги, під килимом влади куються гроші.

Отож одна з таких «підкилимних» історій.

Служба безпеки України вже два роки розслідує кримінальне провадження стосовно високопосадовців «Енергоатома» за обвинуваченням у держзраді, диверсії, порушенні правил ядерної безпеки, зловживанні владою і службовому підробленні по факту подій, що почались у 2014 році.

Із серпня 2015 року фігурантам цієї справи загрожує від 10 до 15 років в’язниці з конфіскацією майна. Сама справа полягає в тому, що «Енергоатом» не хоче купувати російський товар за завищеними цінами, а СБУ вважає, що це шкодить державній безпеці.

Щоправда, справа про державну зраду і диверсію завербованих росіянами топ-менеджерів з ядерної галузі за такий довгий час так і не закінчилась арештами. Що в воєнні часи виглядає трохи дивно.

Це може означити наступне:

(а) керівники «Енергоатома» все-таки не завербовані росіянами на диверсію;

(б) в СБУ працюють настільки некомпетентні агенти, що більше двох років не можуть довести справу про державну зраду хоча б до суду;

(в) СБУ сама настільки корумпована і завербована росіянами, що змушує атомників до розтрат державних коштів на користь російських постачальників запчастин по завищеним цінам.

Наприкінці тексту ми дамо власний варіант відповіді. А поки що офіційна фабула справи, викладена у одному з рішень слідчого судді Жовтневого райсуду м. Запоріжжя Смолки І.О. від 13 лютого 2017 року, що є у розпорядженні «Наших грошей» (у відкритій частині судового держреєстру немає цієї гілки кримінального провадження №12015080160000982).

Усі події даного провадження стосуються ремонту на Запорізькій АЕС резервних дизельних електростанцій. На цій та майже всіх інших атомних станціях України з моменту побудови у радянські часи використовують дизель-генератори РДЕС АСД-5600 (виробництво заводу «Русский дизель», Ленінград, нині на місці цього підприємства функціонує «Дизель-енерго», Санкт-Петербург).

Ці агрегати по суті є велетенськими дизельними двигунами, приєднаними до електрогенераторів розміром з велику кімнату у «сталінському» будинку з високими стелями. Вони призначені для того, аби в екстреній ситуації типу землетрусу швиденько включитись, і щоб на АЕС вже через десять секунд після ЧП вже знову була напруга для безперервної роботи насосів, які подають воду для охолодження атомного реактору. Бо хоч АЕС і виробляє електроенергію, але у своїй роботі вона залежить саме від зовнішнього струму. Це було наочно доведено Фукусімою, де саме ненадійна робота охолоджувачів у розпал цунамі і землетрусу і призвела до великих проблем, які могли бути не такими б значними, якби на японській станції не зникло світло. Дизель-генератори такого штибу за часів СРСР виготовлялись виключно на ленінградському заводі, на місці якого нині функціонує підприємство «Дизель-енерго». Їх робили не тільки для атомних станцій, а здебільшого для морських кораблів. Особливістю дизель-генераторів з АЕС є те, що вони насправді дуже мало працювали за всю історію свого існування. Бо позаштатних ситуацій, коли їм треба було працювати у запланованому режимі, дякувати Богу у нас було дуже мало. Фактично всі десятиріччя функціонування цих дизель-генераторів – це перебування у виключеному стані з рідкими включеннями для перевірок. А це в свою чергу означає, що цьому дизель-генератору через 30 років коматозного режиму чергування потрібен ремонт з заміною окремих запчастин – прокладки, трубочки, мастила.

Версія СБУ

За версією СБУ, злочинна організація з високопосадовців-атомщиків вчинила навмисний зрив ремонтів цих дизель-генераторів у 2013-2016 роках. Це, у свою чергу, призвело до аварійних простоїв двох енергоблоків Запорізької АЕС у 2016 році. Загалом, на думку слідства, дії цієї злочинної організації завдали економічної шкоди на понад 3 млрд грн.

У матеріалах справи вказується, що все почалось, коли віце-президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Володимир Пишний у червні 2014 року у Росії «отримав від невстановленого представника Російської Федерації завдання про здійснення на шкоду економічній безпеці України дій, спрямованих на послаблення її енергонезалежності в умовах збройного конфлікту».

