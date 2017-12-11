Теща голови райсуду Полтави отримала шикарну квартиру від фірми, яку захищав від фіскалів зять-суддя

Світла Марченко, яка є тещею керівника Октябрського районного суду Полтави Олександра Струкова, є власницею квартири вартістю біля $120 тис. Попередній власник житла був фігурантом кримінальної справи, яку розглядав суддя Струков.

Про це йдеться в розслідуванні Антона Столярова для «Змісту».

Квартира Марченко розташована в новобудові за адресою Першотравневий провулок, 7.

Раніше ця нерухомість належала ТОВ «Комфін», яке з 2010 року було фігурантом кримінальної справи податківців про виведення керівництвом «Полтава-банку» в офшор 21 млн грн та ухиляння від сплати 3 млн грн. податків. Тоді податківці підозрювали, що в 2008 році посадовці «Полтава-банку» уклали договір із віргінською компанією «Setarena Limited» про купівлю акцій ЗАТ «Курорт-Готель» у самих себе. В результаті, 21 млн грн було перераховано на рахунки банкірів, а готель оформили на їх фірму ТОВ «Комфін».

Податківці звернулися до Київського районного суду міста Полтави, який дозволив їм провести обшуки і вилучення необхідних документів. Проте 13 вересня 2010 року голова правління «Полтава-банку» Олександр Некрасов звернувся до Октябрського райсуду з зустрічним позовом, у відповідь суддя Струков заборонив фіскалам проводити документальну перевірку до розгляду справи по суті. Через півроку Октябрський суд визнав, що він не уповноважений розглядати цей позов і перенаправив його до Окружного адміністративного.

Тоді ж суддя Струков отримав від «Комфін» у безоплатне користування 38 «квадратів» нежитлових приміщень. А ще через два з половиною роки його теща Світлана Марченко оформила свідоцтво про право власності на квартиру у Першотравневому провулку, яка раніше належала все тому ж «Комфіну», а саме будівництво будинку фінансувалося «Полтава-банком».

Також Світлана Марченко з 2014 року є власницею квартири площею 87 кв м в самісінькому центрі Полтави – в новобудові на майдані Незалежності, 1Б. В підземному паркінгу цього будинку на дружину судді оформлено два паркомісця.

У вересні 2012 року Марченко також купила новий кросовер Nissan X-Trail вартістю близько $20 тис і того ж дня виписала довіренність на зятя – суддю Струкова. Суддя почав декларувати цей автомобіль тільки за 2016 рік після того, як літом минулого року його затримали поліцейські за зупинку в недозволеному місці.

Взагалі на тещу судді Струкова оформлено майна на близько $200 тис, сам він ще в 2010 році отримав квартиру від міського виконкому.

13 грудня Вища рада правосуддя має розглянути питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 16 суддів, в цьому списку і Олександр Струков.

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