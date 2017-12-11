Київраді пропонують передати тестю Насірова та Алієву землю, яку орендувала підозрювана у фіктивності фірма

На найближчу сесію Київської міської ради (КМР) внесене питання щодо змін до договорів оренди земельних ділянок, наданих ТОВ «Ковчег». Про це йдеться в проекті рішення міськради, яке оприлюднене на сайті КМР.

В ньому пропонується внести зміни до договорів оренди земельних ділянок (категорія земель – землі житлової та громадської забудови), укладених між КМР та «Ковчегом» у 2004 та 2011 рр., та змінити по договорам «Ковчег» на ТОВ «Скайпроджект», оскільки на останню фірму переходить право власності на нерухоме майно. Мова йде про договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва від 29 травня 2017 року.

У 2004 році Київрада надала в оренду «Ковчегу» землю площею 0,1372 га на перетині Предславинської з вул. Лабораторною (раніше Ульянових), у Печерському районі коло Палацу «Україна». Того ж року фірма викупила житловий будинок за цією адресою. Міськрада ухвалила рішення про передачу фірмі двох ділянок загалом на 0,42 га під будівництво. Ділянку площею майже 14 соток – фірмі віддали в оренду, а ще одну по сусідству площею 0,28 га продали за 2,81 млн грн.

Також у 2004 році голова КМДА Олександр Омельченко підписав розпорядження про надання дозволу «Ковчегу» на роботи не по викупленому будинку та на реконструкцію та забудову сусідньої території по вул. Червоноармійській, 91 та 93, по вул. Предславинській, 22 і по вул. Ульянових, 11а літ. «Б». Будівництво розпочали у 2006 р., однак так і не завершили.

У 2011 році «Ковчегу» надали в оренду сусідню ділянку площею 0,0095 га на вул. Лабараторній 9-в. Згідно з даними Кадастрової карти та Майновим реєстром, наразі біля Палацу «Україна» «Ковчег» має чотири земельні ділянки загальною площею 0,3155 га. У травні та вересні 2017 року всі ці ділянки фірма передала в суборенду «Скайпроджекту», яка по сусідству у приватній власності має три ділянки загальною площею 0,8355 га за адресами: вул. Предславинська, 7/20, у кварталі, обмеженому вулицями Великою Васильківською, Предславинською та Ульянових, а також Червоноармійська, 93.

Власником трьох ділянок за договорами купівлі-продажу «Скайпроджект» став 29 травня, тобто у той самий день, коли придбав незавершене будівництво (об’єкт житлової нерухомості, готовність якого складає 64%), яке знаходиться на семи ділянках, які належать або знаходяться в суборенді і фірми. Того ж дня «Скайпроджект» за вищевказаними адресами купив два нежилих будинки, чотири нежилих приміщення та три квартири загальною площею 920 кв м.

ТОВ «Скайпроджект» створене у 2016 році. Його засновниками є тесть відстороненого глави ДФС Романа Насірова, відомий забудовник Олександр Глімбовський та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фінансист», бенефіціаром якого є ще один відомий забудовник Вагіф Алієв.

Власниками фірми «Ковчег» є Владислав Шевченко і Євген Зарицький. «Ковчег» є співзасновником фірми ТОВ «Торговий дім «Фенікс». Там «Ковчегу» належить 99%, ще 1% записаний на Юрія Бобра. Бобер багато років був зареєстрований за однією адресою з Володимиром Крапивиним, бізнес-партнером і другом колишнього першого замголови КМДА Кличка Ігоря Ніконова і Вагіфа Алієва (Ніконов розповідав в інтерв’ю, що його «К.А.Н.» – це абревіатура від прізвищ трьох засновників «Крапивин-Алієв-Ніконов»).

Один з власників «Ковчегу» Шевченко є бізнес-партнером Вікторії Глєбової, яка у свою чергу є партнеркою Галини Рябікіної, дружини колишнього замголови КМДА Кличка Павла Рябікіна.

У 2015 році Державна фіскальна служба відкрила кримінальне провадження за статтею «Фіктивне підприємництво», в якому фігурувало ТОВ «Ковчег». Згідно з ухвалою Солом’янського райсуду Києва від 15 травня цього року (за два тижня до продажу недобудови), слідчий ДФС звернувся з клопотанням надати доступ до бухгалтерських документів фірми щодо господарський операцій з ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн». Це підприємство будувало висотку на замовлення «Ковчегу» неподалік Палацу «України», а також було підрядником будівництва ТРК «Лавина» для Алієва.

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