Комунальники дали 50 мільйонів на каналізацію приватних будинків на Сирці з трубами по завищеним цінам

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 1 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «ВЛД Груп» будівництво каналізаційних мереж на 49,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року збудують каналізацію для приватних будинків по вул. Бердянській, Бугорній, Ясногірській, Чаплигіна, Бакинській, Ризькій, Невській, Цулукідзе, Магістральній, по провулкам Чаплигіна, Бакинському, Бердянському, Щусєва, Ризькому, Орловському. Гарантійний строк становить 18 місяців.

За підсумковою відомістю ресурсів, із загальної суми 8,41 млн грн. піде на труби (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Труби полiетиленовi для холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа) коштують на 35-42% дорожче від ринкових цін. Наприклад, діаметр 500х29,7 мм замовили по 4 052 грн./м, тоді як у жовтні вони продавались у відкритих джерелах по 2 853 грн./м.

Ціни на труби ВЧШГ вищі від ринку на 25-58%. Так, діаметр 400 мм купили по 4 846 грн./м, хоча в інтернет-магазинах у жовтні їх можна було знайти по 3 172-3 868 грн./м залежно від типу з’єднання.

Природний рядовий пісок коштує 160 грн./куб. м, щебінь – 85-170 грн./куб. м, а деревина – 1 320-1 850 грн./куб. м, що відповідає ринку.

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий В-10 замовили по 1 410 грн./т, щільний крупнозернистий КЗ-10 – по 1 203 грн./т.

Бортові камені БР300.30.15 обійдуться у 456 грн./шт., хоча у серпні можна було знайти у продажу дещо дорожче – по 490 грн./шт.

Ціна угоди на 13% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 56,65 млн грн.

ТОВ «ТДС Буд Інвест» Тараса Скрипнюка пропонувало на 0,4% нижчу ціну, але його відхилили за нестачу довідки про відсутність податкової заборгованості, додатків до аналогічного договору, кошторисів, реєстру документів та копії витягу з ЄДР. Фірма оскаржила своє відхилення і визначення переможцем «ВЛД Груп» в АМКУ, проте адмінколегія не задовольнила скаргу.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Компанія «Сфера Комфорту» Яни Леонідівни та Юрія Олександровича Бессаг, які також володіють ТОВ «Компанія «Бі Енерджі». Обидві їхні фірми зі статутним капіталом 2 тис грн. прописані в одній квартирі з Юрієм Бессагою.

Загалом із травня 2016 року суперник отримав невеликих підрядів на 7,14 млн грн.

Київська «ВЛД Груп» зі статутним капіталом 40 тис грн. створена у лютому 2016 року. Директором є Олег Приймак, а засновником – Ярослав Михайлович Гречко, який керує ТОВ «Солбудінвест» Михайла Михайловича Гречка, Володимира Вікторовича та Віктора Вікторовича Бесаги.

Раніше партнером Бесагів там була Ніна Рибалко, співвласниця ТОВ «Юверс Україна» разом із Валерієм Скіценком. Останній був прописаний із Ганною Скіценко – донькою екс-голови «Київавтодору» Володимира Жукова та екс-депутата Київради від «Удару».

Свого часу Бесагам також належало ТОВ «Виробничо-комерційний центр «Сервіт», нині записане на грузина Олегі Фховелашвілі. У 2014 р. ця фірма розіграла тендер КП «Керуюча дирекція Шевченківського району» м.Києва на реконструкцію теплових мереж за 2,00 млн грн. із ТОВ «Вайрон Енерго», з яким мала спільний номер телефону. «Вайрон Енерго» тоді було записане на вищезгаданого Олега Приймака – директора «ВЛД Груп».

Усього з липня переможець виграв тендерів на 68,79 млн грн., з яких 68,45 млн грн. – у нинішнього замовника на будівництво каналізації у приватному секторі.

Найменування Кількість, м Ціна, грн./м без ПДВ Вартість, грн. без ПДВ Ринкова ціна (жовтень), грн./м без ПДВ Труби полiетиленовi для холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм 29 1 469 42 445 1 088 Труби полiетиленовi для холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм 11 1 869 20 564 1 388 Труби полiетиленовi для холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 400х23,7 мм 256 2 475 632 363 1 750 Труби полiетиленовi для холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 450х26,7 мм 21 3 286 69 701 2 308 Труби полiетиленовi для холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 500х29,7 мм 21 4 052 83 892 2 853 Труба чавунні ВЧШГ діаметр умовного проходу 150 мм 153 1 290 197 344 910-940 Труби чавунні ВЧШГ діаметр умовного проходу 200 мм 1 549 1 812 2 806 014 1 238-1 274 Труби чавунні ВЧШГ діаметр умовного проходу 250 мм 679 2 566 1 742 429 1 623-1 797 Труба чавунні ВЧШГ діаметр умовного проходу 300 мм 597 3 363 2 007 413 1 898-2 237 Труби чавунні ВЧШГ діаметр умовного проходу 400 мм 167 4 846 809 352 3 172-3 868 Усього: 8 411 516

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