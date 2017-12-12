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Столичним п’ятикласникам накупили ноутбуків-трансформерів на 10 мільйонів

12 Грудня 2017

Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА 3 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ «АйТі-Солюшнс» комп’ютерів для шкіл за програмою «Електронний підручник» на 9,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять:

  • 770 ноутбуків-трансформерів HP x2 210 G2 1VX39ES із сенсорним екраном Multitouch діагоналлю 10,1″, оперативною пам’яттю 2 ГБ, чотирьохядерним процесором із частотою не менше 1,9 ГГц та мишкою по 12 600 грн.
  • 9 нетбуків HP 15-bs544ur без софту по 5 664 грн.
  • 7 моноблоків HP All-in-One 21,5″ FHD Intel Pentium J3710 із клавіатурою і мишкою по 12 858 грн.

На ноутбуки-трансформери встановлять Windows 10 Ukrainian Education, електронні підручники та електронні освітні ресурси для 5 класу виробництва «E-pidruchnyky», а також антивірус із п’ятирічною підтримкою.

На ринку вони продавалися без освітнього софту, антивірусу і мишки по 10 700 грн.

У вересні 2016 р. КМДА купила п’ятикласникам планшетні комп’ютери невідомої моделі діагоналлю від 11,6″ із додатковим софтом трохи дорожче – по 12 900 грн.

Гарантійний строк на ноутбуки-трансформери складає рік, а на моноблоки і нетбуки – два роки. Сума угод на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 10,14 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер відмінили, бо на торги щодо моноблоків і нетбуків ніхто не прийшов, а на торгах щодо ноутбуків-трансформерів обох нинішніх учасників відхилили за нестачу довідок про наявність центру техпідтримки по телефону і через інтернет.

Компанія «Айті-Солюшнс» належить Сергію Хачиньяну, який також володіє ТОВ «Датаком» разом із Сергієм Багрієм і Жоржем Мартиросяном.

Із грудня 2014 р. переможець отримав держпідрядів на 309,40 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Вівере Бене 2» Наталії Смірнової і Надії Старенко. Ним керує Ярослав Кохан, який у 2014 р. був науковим співробітником Інституту педагогічних інформаційних технологій Національної академії педагогічних наук України.

Фірма раніше знаходилася по вул. Січових стрільців, 52-А, корп. 2 разом із ТОВ «Видавництво «Розумники» Тетяни Вікторівни Кохан, Ігоря Каплаушенка і Тараса Шевченка. Директором видавництва є Олександр Валерійович Кохан.

Із 2010 р. суперник виграв тендерів на 140,88 млн грн.

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