АМКУ оштрафував на 1,6 мільйонів «розпильщиків» продуктових тендерів з однією IP-адресою

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12 Грудня 2017

Адміністративна колегія Сумського тервідділення АМКУ визнала дії ТОВ «Мастерпродукт 2005» та двох підприємців на продуктових тендерах антиконкурентними, і наклала на двох змовників штраф загальним розміром 1,59 млн грн. Третій підприємець уникнув покарання, припинивши підприємницьку діяльність за тиждень до прийняття рішень антимонопольним органом.

Про це свідчать рішення Колегії №13, №14 та №15 від 29 листопада.

У вибірку потрапили 47 тендерів загальною очікуваною вартістю 18,96 млн грн, учасниками яких були ТОВ «Мастерпродукт 2005» та двоє підприємців – Олександр Козир та Сергій Абабій.

Вони на торгах не понижували первинних цінових пропозицій, використовували одну IP-адресу, спільний контактний номер, e-mail. Подавали довідки, аналогічні за візуальним та змістовим наповненням, у яких дублювались граматичні, синтаксичні чи орфографічні помилки, а інколи – з однаковими номерами та датовані одним і тим самим днем. Або ж синхронно не прописували частини тексту, передбачені у зразках довідок, складених замовниками.

При аналізі документів, фахівці тервідділення звернули увагу й на друк довідок, як от наявність двох смуг різної ширини від неякісної роботи принтера, розташованих в одних і тих самих частинах пропозицій по одному з тендерів підприємця Козира і «Мастерпродукту 2005».

Також учасники плутались у реєстраційних даних – наприклад, замість власної адреси вказували місце реєстрації конкурента.

Підприємці виявились орендарями автомобілів «Мастерпродукту 2005». Зі свого боку, Абабій на кількох тендерах завантажив копії санітарних книжок Юрія Чекернеева та Андрія Жихарева – водіїв ТОВ «Сумипродукт 2005» та «Мастерпродукту 2005». Обидві фірми належить Віктору Северину та Владиславу Морозу.

В результаті численних порушень антимонопольного законодавства, підприємець Олександр Козир оштрафований на 399 тис. грн, а ТОВ «Мастерпродукт 2005» – на 1,19 млн грн.

Підприємець Абабій 20 листопада цього року, за 9 днів до прийняття рішень антимонопольного органу, припинив підприємницьку діяльність, через що не може бути притягнутий до відповідальності.

Порушники повинні сплатити штраф протягом двох місяців з дня отримання рішень антимонопольного органу, або оскаржити їх у судовому порядку у двомісячний строк з дня прийняття рішень.

Від «Наших грошей»:

Власниками ТОВ «Мастерпродукт 2005» є сумчани Віктор Северин та Владислав Мороз. За даними «Youcontrol», у цьому ж складі вони ділять ТОВ «Сумипродукт 2005» та ТОВ «Лідерпродукт-Регіон». З 2013 року «Мастерпродукт 2005» почав регулярно отримувати держзамовлення і з того часу підписав угод на майже 53 млн грн.

Протягом 2016-березня 2017 років підприємець Олександр Козир уклав з бюджетниками угод на понад 1,11 млн грн. А Сергій Абабій, будучи зареєстрований як підприємець з лютого 2016 року по 20 листопада 2017 року, підписав 80 договорів на 2,09 млн грн.

Дружина Абабія, Олена Абабій, у мережі згадується як бухгалтер кількох підприємств, зокрема, сумських ТОВ «Інтеграційні рішення» та ПФ «ТСП “Век”». У статутному фонді останнього – нуль гривень, при цьому компанія з 2010 року періодично отримує державні замовлення, зокрема, з початку року підписала з бюджетниками договорів на 1,03 млн грн. Також, фірма «Інтеграційні рішення» з початку року отримала держзамовлень на 780 тис. грн, більша третина яких – за договорами з прокуратурою Сумської області.

Контактний номер Сергія Абабія (0668476588) окрім Олександра Козира та ТОВ «Мастерпродукт 2005», використовували як зв’язковий ще два підприємці, які постачають бюджетникам продукти харчування – Тарасенко Вадим Сергійович та Штепа Олексій Анатолійович. При чому, контактною особою останнього виступав Олександр Козир. На рахунку підприємця Штепи 15 підписаних з бюджетниками договорів на 266 тис. грн. Підприємець Вадим Тарасенко отримав держзамовлень на понад 3,87 млн грн.

Також додамо, що частіше, ніж з ТОВ «Мастерпродукт 2005», Абабій конкурував з підприємцем Альбертом Зеленським. Місцеві ЗМІ писали про часті спільні походи на держтендери Зеленського з «Мастерпродуктом 2005», в результаті яких перемога діставалась останньому. Сам Зеленський, за даними «Прозорро», у період з березня 2016 року по сьогодні отримав держзамовлень на понад 1,3 млн грн.

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