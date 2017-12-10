«Украерорух» відписав 3 мільйони на трирічний доступ до актуальних геодезичних даних

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 22 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Авіаційний розрахунковий центр» доступ до геодезичних даних на 2,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На три роки замовили доступ до електронного масиву даних про місцевість і перешкоди на території України для потреб аеронавігації. Фірма розмістить дані в себе, забезпечить замовнику віддалений доступ до них та підтримуватиме їх в актуальному стані. Йдеться про геодезичні координати й абсолютну висоту місцевості, а також про номери, види, геодезичні координати, абсолютну й відносну висоту, наявність денного маркування та освітлення перешкод. Авторське право і право власності на масив належить виконавцю, а на створені з його використанням похідні продукти – замовнику.

Оплату здійснюватимуть щоквартально протягом 20 робочих днів з отримання рахунку.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі у 3,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Бломінфо-Юкрейн», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Засновниками суперника є датська фірма «Blominfo A/S», Валентин Парахін, Олена Лисенко і ТОВ «Земельні інформаційні системи» Анатолія Ізюка, Олександри Лихогруд, Євгенія Серединіна і Тетяни Палехи.

«Авіаційний розрахунковий центр» належить ТОВ «Алгоритм Авіа» Ганни Колесник і Тетяни Челнокової, директором є Наталія Гудим.

Компанія «Алгоритм Авіа» також заснувала ТОВ «Колумбус Хендлінг», яким керує Юлія Маркіна. Вона відома як директор VIP-центру по обслуговуванню пасажирів аеропорту «Київ» (Жуляни), який раніше контролювався структурами «регіоналів» Юрія Іванющенка та Василя Хмельницького.

Крім того, «Колумбус Хендлінг» і «Авіаційний розрахунковий центр» заснували ПрАТ «Авіакомпанія «Колумбус», до наглядової ради якого входить Маркіна.

У 2014 році «Авіаційний розрахунковий центр» відсудив у ДП «Укрдержліспроект» 560 тис грн. за оплату роботи з виготовлення ортофотопланів лісових насаджень Київщини, хоча держпідприємство стверджувало, що фірма продала їм продукцію, виготовлену в рамках проекту профінансованого Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Із кінця 2014 року «Украерорух» очолює Дмитро Бабейчук, який до того був керував департаментом аеронавігації та зовнішніх зв’язків Державіаслужби України. На нинішню посаду його призначив тодішній міністр інфраструктури Максим Бурбак.

Першим заступником Бабейчука є Сергій Гомболевський, який у 2014 році деякий час керував аеропортом «Бориспіль». У 2012-2013 роках він був виконавчим директором аеропорту Одеса, реконструкцією якого на той час займалися фірми, пов’язані з основним акціонером «Платинум Банку» Борисом Кауфманом.

Коли Гомболевський уже займав посаду першого заступника керівника «Украероруху», держпідприємство втратило понад 400 млн грн. у «Платинум Банку», визнаному НБУ неплатоспроможним на початку 2017 року.

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