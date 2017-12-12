Перед приватизацією фірма оточення Авакова відсудила у держкомпанії ще два поверхи її офісу в центрі Києва

Вищий господарський суд України зобов’язав казенне підприємство «Кіровгеологія» передати в оренду ТОВ «Укргеопошук» нежитлові приміщення в Києві загальною площею 508 кв м.

Таке рішення суд прийняв 4 грудня.

З судового засідання відомо, що в липні «Укргеопошук» уклало договір з регіональним відділенням фонду держмайна про оренду 254 кв м на шостому поверсі та стільки ж на сьомому поверсі нежитлової будівлі за адресою вул. Кіквідзе, 8/9 літера А (нині вул. Михайла Бойчука). Це приміщення знаходиться на балансі Казенного підприємства «Кіровгеологія». Перед укладанням договору ФДМУ направило листа до Держгеонадра, якому підпорядковується «Кіровгеологія», з проханням розглянути можливість оренди згаданих приміщень. Також від «Кіровгеологія» була отримана інформація, що приміщення придатні для передачі в оренду.

Після укладання договору між столичним відділенням ФДМУ та «Укргеопошук» казенне підприємство «Кіровгеологія» звернулося до суду з позовом визнати недійсним угоду оренді. На думку підприємства, ціна оренди була занижена в рази, а від користувача майном не було отримано згоди, його представника не було включено до конкурсної комісії.

ВГСУ підтвердив рішення попередніх судів, що користувачем спірного майна є Державна служба геології та надр, яка у встановлений строк не надала відповіді ФДМУ щодо оренди приміщень. А тому було застосовано принцип мовчазної згоди Держгеонадр. Також суд вказав, що заява «Кіровгеологія» про заниження вартості оренди в рази не підтверджена доказами. Тому ВСГУ відхилив касаційну скаргу казенного підприємства.

Нагадаємо, що нині суди розглядають позов «Кіровгеологія» з вимогою визнати недійсним договорі між столичним ФДМУ та «Укргеопошук» про оренду інших поверхів приміщення на Кіквідзе 8/9 А. Мова йде про офіси загальною площею 967 кв м на третьому та цокольному поверхах. «Кіровгеологія» вже програла апеляційну скаргу по тій справі. Угода ж оренду цих приміщень була укладена в один день з орендою на шостому та сьомому поверхах.

«Укргеопошук» було зареєстроване в кінці травня 2015 року в Харкові, засновниками є Олександр Настенко, Віталій Ткачов та Віталій Якименко. Донедавна до складу засновників входив Роман Дружбін – колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша «Браслєт».

Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова. Раніше інші фірми, які заснував Дружбін зі своїми бізнес-партнерами – ТОВ «Ангро-інвест» та ТОВ «Атомні енергетичні системи України» та ТОВ «Українські рідкісні метали»та отримали через суд спецдозволи на видобуток корисних копалин в різних регіонах країни.

ДП «Кіровгеологія» займається розвідувальним роботами, з літа минулого року його очолює Віталій Нельга. Підприємство внесене до списку на приватизацію в 2017-2020 роках.

В кінці минулого року Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти колишнього в.о. керівника Держгеонадр Миколи Бояркіна за підозрою в незаконному збагаченні.

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