НОВИНИ

11.12.2017

Суд виправдав податкового ректора Мельника, хоч і визнав незаконним продаж нерухомості його родичам

Фірма депутата виграла 112 мільйонів на дороги Хмельницької області

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»

Підприємство Держрезерву придбало дахову сонячну електростанцію за 2 мільйони

Комунальники дали 50 мільйонів на каналізацію приватних будинків на Сирці з трубами по завищеним цінам

Київраді пропонують передати тестю Насірова та Алієву землю, яку орендувала підозрювана у фіктивності фірма

Нова «прокладка» натендерила ще 174 мільйони на ахметівській сталі для «Укрзалізниці»

Брат замголови ДАБІ за 76 мільйонів зведе житло на Лісовому масиві за ціною готового на Дарниці

Теща голови райсуду Полтави отримала шикарну квартиру від фірми, яку захищав від фіскалів зять-суддя

Кличко за 13 мільйонів оновив «Тойотами» автопарк КМДА

10.12.2017

Одеські дорожники роздали труханівцям чверть мільярда на ремонт без відкритих цін

Київські рятувальники за 380 тисяч купили судно на повітряній подушці дорожче від полтавчан

«Украерорух» відписав 3 мільйони на трирічний доступ до актуальних геодезичних даних

Фірми Єрмолаєва розіграли 14 мільйонів Маріупольського морпорту на закупівлі екскаватора

8,98 мільярда минулого тижня

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Кличко за 13 мільйонів оновив «Тойотами» автопарк КМДА

11 Грудня 2017

КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» 5 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «ВіДі Автострада» 19 легкових автомобілів на загальну суму 12,69 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 13 автомобілів Toyota Сorolla 1,6 Live 6M/T по 487 тис грн., чотири Toyota Camry 2,5 6A/T Comfort по 761 тис грн., а також дві Toyota Highlander у найдорожчій комплектації 3,5 AWD Prestige 8A/T по 1,66 млн грн.

У відкритих джерелах є інформації, що у відповідних комплектаціях Сorolla можна придбати за 482 тис грн., Camry за 704 тис грн., Highlander за 1,66 млн грн.

Конкурентами «ВіДі Автострада»  із групи «ВіДі» Віталія Джуринського були ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» Олексія Шоха та Олександра Корнієнка з групи компаній «Алмаз» та ТзОВ «Сервісний центр «Діамант» Павла Волкова з міста Червоноград Львівської області.

Пропозиція «Алмаз Мотор, ЛТД» була нижчою від переможця – 12,27 млн грн., але її відхилили, оскільки фірма відмовилася від підписання договору. Запропонована ціна «Діаманту» була вищою від «ВіДі Автострада» і скала 12,70 млн грн. Саме такою була очікувана ціна.

У торгах також хотіли взяти участь ще дві фірми: ТОВ «Автосаміт Біла Церква» та ТОВ «Автосаміт Лтд». Але їх не допустили, оскільки підприємства пов’язані один з одним (вони мають одного засновника ПАТ «Українська автомобільна корпорація» екс-нардепа Таріела Васадзе). Крім того, вони не надали частину документів.

У липні 2017 року «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради» купило у «ВіДі Пальміра» 14 Toyota Сorolla Live та одну Toyota Camry Comfort на загальну суму 7,09 млн грн.

Як повідомляли «Наші гроші», у кінці грудня 2016 року «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради» поповнило автопарк, придбавши у ТОВ «Автосаміт Лтд 3 автівки Toyota Camry за 2,02 млн грн. і повнопривідний семимісний Toyota Highlander за 1,48 млн грн.

Минулого року апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) уклав угоду з КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)»  на послуги перевезення за 19,63 млн грн. Всього для перевезень у 2016 році замовляли 51 автомобіль:

марка автомобіля кількість автомобілів
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 5
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 2
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.0л 3
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 2
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 3
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 1
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 4
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 5
Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 1
Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 1
Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 2
Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 1
Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica) 1
Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica) 1
Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент 1
Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент 1
Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л 1
Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л 1
Тойота Ланкруйзер 4.7 1
Шкода Октавіа 1,6 1
Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 2
Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 1
Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 3
Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.6 л, або еквівалент 2

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Справа «Євротерміналу»: в АМКУ знайшлись прихильники «понять и простить»
11 Грудня 2017

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

11.12.2017

Київщина Суд виправдав податкового ректора Мельника, хоч і визнав незаконним продаж нерухомості його родичам

Хмель Фірма депутата виграла 112 мільйонів на дороги Хмельницької області

Черкаси Підприємство Держрезерву придбало дахову сонячну електростанцію за 2 мільйони

Київ Комунальники дали 50 мільйонів на каналізацію приватних будинків на Сирці з трубами по завищеним цінам

Київ Київраді пропонують передати тестю Насірова та Алієву землю, яку орендувала підозрювана у фіктивності фірма

Київ Брат замголови ДАБІ за 76 мільйонів зведе житло на Лісовому масиві за ціною готового на Дарниці

Полтава Теща голови райсуду Полтави отримала шикарну квартиру від фірми, яку захищав від фіскалів зять-суддя

Київ Кличко за 13 мільйонів оновив «Тойотами» автопарк КМДА

10.12.2017

Одеса Одеські дорожники роздали труханівцям чверть мільярда на ремонт без відкритих цін

Київ Київські рятувальники за 380 тисяч купили судно на повітряній подушці дорожче від полтавчан

Донецьк Фірми Єрмолаєва розіграли 14 мільйонів Маріупольського морпорту на закупівлі екскаватора

08.12.2017

Луцьк Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

Черкаси Зарплати «Черкасиобленерго», які зникли разом з протеже Кононенка, пропонують виплатить з бюджету

Луганськ Пособник у розкраданні мільйону на ремонті будинків у Сватовому відбувся умовним терміном

Київ Оточення екс-директора «Спецжитлофонду» за 115 мільйонів розбудує дитячий садок на Солом’янці

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