Кличко за 13 мільйонів оновив «Тойотами» автопарк КМДА

КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» 5 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «ВіДі Автострада» 19 легкових автомобілів на загальну суму 12,69 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить 13 автомобілів Toyota Сorolla 1,6 Live 6M/T по 487 тис грн., чотири Toyota Camry 2,5 6A/T Comfort по 761 тис грн., а також дві Toyota Highlander у найдорожчій комплектації 3,5 AWD Prestige 8A/T по 1,66 млн грн.

У відкритих джерелах є інформації, що у відповідних комплектаціях Сorolla можна придбати за 482 тис грн., Camry за 704 тис грн., Highlander за 1,66 млн грн.

Конкурентами «ВіДі Автострада» із групи «ВіДі» Віталія Джуринського були ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» Олексія Шоха та Олександра Корнієнка з групи компаній «Алмаз» та ТзОВ «Сервісний центр «Діамант» Павла Волкова з міста Червоноград Львівської області.

Пропозиція «Алмаз Мотор, ЛТД» була нижчою від переможця – 12,27 млн грн., але її відхилили, оскільки фірма відмовилася від підписання договору. Запропонована ціна «Діаманту» була вищою від «ВіДі Автострада» і скала 12,70 млн грн. Саме такою була очікувана ціна.

У торгах також хотіли взяти участь ще дві фірми: ТОВ «Автосаміт Біла Церква» та ТОВ «Автосаміт Лтд». Але їх не допустили, оскільки підприємства пов’язані один з одним (вони мають одного засновника ПАТ «Українська автомобільна корпорація» екс-нардепа Таріела Васадзе). Крім того, вони не надали частину документів.

У липні 2017 року «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради» купило у «ВіДі Пальміра» 14 Toyota Сorolla Live та одну Toyota Camry Comfort на загальну суму 7,09 млн грн.

Як повідомляли «Наші гроші», у кінці грудня 2016 року «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради» поповнило автопарк, придбавши у ТОВ «Автосаміт Лтд 3 автівки Toyota Camry за 2,02 млн грн. і повнопривідний семимісний Toyota Highlander за 1,48 млн грн.

Минулого року апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) уклав угоду з КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міськради (КМДА)» на послуги перевезення за 19,63 млн грн. Всього для перевезень у 2016 році замовляли 51 автомобіль:

марка автомобіля кількість автомобілів Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 5 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.456л 2 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 3.0л 3 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.5 л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 2 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л 3 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 1 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 4 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 5 Тойота Камрі (Toyota Camry) об’ємом двигуна 2.4 л, або еквівалент 1 Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 1 Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 2 Шевроле Еванда (Chevrolet Evanda) 1 Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica) 1 Шевроле Епіка (Chevrolet Еpica) 1 Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент 1 Тойота Авенсіс (Toyota Avensis) об’ємом двигуна 1.8л, або еквівалент 1 Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л 1 Тойота Хайлендер (Toyota Highlander) об’ємом двигуна 3,5 л 1 Тойота Ланкруйзер 4.7 1 Шкода Октавіа 1,6 1 Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 2 Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 1 Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.2 л 3 Опель Омега (Opel Omega) об’ємом двигуна 2.6 л, або еквівалент 2

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Авто