Виконуючи цю вказівку, Пишний за попередньою змовою з першим віце-президентом «Енергоатома» Олександром Шавлаковим під час службового відрядження до «Дизель-Энерго» у Санкт-Петербург, куди він поїхав для підписання договорів на поставку обладнання для капітального ремонту РДЕС, «безпричинно не уклав угоду з ЗАТ ПО «Дизель-Энерго», «у зв’язку з чим своєчасний ремонт РДЕС здійснено не було».

У подальшому, як сказано у судовій ухвалі, реалізовуючи свої злочинні наміри, Пишний і Шавлаков впливали на рішення членів тендерного комітету ЗАЕС, які скасовували результати торгів на поставку обладнання та надання послуг з ремонту дизель-генераторів за формальними причинами. Такі дії призвели до аварійних простоїв енергоблоків ЗАЕС.

Разом з тим, Пишний розробив схему по заведенню підконтрольної фірми на ремонти дизель-генераторів на ЗАЕС. Так, Пишний і Шавлаков вплинули на тендерний комітет, у результаті чого підконтрольне Пишному ТОВ «Мотортєх» виграло тендер на поставку обладнання для ремонту дизель-генераторів ЗАЕС.

Хоча, як вказують слідчі СБУ, пунктом 1.2 наказу НАЕК від 18.05.2015 №413 передбачено постачання обладнання виключно підприємствами, що виготовляють дану продукцію. Тобто, у даному випадку СБУ вказує, що обладнання можна було купувати лише у російського «Дизель-Энерго».

Водночас слідство вказує на те, що, згідно з п.6.1.7 СОУ НАЕК 026:2012, ремонтні роботи на ЗАЕС повинні були виконуватися ремонтним персоналом АЕС. Натомість, ремонт проводила фірма «Мотортех». При цьому слідчі СБУ зазначили, що ремонт фірма провела не у повному обсязі або взагалі не провела, що призвело до простою двох енергоблоків.

Крім того, для того, щоб отримати кошти для фінансування цих робіт, Пишний і Шавлаков забезпечили включення до обґрунтування тарифу, який у подальшому затверджений НКРЕ, вартість ремонтних робіт на суму $150 тисяч за виконання капремонту одного дизелю. Хоча, як знову наголошує слідство, ремонт мали б проводити працівники АЕС. Вказаними незаконними діями, зазначають слідчі СБУ, протягом 2014-2016 років до тарифу було необґрунтовано внесено $1,8 млн на виконання 12 капремонтів дизелів РДЕС Запорізької АЕС.

Окрім вже згаданих Пишного і Шавлакова, за даними слідства, до складу злочинної організації також увійшли радник президента НАЕК Балакан Г.Г., директор з ремонтів НАЕК Урбанський В.В., ген директор ВП Запорізька АЕС Тищенко В.О., перший заступник ген директора ЗАЕС – головний інженер Красногоров Ф.М. та начальник юридичного управління ВП ЗАЕС Лохматов А.О.

Таким чином, за даними СБУ, злочинна організація з посадовців «Енергоатома» і Запорізької АЕС по завданню якоїсь особи з Росії в умовах війни вчинили ряд злочинних дій, які призвели до такого:

навмисний зрив забезпечення у 2013-2016 роках ремонтів дизель-генераторів ЗАЕС (внаслідок неодноразової необґрунтованої зміни графіків, термінів проведення капітальних ремонтів дизель-генераторів, а також необґрунтованої багатократної зміни позицій у виборі постачальника послуг та запчастин для капремонту);

«Енергоатом» недоотримав 3 млрд грн від виробітку електроенергії внаслідок аварійних простої енергоблоків №1 (строком 149 діб) і №2 (строком 132 доби) ЗАЕС у 2016 році;

підняття тарифу на відпуск електроенергії у зв’язку з повторним включенням до структури тарифу ціни на здійснення капремонтів дизелів ЗАЕС. Так, за даними СБУ, загалом у 2014-2016 роках до тарифу таким чином необґрунтовано було внесено $1,8 млн;

державі спричинено економічну шкоду у вигляді незаконного використання у 2014-2015 роках понад 270 млн грн не за цільовим призначення.

