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Підприємство Держрезерву придбало дахову сонячну електростанцію за 2 мільйони

11 Грудня 2017

ДП «Златодар» Державного агентства резерву України (м. Золотоноша, Черкаська обл.) 30 жовтня за результатами тендеру замовило ФОП Хрущик Роман Богданович сонячну електростанцію за 2,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді по вул. Шевченка, 47 для зменшення власного споживання та оптимізації витрат на купівлю електроенергії мали збудувати і запустити сонячну електростанцію потужністю 74,2 кВт. Ціни окремих складових обладнання не оприлюднено.

Будівництво коштує 27 480 грн., або $1 022 за кВт за курсом на дату підписання угоди.

Головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу «Джоуль» Роман Мрозакевич повідомив «Нашим грошам», що для тендеру держпідприємства у «Прозорро» вказана ціна за кВт загалом відповідає ринку.

«Якщо мова йде про станцію «під ключ», то ціна 1 000$/кВт, в принципі, адекватна», – стверджує він.

Гарантійний строк на інверторне обладнання становить двадцять років, а на сонячні модулі, кріплення та електротехнічну продукцію – десять років.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,13 млн грн.

Пропозиція ПрАТ «Дніпрополімермаш» була на 3% дешевшою, але її відхилили через технічні невідповідності обладнання. Фірма вимагала відхилити переможця на такій підставі: «максимальна потужність фотомодулів, які можна підключити до запропонованих інверторів мережевих Growatt 30000TL3-S (30кВт) складає лише 66,6 кВт, а загальна планова потужність фотомодулів складає 74,2 кВт, що є неприпустимим та може вивести обладнання з ладу». Замовник відмовився, заявивши, що ці інвертори дозволяють підключити до 37,5 кВт фотомодулів на кожен інвертор.

Дорожчим конкурентом було дніпровське ТОВ «Південно-східна будівельна компанія», засновниками якого є ПрАТ «Страхова компанія «Альянс» і вірґінський офшор «Лунапак Інтернешнл Лтд.» («Lunapak International Ltd.»), а директором – Ігор Руденко. Контактна адреса електронної пошти суперника знаходиться на сайті ТМ «Аltek», чиє обладнання пропонував і «Дніпрополімермаш».

Підприємець Роман Хрущик був депутатом попереднього скликання Підгаєцької міськради Тернопільської області та громадським помічником екс-нардепа Володимира Бойка (обидва – від «Батьківщини»).

 

Найменування обладнання Кількість, одиниця виміру
Сонячні модулі Yingli Solar YL265p-29b BLK (265Вт) 280 шт.
Інвертор мережевий Growatt 30000TL3-S 2 шт.
Комплект кріплень для плоского даху з кутом 30 град TOB «Соларстальконструкція» Україна 1 к-т
PV Кабель 6 кв. мм BETAflam Solar 125 RV flex FRNC 600 м
Гофрована труба діаметром 20 мм Kopos 60 м
Кабель багатожильний ПВС 5*10 мм ПАТ «Завод «Південкабель» 300 м
Конектор МС4 6 mm Amphenol 60 к-т
Автоматичний вимикач Hager In=63 А, 3п, C, 6 kA, 3м MC363A 2 шт.
Щит на 12 модулів ІР65 Hager Vector VE112D 2 шт.
Модуль онлайн-моніторингу Growat Shine WiFi 2 шт.

 

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