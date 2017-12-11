Суд виправдав податкового ректора Мельника, хоч і визнав незаконним продаж нерухомості його родичам

Суд визнав невинуватим і виправдав екс-ректора Національного університету державної податкової служби України Петра Мельника, якому загрожувало до 12 років позбавлення волі. Про це свідчить вирок Бородянського райсуду Київської області від 5 грудня.

Суд виправдав Мельника «у зв’язку з недоведеністю складу злочину в його діянні». Справу вела прокуратура Київської області.

Суд визнав необґрунтованими доводи сторони обвинувачення, що відчуження протягом 2007-2008 років чотирьох держоб’єктів нерухомості, що були на балансі університету, на користь ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» відбулося з порушенням, зокрема, за явно заниженими цінами.

Цивільний позов університету про відшкодування 33,44 млн грн. майнової шкоди суд відповідно теж не задовольнив.

Разом з тим, суд визнав підтвердженим, що відчуження зазначених в обвинувальному акті об’єктів нерухомого майна було здійснено університетом з порушенням вимог Порядку відчуження об’єктів держвласності.

Йдеться про приміщення магазину та кафетерію площею 469 кв м по вул.Північній, 79-б в м. Ірпінь, реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Сосновий бір» площею 7870 кв м по вул. Кірова, 3 в смт. Ворзель, комплекс будівель площею 1109 кв м по вул.Годованця, 1 в м. Кам’янець-Подільський, нежилі будинки і будівлі площею 2683 кв м по вул.Елеваторній, 8-б в м. Сімферополь.

Ці об’єкти у 2007-2008 рр через Товарну біржу «Центральна» купило ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія», засновниками якої були дружина Мельника Тетяна (у 2003-2007), син Максим Мельник (у 2007-2011) і тесть Володимир Щербань (з 2011 і дотепер). Обов’язки керівника фірми виконує племінник екс-ректора Роман Мельник.

Після купівлі, майже всі ці приміщення фірма потім почала здавати держуніверситету в оренду.

Як вказувало слідство і визнав суд, держуніверситет не мав права продавати вказані об’єкти, оскільки ні Державна податкова інспекція України, ні Фонд держмайна необхідних дозволів і погоджень не надавали.

При цьому слідство вказувало, що при незаконному відчуженні майна відбулася розтрата майна вартістю 33,44 млн грн – це вартість усіх цих об’єктів. При цьому слідство, посилаючись на судові експертизи, зазначало, що ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» офіційно за договорами сплатило втричі менше за вказану нерухомість – 10,87 млн грн.

Визнаючи Мельника невинуватим, суд зазначив, що в обвинувальному акті Мельнику не зазначено таку ознаку злочину по ч.5 ст.191 КК, як зловживання службою особою своїм службовим становищем. Крім того, суд вказав, що відсутня така ознака як безоплатність передачі майна іншій особі, оскільки всі перераховані фірмою гроші у подальшому були перераховані до держбюджету. Також суд зазначив, що не отримав будь-яких доказів того, що Мельник особисто чи за участі інших осіб визначав ціну або у інший спосіб впливав на визначення ціни, за якої були продані зазначені об’єкти нерухомості.

Також суд з’ясував, що ініціатива відчуження зазначених об’єктів нерухомості належала Мельнику як ректору. Однак, відчуження було погоджено не ним самим, а на організованій конференції трудового колективу, одноголосно.

Сам Мельник у судовому засіданні підтвердив, що «особисто він не займався продажем об’єктів нерухомості, а надав відповідні доручення проректору і помічникам ректора». При цьому він заявив, що про те, що ці об’єкти купила фірма його дружини, на даний час колишньої, і сина, «дізнався вже після проведення торгів і не мав відношення до цієї процедури».

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно Петра Мельника по вказаному епізоду був направлений у липні 2016 року до Ірпінського міського суду. Однак, після заявлених суддя цього суду самовідводів справа була направлена на розгляд до Бородянського райсуду.

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