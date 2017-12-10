Одеські дорожники роздали труханівцям чверть мільярда на ремонт без відкритих цін

Служба автомобільних доріг в Одеській області 4 грудня за результатами тендерів уклала три угоди про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 259,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова за 142,00 млн грн. відремонтує трасу Т-16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата на ділянці км 89+984 – км 100+940 довжиною 11 км.

із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова за відремонтує трасу Т-16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата на ділянці км 89+984 – км 100+940 довжиною 11 км. ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» дадуть 102,48 млн грн. на ремонт тієї самої дороги на ділянці км 81+220 – км 89+984 довжиною 9 км.

Раніше фірма Хачика Амірханяна належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником тієї компанії був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

ТОВ «Евродор» Наталії та Геворга Авєтісяна отримає ще 14,84 млн грн. на трасу Т-16-29 КПП «Табаки» – Виноградівка – Котловина – Нагірне – Орлівка на ділянці км 4+800 – км 8+500 довжиною 4 км.

Батько Геворга Авєтісяна Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської райради від Партії регіонів.

Гарантійний строк на штучні споруди та ремонт і відновлення зношених верхніх шарів покриттів (у т. ч. за технологією холодного ресайклінгу та профілювання) становить п’ять років, на поверхневі обробки та тонкошарові покриття з емульсійно-мінеральних і асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх покриттів – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік. Роботи мають виконати до кінця 2018 року.

На заробітну плату і прибуток всюди виділено менше, ніж по чверті відсотка.

Переможці змагались лише між собою. Сума угод на два відсотки нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 264,76 млн грн.

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