«Укрспирт» за 41 мільйон замовив на грудень газ, дешевший від тарифу «Нафтогазу»

ДП «Укрспирт» 24 листопада уклало угоду з ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» про постачання природного газу на 40,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На грудень 2017 року замовили 4,60 млн куб. м газу по 8 870 грн. за тисячі кубометрів.

Це на 12% дешевше від грудневого тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 9 918 грн./тис куб. м.

До 2012 року «ВК «Укрнафтобуріння» на 90% належала кіпрській фірмі «Деріпон Коммершал ЛТД» Ігоря Коломойського і Віталія Хомутинніка, ще 10% мала «JKX Ukraine B.V.» (Нідерланди).

Потім «Deripon Commercial Ltd» продала половину своїх акцій лондонським «Аріана Бізнес Лімітед» і «Арес Системс ЛТД», які пов’язували з екс-міністром екології та енергетики Едуардом Ставицьким.

І нарешті, на початку 2017 року структури російського бізнесмена Павла Фукса викупили у Ставицького 22,5% акцій «Укрнафтобуріння».

Директором «Укрнафтобуріння» є Михайло Бакуненко, який до того був заступником голови правління і директором із розвитку і стратегії ПАТ «Укрнафта», а ще раніше працював у компанії «Renaissance Capital». Підписантом значиться Марк Кацнельсон.

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