Полтавчани продали «Укргазвидобуванню» китайських бурильних ясів на 78 мільйонів

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ПАТ «Укргазвидобування» 8 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торгіндустрія» гідравлічних ударних механізмів на 77,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 17 квітня 2018 року в Красноград Харківської області поставлять 72 гідравлічних ударних механізми двосторонньої дії (яс) виробництва «Tianhe Oil Group Huifeng Petroleum Equipment Co., Ltd.» (Китай) у 2017-2018 роках. Перелік із цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк складає рік. Оплатять товар протягом місяця після поставки.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 100,57 млн грн.

Пропозиції трьох фірм із нижчими на 6-22% цінами відхилили через невідповідності вимогами тендерної документації. Щодо ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» і «Cougar Drilling Solutions Global DMCC» (ОАЕ) конкретна причина невідома, а в компанії «USA Denimex Inc.» (США) не було стенду для тестування ясів із можливістю штовхати і тягнути, з додатковою комп’ютеризованою системою реєстрації, яка записує результати тестування.

Дорожчим конкурентом була компанія «Wenzel Downhole Tools Europe GmbH» (Німеччина). Її контактною особою у «Прозорро» значиться Тетяна Семенюк з адресою електронної пошти на сайті офіційного представника канадської «Wenzel Downhole Tools» в Україні – ТОВ «Укрнафтагазсервіс» киянина Ігоря Вітрика, полтавчанина Олександра Зауральця і німця Валдемара Айперта.

Полтавська «Торгіндустрія» належить місцевим жителям Ігорю Жукову і Сергію Бойку, керує нею Анатолій Кобзар. Усього з 2009 року вона виграла тендерів на 192,27 млн грн.

 

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø203 мм

Технічні вимоги:

зовнішній діаметр – 203±3 мм;

внутрішній діаметр – 70-80 мм;

робоча температура – не менше 150 С°;

приєднувальна різьба – Нз-163 х Мз-163 (NC-61) права;

максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 1000 кН;

межа міцності на розтяг – не менше 6500 кН;

максимальний крутний момент – не менше 130 Кн.м.

 27 1 286 880
Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø203 мм, лівий

Технічні вимоги:

зовнішній діаметр – 203±3 мм;

внутрішній діаметр – 70-80 мм;

робоча температура – не менше 150 С°;

приєднувальна різьба – Нз-163 х Мз-163 (NC-61) ліва;

максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 1000 кН;

межа міцності на розтяг – не менше 6500 кН;

максимальний крутний момент – не менше 130 Кн.м.

 3 1 286 862
Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø165 мм

Технічні вимоги:

зовнішній діаметр – 165±2 мм;

внутрішній діаметр – 70±2 мм;

робоча температура – не менше 150 С°;

приєднувальна різьба – Нз-122 х Мз-122 (NC-46) права;

максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 700 кН;

межа міцності на розтяг – не менше 3700 кН;

максимальний крутний момент – не менше 70 Кн.м.

 27 1 018 470
Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø165 мм, лівий

Технічні вимоги:

зовнішній діаметр – 165±2 мм;

внутрішній діаметр – 70±2 мм;

робоча температура – не менше 150 С°;

приєднувальна різьба – Нз-122 х Мз-122 (NС-46) ліва;

максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 700 кН;

межа міцності на розтяг – не менше 3700 кН;

максимальний крутний момент – не менше 70 Кн.м.

 3 1 018 565
Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø121 мм

Технічні вимоги:

зовнішній діаметр – 121±2 мм;

внутрішній діаметр – 50-58 мм:

робоча температура – не менше 150 С°;

приєднувальна різьба – Нз-94 х Мз-94 (NС-35), права;

максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 350 кН;

межа міцності на розтяг – не менше 1500 кН;

максимальний крутний момент – не менше 18 Кн.м.

 10 726 726
Гідравлічний ударний механізм двосторонньої дії Ø121 мм, лівий

Технічні вимоги:

зовнішній діаметр – 121±2 мм;

внутрішній діаметр – 50-58 мм;

робоча температура – не менше 150 С°;

приєднувальна різьба – Нз-94 х Мз-94 (NС-35), ліва;

максимальне навантаження на ударний механізм – не менше 350 кН;

межа міцності на розтяг – не менше 1500 кН;

максимальний крутний момент не менше 18 Кн.м

 2 726 005
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