Матір чиновниці Держміграції, яку Луценко рятує від НАБУ, володіє елітною квартирою та престижним авто

Перший заступник голови державної міграційної служби України Діна Пімахова, яка звинувачує агента НАБУ в провокації хабара, у 2012 році подарувала матері квартиру у столиці за декілька мільйонів.

Про це йдеться в розслідуванні надії Бурдей для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Пімахова працює на державних посадах з 1999 року. Минулого року вона заробила 132 тис грн., а чоловік взагалі був безробітнім.У декларації держслужбовця міграційної служби вказано, що вона володіє квартирою на 68 кв м і користується іще однією на 120 кв м.

Із Запоріжжя у Київ чиновниця переїхала у 2007 році, а вже наступного року купила однокімнатну квартиру на 68 кв м за $183 тис. Гроші було взято в кредит, який було потрібно погасити в 2029 році. Поручителем по кредиту виступив її тесть Валерій Пімахов.

Жінка прострочила платежі по кредиту, тож у 2014 році банк виграв суд з вимогою витребувати у Пімахової майже мільйон гривень боргу. Та прострочуючи платежі за однокімнатну квартиру, жінка знайшла декілька мільйонів на ще одну. У 2012 році Пімахова купила квартиру на 120 кв.м в елітному ЖК «Ізумруд». Ціни в цьому комплексі – від $800 до $1450 за квадратний метр, Таким чином, середня ціна цієї квартири – три-чотири мільйона гривень.

За декілька тижнів після купівлі квартиру переписали на матір Пімахової – Світлану Луценко. Остання мешкає у с.Григорівка Запорізької області і працює у місцевому дитячому садочку. Ані вона, ані її чоловік ніколи не мали бізнесу. Окрім квартири в столиці завідуюча дитячим садочком Світлана Луценко володіє коштовним автомобілем Porsche Cayenne. Та користується ним, як і квартирою – її дочка. У 2015 році Діна Пімахова потрапила на цій автівці в ДТП, хоча тоді в декларації дані про авто відсутні.

Тепер Пімахова користується поза шляховиком Toyota Sequoia, який записаний на 72-річну бабусю. Побачивши журналістів, Пімахова зачинилася в машині і сховалася за пасажирським сидінням.

Нагадаємо, 29 листопада Служба безпеки України затримала агента Національного антикорупційного бюро. За версією СБУ, агента затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС – Діні Пімаховій. Натомість, НАБУ заявляє, що це Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.



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