Одеські дорожники роздали труханівцям чверть мільярда на ремонт без відкритих цін

10 Грудня 2017
Служба автомобільних доріг в Одеській області 4 грудня за результатами тендерів уклала три угоди про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 259,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Раніше фірма Хачика Амірханяна належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником тієї компанії був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.
Батько Геворга Авєтісяна Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської райради від Партії регіонів.
Гарантійний строк на штучні споруди та ремонт і відновлення зношених верхніх шарів покриттів (у т. ч. за технологією холодного ресайклінгу та профілювання) становить п’ять років, на поверхневі обробки та тонкошарові покриття з емульсійно-мінеральних і асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх покриттів – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік. Роботи мають виконати до кінця 2018 року.
На заробітну плату і прибуток всюди виділено менше, ніж по чверті відсотка.
Переможці змагались лише між собою. Сума угод на два відсотки нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 264,76 млн грн.
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