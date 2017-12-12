Рідні фірми розпиляли ще 5 мільйонів «Первомайськвугілля» на насосах

ДП «Первомайськвугілля» 7 грудня в результаті відкритих торгів уклало угоди з ТОВ «Еквівес» щодо поставки двох насосних установок загальною вартістю 4,8 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено дві насосні установки ЦНСШ 300/720 в комплекті з електродвигуном ВАО-2 1000 кВт х 1500 об./хв. Одну – без кожуха і рами за 2,39 млн грн, та одну – з рамою за 2,41 млн грн. Договорами передбачена 100% попередня оплата. Придбані товари оплатять за рахунок держбюджету.

Продавець має поставити товари на склад шахти «Золоте» за свій рахунок протягом 45 днів з моменту отримання коштів, але не пізніше 28 грудня цього року.

З переможцем конкурувало ТОВ «Енергопром компані», одноосібним власником та керівником якого з 2012 року є Дмитро Рожелюк. Раніше власниками компанії були Андрій Захарченко та Андрій Кожа – нинішній власник ТОВ «Еквівес».

У період з 2011 року по сьогодні «Еквівес» отримав держзамовлень на понад 108 млн грн. На рахунку «Енергопром компані» підписаних з бюджетниками договорів на 5,43 млн грн.

За даними «Прозорро», у період часу з травня 2016 року ці дві фірми конкурували між собою 25 разів. Очікувана вартість замовлень по тім тендерам становила 18,61 млн грн.

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