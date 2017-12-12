Новий клон «Трейд Коммодіті» поділив з «Окко» чверть мільярда на «приватівський» дизель для армії

Міністерство оборони України 7-8 грудня за результатами тендеру уклало чотири угоди про постачання арктичного дизельного палива до кінця року на загальну суму 235,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПП «Окко Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») за 117,99 млн грн. поставить 4 тис т арктичного дизелю ДТ-З-К5 класу 2 від ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) або ДП-Арк-Євро5-В0 від ПАТ «Укртатнафта» по 29 497 грн./т.

Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») за 117,99 млн грн. поставить 4 тис т арктичного дизелю ДТ-З-К5 класу 2 від ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод» (Білорусь) або ДП-Арк-Євро5-В0 від ПАТ «Укртатнафта» по 29 497 грн./т. ТОВ «Торум» за 117,20 млн грн. поставить 4 тис т арктичного дизелю ДП-Арк-Євро5-В0 від «Укртатнафти» по 29 153-29 448 грн./т

Ціни на 14% вищі від середньої гуртової ціни звичайного дизпалива на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 25 590 грн./т.

Днями Нацгвардія замовила ТОВ «Техойл Рітейл» арктичний дизель ДП-Арк-Євро5-В0 від «Укртатнафти» по 24,66 грн./л. У перерахунку через густину 0,835 кг/куб. м за формулою це дорівнює 29 532 грн./т, що трохи дорожче від тендерних цін армії.

Сума угод на третину відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 236,00 млн грн.

Один підряд «Торум» виграв у «Окко Контракту», решту вони отримали без аукціонів.

Столичний «Торум», який уперше виграла тендер, зареєстровано в червні на директора Димитрія Медведєва з Києва. Він також керує ТОВ «Торговий дім «Сінергія» Вячеслава Якубовського, колишнього помічника нардепа від Партії регіонів Володимира Бандурова (зараз – «Воля народу»).

Партнером Якубовського по ТОВ «Українська локомотивобудівна компанія» раніше була Юлія Павліченко – засновниця ТОВ «Максмед Інтернешнл», відомого масовим блокуванням тендерів «Укрзалізниці» через АМКУ. Всі ці чотири компанії прописані в бізнес-центрі «Євразія» по вул. Жилянська, 75. Там само робочий кабінет має Андрій Адамовський, покровитель ТОВ «Трейд Коммодіті» та бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. Згаданий кабінет знаходиться у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

Нагадаємо, у жовтні НАБУ затримало заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича та заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського в рамках кримінального провадження щодо завищення цін палива за угодами Міністерства оборони із «Трейд Коммодіті». Обох посадили під домашній арешт, але згодом Павловський був відпущений під особисте зобов’язання. Зрештою суд 4 грудня відмовився його звільнити, а міністр оборони Степан Полторак – відсторонити від посади, тож Павловський повернувся на роботу.

В листі Полторака до САП йшлося: «…відсторонення заступника міністра оборони України від займаної посади може негативно вплинути на координацію діяльності структурних підрозділів міністерства, які реалізують повноваження Міністерства оборони України, зокрема, у сфері військово-технічної політики, спрямованої на розвиток озброєння і військової техніки».

Нинішні угоди підписав Олег Лутченко, заступник Гулевича.

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