Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»

Головний генератор легальних і тіньових грошей в Одесі – це порт. Головними кураторами цих потоків від різних угрупувань є Геннадій Труханов та його куратори з СБУ, які все ніяк не можуть помітити російського підданства лідера мерського угрупування.

У двох словах нагадаємо, як діє схема.

Щоб вантажівка потрапила до митників порту вона спершу повинна заплатити в три кінці.

Приватному ТОВ «Євротерминал» – $17 зі знижкою ($26 без знижки) просто за проїзд;

Приватному ТОВ «ППЛ 33-35» – 90 грн за подачу документів для контролюючих органів;

Державній Адміністрації морпортів – 214 гривень.

Монополію фірми «ППЛ 33-35», яку очолює ексзамголови Держмитниці України, Мінінфраструктури вже намагається ліквідувати з подачі АМКУ.

Монополія «Євротерминалу» саме у ці дні теж слухається в АМКУ. Але тут все набагато веселіше.

Кілька слів про диспозицію. У 2011 році Янукович дозволив перенести пост Південної митниці Одеського морпорту на автомайданчик «Євротерміналу» з угрупування Труханова. Відтоді вантажівки для проходження митного огляду мусять заїжджати на майданчик приватної фірми і платити їй гроші просто за проїзд до митників.

Після Майдану Юлія Марушевська спробувала змінити ситуацію власними силами і домоглась, аби митники з ввіреної їй митниці відкрили пару постів поза межами «Євротерміналу». Кількість клієнтів Труханова відразу впала до нуля. І тоді Одеська мерія Труханова затвердила схему дорожніх знаків, що скеровує вантажівки в Одеський порт виключно через майданчик «Євротерміналу». Будь-яка вантажівка, що їде іншою дорогою – порушує правила дорожнього руху, а відтак має справи з одеською поліцією.

Дорогу до цього майданчику коштом бюджету Одеси по завищеним цінам відремонтувала фірма одного з боксерів федерації муай-тай, яку очолює Труханов. А президент Порошенко розігнав команду Саакашвілі, повернувши на Одеську митницю звичні порядки.

Тобто все зрозуміло. Ось порт, але на дорозі до нього стоїть приватний шлагбаум, і ти мусиш заплатити його власнику грубі гроші, аби проїхати до митниці і звідти вже в порт. Крок вліво-вправо – поліція.

Тож автоперевізники та інші незацікавлені у такому розкладі структури вирішили поборотись з цією сваволею, пожалівшись в Антимонопольний комітет. Там відразу рекомендували Одеській мерії змінити схему дорожніх знаків так, щоб вантажівки могли заїжджати в порт повз «Євротермінал». І почали справу щодо самої схеми.

Абсолютно незрозуміло, де тут можна петляти, аби відбитись від звинувачень у зловживанні монопольним становищем. Але термінальщики однаково влаштували медіа-компанію з приблизно таких наборів букв. Фактологічних претензій дві. І обидві – висмоктані.

«Комитет оперирует данными жалоб некоторых перевозчиков и ссылается на невозможность заезда в порт в обход «Евротерминала» ввиду наличия знаков дорожного движения, ограничивающих проезд. В то время как представители ответчика конкретно указывают на реальное положение дел, приводя статистику проезда в порт, согласно которой процент трафика в порт в обход «Евротерминала» составляет едва ли не бóльшую половину».

Ок, повторимо ще раз. Мерія Труханова залишила на місці знаки, які забороняють вантажівкам потрапляти на митницю не через «Євротермінал». Навіть якщо якась вантажівка і їде повз приватний шлагбаум – вона порушує правила дорожнього руху, за якими довкола порту слідкує одеська поліція. І той об’їзний трафік, яким виправдовуються монополісти, – це не про вантажівки, а про всі інші автомобілі, яким Одеська мерія ніяк не обмежувала проїзд до порту. Ще раз. На «Євротермінал» спеціальними знаками заганяють лише вантажівки. І їх у «виправдовувальній» статистиці немає. Є хіба що натяк на те, що штрафи поліції менші від апетитів «Євротерміналу», будь ласка – обирайте менше з зол. Але платіть у будь-якому разі. Хіба що в іншу кишеню.

«На этом претензии к работе АМКУ не ограничились, речь идет о спешке в проведении расследования, о которой свидетельствует внутренняя служебная записка органа о сложностях с окончанием расследования вовремя и просьбе ответственного отдела АМКУ его продлить, которые не были удовлетворены».

А це дуже цікаво. Насправді дата винесення остаточного рішення АМКУ – це дуже тонкий нюанс, який якраз має свій грошовий еквівалент. Питання в тому, чи вдасться монополісту та шанувальникам його бізнес-моделі відтермінувати рішення за Новий рік.

Справа в формулі штрафу. В ній базовою цифрою є розмір грошей, які фірма заробила під час зловживання монополізмом, однак при цьому розмір штрафу не повинен перевищувати 10% обсягу доходу (виручки) такого монополіста за рік, що передує винесенню штрафної санкції.

Тобто якщо рішення буде винесене до 31 грудня 2017 року, то «Євротермінал» оштрафують на певний відсоток від їх доходу за 2016 рік.

А якщо рішення винесуть після 1 січня 2018 року, то «Євротермінал» оштрафують на певний відсоток від їх доходу за 2017 рік.

І тут нагадаємо те, про що вже йшла мова на початку тексту. Раніше «Євротерминал» рубав по $26 з кожної вантажівки. Але коли АМКУ почав своє розслідування, то фірма влаштувала знижку – і цього року з перевізників беруть по $17 за кожне підняття шлагбауму.

Ця знижка нікого не має вводити в оману. Так, це добре, що монополіст по ходу знизив ціну на свою (взагалі питання навіщо і кому потрібну) послугу. Але це ніяк не зменшує його провину у зловживанні ціною у попередні роки (нагадаємо: заробляють з часів Януковича). І ніяк не убезпечує від того, що знижка миттєво буде скасована після рішення АМКУ і з водіїв не почнуть знову дерти зайві гроші.

І в будь-якому разі, розмір штрафу АМКУ має значення для держави. Одна справа, коли монополіст буде оштрафований на 10% від обороту 2016 року у розмірі, наприклад, 100 мільйонів гривень. І інша справа мати відсоток від обороту 60 млн грн. Якщо вам здається, що це не принципова різниця, то для бізнесу ці мільйони – це дуже вагомі аргументи, щоб у монополіста з’явились симпатики і в самому АМКУ, де, як видно з наведеної цитати не всі хочуть, щоб санкції на «Євротермінал» були накладені до Нового року, чи щоб монополіст був покараний взагалі.

Відтак, не зважаючи на всю очевидність монополії і брутальність методів її бенефіціарів, не дивуйтесь, якщо АМКУ сплавить історію на якесь дорозслідування. Голова відомства Юрій Терентьєв, згідно введених ним же порядків, розпише справу на більш розуміючого ці порядки держуповноваженого. А ТОВ «Євротерминал» продовжить свою рубати кеш, поки черговий падишах не вріже дуба. Чи самого ішака не спалять «роздратовані клієнти».

Блог від: Юрій Ніколов

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