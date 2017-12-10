НОВИНИ

10.12.2017

Одеські дорожники роздали труханівцям чверть мільярда на ремонт без відкритих цін

Київські рятувальники за 380 тисяч купили судно на повітряній подушці дорожче від полтавчан

«Украерорух» відписав 3 мільйони на трирічний доступ до актуальних геодезичних даних

Фірми Єрмолаєва розіграли 14 мільйонів Маріупольського морпорту на закупівлі екскаватора

8,98 мільярда минулого тижня

«Укрспирт» за 41 мільйон замовив на грудень газ, дешевший від тарифу «Нафтогазу»

08.12.2017

Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

Зарплати «Черкасиобленерго», які зникли разом з протеже Кононенка, пропонують виплатить з бюджету

Пособник у розкраданні мільйону на ремонті будинків у Сватовому відбувся умовним терміном

Оточення екс-директора «Спецжитлофонду» за 115 мільйонів розбудує дитячий садок на Солом’янці

Справа Насірова була з порушенням розподілена на суддю Аблова

Виконуючи настанови СБУ, лікарі викинули фірму і дали розіграти тендер пов’язаним ФОПам

Косюк розраховує отримати з держбюджету 2 мільярди через підтримку тваринництва

14 разів в Роттердам і назад: сільрада замовила рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 300 за тонну

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Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Одеські дорожники роздали труханівцям чверть мільярда на ремонт без відкритих цін

10 Грудня 2017

Служба автомобільних доріг в Одеській області 4 грудня за результатами тендерів уклала три угоди про поточний середній ремонт автодоріг державного значення на загальну суму 259,32 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Підсумкові відомості ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

  • ТОВ «Ростдорстрой» із групи авторитетного бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова за 142,00 млн грн. відремонтує трасу Т-16-08 Болград – Червоноармійське – Арциз – Сарата на ділянці км 89+984 – км 100+940 довжиною 11 км.
  • ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» дадуть 102,48 млн грн. на ремонт тієї самої дороги на ділянці км 81+220 – км 89+984 довжиною 9 км.

Раніше фірма Хачика Амірханяна належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. Вона знаходиться за адресою Одеська обл., Комінтернівський р-н, шосе Старокиївське, 21 км, буд. 30а. Там само було прописане ПП «Дорлідер», яке нині зветься «Південьдортех» і належить Гарніку Погосяну. Свого часу власником тієї компанії був громадянин Росії Завен Степанян, а Погосян нею керував.

  • ТОВ «Евродор» Наталії та Геворга Авєтісяна отримає ще 14,84 млн грн. на трасу Т-16-29 КПП «Табаки» – Виноградівка – Котловина – Нагірне – Орлівка на ділянці км 4+800 – км 8+500 довжиною 4 км.

Батько Геворга Авєтісяна Артак Авєтісян був депутатом Ізмаїльської райради від Партії регіонів.

Гарантійний строк на штучні споруди та ремонт і відновлення зношених верхніх шарів покриттів (у т. ч. за технологією холодного ресайклінгу та профілювання) становить п’ять років, на поверхневі обробки та тонкошарові покриття з емульсійно-мінеральних і асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх покриттів – три роки, на розмітку фарбою та інші роботи – рік. Роботи мають виконати до кінця 2018 року.

На заробітну плату і прибуток всюди виділено менше, ніж по чверті відсотка.

Переможці змагались лише між собою. Сума угод на два відсотки нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 264,76 млн грн.

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