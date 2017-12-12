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Заммера Білої Церкви з Оппоблоку роздавав своїм фірмам ремонтні підряди на мільйони бюджетних коштів

12 Грудня 2017

У місті Біла Церква (Київська область) бюджетні гроші на ремонт та реконструкцію доріг, тротуарів та міжбудинкових проїздів отримує фірма екс-заступника міського голови Віктора Ярового «МЖК-БУД БЦ», причому поза конкуренцією. Про це написала Валентина Новицька у «Ні корупції!»

Зокрема, 1 грудня Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради  уклав з «МЖК-БУД БЦ» угоду про капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по вулиці Вокзальна, 22 за 623 тис грн. Причому, у системі Прозорро» ні самого договору, ні додатків до нього не завантажено. Відповідно, невідомо, за якими цінами і у який термін буде виконано ремонт.

1 грудня Департамент ЖКГ також замовив «МЖК-БУД БЦ» капітальний ремонт покриття тротуарів по провулку Грузинському за 650 тис грн. та капітальний ремонт покриття тротуарів по вулиці Офіцерська за 704 тис грн. Усі підряди були отримані без конкуренції.

Засновником та бенефіціаром ТОВ «МЖК-БУД БЦ» є Віктор Яровий. А керівником і підписантом його син Євген. Віктор Яровий до липня 2016 року був заступником міського голови Білої Церкви Геннадія Дикого. Крім того, Яровий є членом політичної партії «Опозиційний блок».

Після того, як активісти руху «Під контролем» вказали на факт зловживань із боку Ярового, прокуратура Київської області встановила, що колишній заступник Білоцерківського мера упродовж 30 днів після призначення не передав в управління іншій особі належні йому корпоративні права та залишався одноособовим засновником фірми. Тобто він був і чиновником, який розподіляв підряди, і бізнесменом, які ці підряди виконував.

Видання порахувало, що «МЖК-БУД БЦ» отримало підрядів на майже 15 млн грн. Причому справи фірми різко пішли вгору у 2015 році, коли Яровий опинився у владному кріслі. Найбільшими замовниками «МЖК-БУД БЦ» є відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради та департамент житлово-комунального господарства тієї ж міськради.

За даними «Під контролем», Яровий контролює ТОВ «БУД-ВЕСТ БЦ», яке у липні-серпні 2016 року отримало підряди на проведення ремонту тротуарів по вул. Логінова на загальну суму 479 тис грн. Фірма була створена у березні минулого року, а її засновник та керівник Віталій Сухоруков раніше працював у  «МЖК-БУД БЦ» Ярового.

Згідно з декларацією Ярового за 2016 рік, у нього та у дружини є 1 будинок, 2 офіси, 4 квартири та 32 земельні ділянки. Також у родини є 3 автомобілі. Готівкою подружжя має $9 тис на двох.

Від «Наших грошей»:

За даними системи «Прозорро», у 2016-2017 рр.  «БУД-ВЕСТ БЦ» отримало підрядів на загальну суму 6,21 млн грн. від єдиного замовника – відділу капітального будівництва Білоцерківської міськради.

У 2017 році Білоцерківський міськрайонний суд Київської області оштрафував Ярового на 5100 грн. за порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Яровий є також власником ТОВ агрофірма «Глушки», ТОВ «Острійківське» та співзасновником ТОВ «Будівельний альянс І К».

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