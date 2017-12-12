Полтавчани продали «Укргазвидобуванню» китайських бурильних ясів на 78 мільйонів

12 Грудня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» 8 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торгіндустрія» гідравлічних ударних механізмів на 77,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До 17 квітня 2018 року в Красноград Харківської області поставлять 72 гідравлічних ударних механізми двосторонньої дії (яс) виробництва «Tianhe Oil Group Huifeng Petroleum Equipment Co., Ltd.» (Китай) у 2017-2018 роках. Перелік із цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк складає рік. Оплатять товар протягом місяця після поставки.
Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 100,57 млн грн.
Пропозиції трьох фірм із нижчими на 6-22% цінами відхилили через невідповідності вимогами тендерної документації. Щодо ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» і «Cougar Drilling Solutions Global DMCC» (ОАЕ) конкретна причина невідома, а в компанії «USA Denimex Inc.» (США) не було стенду для тестування ясів із можливістю штовхати і тягнути, з додатковою комп’ютеризованою системою реєстрації, яка записує результати тестування.
Дорожчим конкурентом була компанія «Wenzel Downhole Tools Europe GmbH» (Німеччина). Її контактною особою у «Прозорро» значиться Тетяна Семенюк з адресою електронної пошти на сайті офіційного представника канадської «Wenzel Downhole Tools» в Україні – ТОВ «Укрнафтагазсервіс» киянина Ігоря Вітрика, полтавчанина Олександра Зауральця і німця Валдемара Айперта.
Полтавська «Торгіндустрія» належить місцевим жителям Ігорю Жукову і Сергію Бойку, керує нею Анатолій Кобзар. Усього з 2009 року вона виграла тендерів на 192,27 млн грн.
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø203 мм
Технічні вимоги:
зовнішній діаметр – 203±3 мм;
внутрішній діаметр – 70-80 мм;
робоча температура – не менше 150 С°;
приєднувальна різьба – Нз-163 х Мз-163 (NC-61) права;
максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 1000 кН;
межа міцності на розтяг – не менше 6500 кН;
максимальний крутний момент – не менше 130 Кн.м.
|27
|1 286 880
|Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø203 мм, лівий
Технічні вимоги:
зовнішній діаметр – 203±3 мм;
внутрішній діаметр – 70-80 мм;
робоча температура – не менше 150 С°;
приєднувальна різьба – Нз-163 х Мз-163 (NC-61) ліва;
максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 1000 кН;
межа міцності на розтяг – не менше 6500 кН;
максимальний крутний момент – не менше 130 Кн.м.
|3
|1 286 862
|Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø165 мм
Технічні вимоги:
зовнішній діаметр – 165±2 мм;
внутрішній діаметр – 70±2 мм;
робоча температура – не менше 150 С°;
приєднувальна різьба – Нз-122 х Мз-122 (NC-46) права;
максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 700 кН;
межа міцності на розтяг – не менше 3700 кН;
максимальний крутний момент – не менше 70 Кн.м.
|27
|1 018 470
|Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø165 мм, лівий
Технічні вимоги:
зовнішній діаметр – 165±2 мм;
внутрішній діаметр – 70±2 мм;
робоча температура – не менше 150 С°;
приєднувальна різьба – Нз-122 х Мз-122 (NС-46) ліва;
максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 700 кН;
межа міцності на розтяг – не менше 3700 кН;
максимальний крутний момент – не менше 70 Кн.м.
|3
|1 018 565
|Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø121 мм
Технічні вимоги:
зовнішній діаметр – 121±2 мм;
внутрішній діаметр – 50-58 мм:
робоча температура – не менше 150 С°;
приєднувальна різьба – Нз-94 х Мз-94 (NС-35), права;
максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 350 кН;
межа міцності на розтяг – не менше 1500 кН;
максимальний крутний момент – не менше 18 Кн.м.
|10
|726 726
|Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø121 мм, лівий
Технічні вимоги:
зовнішній діаметр – 121±2 мм;
внутрішній діаметр – 50-58 мм;
робоча температура – не менше 150 С°;
приєднувальна різьба – Нз-94 х Мз-94 (NС-35), ліва;
максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 350 кН;
межа міцності на розтяг – не менше 1500 кН;
максимальний крутний момент не менше 18 Кн.м
|2
|726 005
|Усього:
|72
Tеги | Нафтогаз, Обладнання
Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017
НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017