Брат замголови ДАБІ за 76 мільйонів зведе житло на Лісовому масиві за ціною готового на Дарниці

КП «Спецжитлофонд» 7 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Скайбуд Груп» будівництва першого пускового комплексу житла в Деснянському районі за 75,62 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До літа 2019 р. на перетині вул. Мілютенка і Шолом-Алейхема зведуть дві секції житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями: 9-поверхову на 40 квартир і 18-поверхову на 68 квартир. Загальна площа квартир становить 4912,9 кв. м.

Будівництво коштує 15 391 грн. за «квадрат». Це на 5% дешевше від ціни готового житла на Дарниці від «Київміськбуду». Мінрегіонрозвитку в лютому встановило опосередковану вартість будівництва житла для Києва на рівні 11 269 грн., що на 37% дешевше.

За підсумковою відомістю ресурсів, гарячекатана арматурна сталь коштує 14 350 грн./т, а каркаси з неї – 16 350 грн./т, що відповідає ринку (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Газобетонні блоки Aeroc Classic купили по 1 300 грн./куб. м, тоді як на ринку їхні ціни починаються від 1 340 грн./куб. м.

Бетони замовили по 1 400 грн./куб. м. Найбільше коштів припало на бетон В25 М350 крупніше 40 мм, різновиди якого у відкритих джерелах можна знайти на 9-18% дешевше – по 1 190-1 281 грн./куб. м.

Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна М100, керамічна одинарна повнотіла М75 коштує 3 840 грн./тис шт. У жовтні на тендері КП «Житлоінвестбуд-УКБ» другий тип коштував у півтора рази дешевше – 2 458 грн./тис шт.

Субпідрядниками з будівництва будуть ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» і ТОВ «СТ Профі Груп», а ліфти змонтує ТОВ «Будліфтмонтаж», причому кожне виконає робіт менше, ніж на 20% вартості договору. Гарантійний строк становить десять років.

На заробітну плату піде 7,32 млн грн., тобто 10% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% – 1,88 млн грн.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 77,16 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

«Скайбуд Груп» зі статутним капіталом 500 грн. створили у червні 2015 р. Фірма продавалася на біржі за $4 550. Нині її записано на Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині.

Директором є Володимир Васильович Філончук, який народився 13 вересня 1963 р. Особа з такими ПІБ володіє квартирою з першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Валерієм Васильовичем Філончуком, народженим того ж дня.

Торік «Скайбуд Груп» виграв у «Варда Спецбуд Монтаж» і ТОВ «Еко-Буд-Трейд» єдині два тендери «Спецжитлофонду» на 168,92 млн грн.

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником «Еко-Буд-Трейду». Нинішній його власник Максим Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд». Керує «Еко-Буд-Трейдом» Сергій Драч – голова наглядової ради ВАТ «Трест «Київміськбуд-4» і колишній перший заступник голови ДАБІ. Він був прописаний в одному будинку з Володимиром Філончуком.

Крім того, на Олександра Кириченка записане ТОВ «Віді Трейд», від імені якого киянам приходили підроблені квитанції на оплату ремонту під’їздів.

Нині «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (раніше – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Свого часу Кузьменко володів і керував ТОВ «Житло Будівництво Інвестиції». Потім його записали на Мар’яна Победінського з Івано-Франківська, який орендує якесь майно у Володимира Прокопіва – заступника мера Києва Віталія Кличка. Нині фірму оформлено на Степана Константінова з Бахчисарая.

Усього «Еко-Буд-Трейд» із грудня 2015 р. виграв тендерів на 7,55 млрд грн., а «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. – на 877,20 млн грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво