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Нова «прокладка» натендерила ще 174 мільйони на ахметівській сталі для «Укрзалізниці»

11 Грудня 2017

Філії ПАТ «Українська залізниця» з 10 серпня по 5 грудня за результатами тендерів уклали 61 угоду з ТОВ «Сота Україна» про постачання сталі на загальну суму 173,73 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

  • «Панютинський вагоноремонтний завод» замовив сталі на суму 75,64 млн грн.

Найбільший договір вартістю 3,69 млн грн. стосувався поставки 161 т швелерів №14 марки 09Г2С виробництва ПрАТ «Євраз ДМЗ» або ПрАТ «Азовсталь» по 22 944 грн./т.

  • «Дарницький вагоноремонтний завод» дасть фірмі ще 57,31 млн грн.

Найбільший підряд вартістю 3,85 млн грн. передбачав поставку 170 т товстолистового прокату 7х1500(2000)х6000мм марки 09Г2С від ПрАТ «ММК ім. Ілліча» по 22 637 грн./т.

  • «Стрийський вагоноремонтний завод» заплатить за метал 36,47 млн грн.

Найбільше замовлення вартістю 3,86 млн грн. стосувалося поставки 170 т листової сталі 5х1500х6000(5100) мм марки 09Г2С від того ж «ММК ім. Ілліча» по 22 692 грн./т.

  • Крім того, «Рефрижераторна вагонна компанія» зробила замовлень на 2,85 млн грн., а «Львівська залізниця» – на 1,45 млн грн.

Зараз у філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» є діючий контракт з ТОВ «Метінвест-СМЦ» на постачання металопрокату, у тому числі зі сталі 09Г2С. Товстолистовий прокат товщиною до 12 мм компанія Ріната Ахметова постачає по 22 066 грн/т, тобто на 3% дешевше від закупівельної ціни вагоноремонтних заводів «Укрзалізниці».

Раніше влітку «Сота Україна» продавала Панютинському заводу сталь 09Г2С 4-12 мм по 20 153-23 068 грн./т.

Нині з нею на найдорожчих тендерах Стрийського і Панютинського заводів змагалось лише ТОВ «М Д Групп», а на найдорожчому тендері Дарницького заводу – тільки ТОВ «Альфа-Метал-Компані».

ТОВ «Метінвест-СМЦ» з групи Ріната Ахметова марно вимагало змінити умови поставки з CPT на FCA або DDP, збільшити строк поставки після письмового повідомлення з 5 до 30 днів та дозволити тендерне забезпечення у формі страхової гарантії замість виключно банківської. При цьому переможець тендеру виграв торги з обіцянкою поставляти прокат від заводів ім. Ілліча та «Азовсталь» з групи Ахметова.

Столична «Сота Україна» зареєстрована в ЄДР 6 травня, тобто за місяць до оголошення перших із нинішніх виграних нею тендерів. У червні-липні вона виграла тендерів філій «Укрзалізниці» на 281,13 млн грн., деякі з яких були оголошені ще до її створення.

Засновником переможця значиться консультативно-торгівельна компанія «Сота-Онлайн Холдінг» («Sota-Online Holding», Латвія) Тетяни і Міхаїла Росаніних.

Останній у 1990-их рр.. очолював відділ VIP-обслуговування ризького «Saules Banka», який у 2001 р. став «Rietumu Banka», а в 2008 р. судився з офшорами щодо боргів ПАТ «Реал Банк». Пізніше в український банк зайшли Сергій Курченко і «Сім’я», а в 2014 р. він був ліквідований.

Директором «Сота Україна» є Ганна Авраменко. Особа з такими ПІБ є аудитором і керує ТОВ «Укртрансінвест» вірґінської «Ен.Сі.Юнайтед», яке у 2010-2012 рр.. виграло тендерів залізниці на 512,80 млн грн.

Раніше людина з такими даними також володіла ПП «БС Інвест» з Юрієм Чумаком і Тетяною Чубій, яке нині належить Олегу Кучеру. Торік цей же Чумак був кандидатом на посаду судді Верховного Суду України.

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