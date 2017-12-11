Підприємство Держрезерву придбало дахову сонячну електростанцію за 2 мільйони

ДП «Златодар» Державного агентства резерву України (м. Золотоноша, Черкаська обл.) 30 жовтня за результатами тендеру замовило ФОП Хрущик Роман Богданович сонячну електростанцію за 2,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У листопаді по вул. Шевченка, 47 для зменшення власного споживання та оптимізації витрат на купівлю електроенергії мали збудувати і запустити сонячну електростанцію потужністю 74,2 кВт. Ціни окремих складових обладнання не оприлюднено.

Будівництво коштує 27 480 грн., або $1 022 за кВт за курсом на дату підписання угоди.

Головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу «Джоуль» Роман Мрозакевич повідомив «Нашим грошам», що для тендеру держпідприємства у «Прозорро» вказана ціна за кВт загалом відповідає ринку.

«Якщо мова йде про станцію «під ключ», то ціна 1 000$/кВт, в принципі, адекватна», – стверджує він.

Гарантійний строк на інверторне обладнання становить двадцять років, а на сонячні модулі, кріплення та електротехнічну продукцію – десять років.

Ціна угоди на 4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,13 млн грн.

Пропозиція ПрАТ «Дніпрополімермаш» була на 3% дешевшою, але її відхилили через технічні невідповідності обладнання. Фірма вимагала відхилити переможця на такій підставі: «максимальна потужність фотомодулів, які можна підключити до запропонованих інверторів мережевих Growatt 30000TL3-S (30кВт) складає лише 66,6 кВт, а загальна планова потужність фотомодулів складає 74,2 кВт, що є неприпустимим та може вивести обладнання з ладу». Замовник відмовився, заявивши, що ці інвертори дозволяють підключити до 37,5 кВт фотомодулів на кожен інвертор.

Дорожчим конкурентом було дніпровське ТОВ «Південно-східна будівельна компанія», засновниками якого є ПрАТ «Страхова компанія «Альянс» і вірґінський офшор «Лунапак Інтернешнл Лтд.» («Lunapak International Ltd.»), а директором – Ігор Руденко. Контактна адреса електронної пошти суперника знаходиться на сайті ТМ «Аltek», чиє обладнання пропонував і «Дніпрополімермаш».

Підприємець Роман Хрущик був депутатом попереднього скликання Підгаєцької міськради Тернопільської області та громадським помічником екс-нардепа Володимира Бойка (обидва – від «Батьківщини»).

Найменування обладнання Кількість, одиниця виміру Сонячні модулі Yingli Solar YL265p-29b BLK (265Вт) 280 шт. Інвертор мережевий Growatt 30000TL3-S 2 шт. Комплект кріплень для плоского даху з кутом 30 град TOB «Соларстальконструкція» Україна 1 к-т PV Кабель 6 кв. мм BETAflam Solar 125 RV flex FRNC 600 м Гофрована труба діаметром 20 мм Kopos 60 м Кабель багатожильний ПВС 5*10 мм ПАТ «Завод «Південкабель» 300 м Конектор МС4 6 mm Amphenol 60 к-т Автоматичний вимикач Hager In=63 А, 3п, C, 6 kA, 3м MC363A 2 шт. Щит на 12 модулів ІР65 Hager Vector VE112D 2 шт. Модуль онлайн-моніторингу Growat Shine WiFi 2 шт.

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