Версія «Наших грошей»

А ось тепер наш варіант відповіді на поставлене на початку питання: чому СБУ за два роки слідства так і арештувало нікого з топ-менеджерів «Енергоатому», якщо вони завербовані росіянами для диверсій проти України:

(в) СБУ сама настільки корумпована і завербована росіянами, що змушує атомників до розтрат державних коштів на користь російських постачальників запчастин по завищеним цінам.

І ось які цьому пояснення.

СБУ вказує, що менеджери Недашковського втягнули фірму «Мотортєх» на виконання робіт вартістю $150 тисяч. Але ті ж самі менеджери зараз проходять по справі НАБУ щодо хабарництва угрупування Миколи Мартиненка на «Енергоатомі» і там фігурують у сотні разів більші суми. Ви уявляєте, що мільярдери вставали зі стільця за копійками?

З іншого боку все набагато простіше пояснюється тим примітивним фактом, що СБУ навіть у своєму провадженні не приховує головного чинника для роздратування – атомники опирались закупівлі російських запчастин. В розпорядженні «Наших грошей» є лист від голови Управління СБУ в Запорізькій області Олександра Шмітька керівнику ЗАЕС. У ньому вказано, що залучення для ремонту дизель-генераторів інших підрядників окрім представника російського виробника (йдеться про латвійську «прокладку» «Raido Trading»), шкодить економічним інтересам держави в особі ЗАЕС.

За даними «Наших грошей», тендерні ціни на ці запчастини перевищують їх собівартість у 10 (десять) разів. І ця дельта якраз і виглядає тим яблуком розбрату.

Представники «Енергоатому» у 2014 році саме і їздили у Росію подивитись на креслення, по яким Україна могла б сама набагато дешевше робити запчастини для РДЕС, і не залежати від країни-агресора у чутливому питанні енергобезпеки.

«Мотортєх» під час ремонтних робіт якраз і робили креслення з тих запчастин, аби у подальшому «Енергоатом» міг розміщувати замовлення на українських заводах. Однак порушення провадження по «державній зраді» і «диверсії» дало можливість СБУ влаштовувати обшуки та вилучення зроблених креслень. Повторимо – Служба безпеки України по цій справі вилучала усі можливі копії креслень, по яким «Енергоатом» хотів стати незалежним від російських постачальників.

Менеджери Юрія Недашковського скільки могли пручались, але Запорізька АЕС без жодних докорів сумління проводить через себе та «прокладки» ці закупівлі під омофором Управління СБУ в Запорізькій області і кураторів з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів державі у сфері економічної безпеки СБУ (див. «Запорізька АЕС після листів з СБУ закупила російських запчастин на 2,4 мільйона євро, навіть не імітуючи відкриті торги»). Навіть не дивлячись на те, що «Банкрутує російський завод, чию продукцію «Енергоатом» під примусом СБУ купує через білорусів із Латвії».

Ціна питання – близько 300 мільйонів євро.

Саме стільки коштуватимуть «Енергоатому» всі запчастини від росіян, необхідні для планового ремонту дизель-генераторів в Україні. Дельта, як вже говорилось, – близько 90%.

За співставні гроші можна було б закупити в Європі повністю нові генератори. Якщо комплект запчастин від росіян коштує 4 млн євро, то новий генератор від європейського виробника – 5 млн євро.

Ще дешевше і ще надійніше – налагодити власне виробництво по зробленим з російських запчастин кресленням (так, вони не підлягають патентуванню).

Натомість маємо справу СБУ про якихось диверсантів і зрадників в «Енергоатомі», які ходять по лезу закону аби не купувати російське під час війни з Росією по завищеній ціні. І яким СБУ дозволяє вже більше двох років ходити на роботу і робити своє діло, не арештовуючи за зраду і диверсію.

Тепер ваша черга відповідати на питання чому СБУ це робить: чи тому що справа надумана, чи СБУ страждає на рукодупість, чи СБУ корумповане і співпрацює з росіянами в розпилі «дельти» на закупівлях російських запчастин?

Юрій Ніколов, Ірина Шарпінська, «Наші гроші».

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