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Фірми Єрмолаєва розіграли 14 мільйонів Маріупольського морпорту на закупівлі екскаватора

10 Грудня 2017

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» 7 грудня за результатами відкритих торгів замовив ТОВ «Торговий дім “Армада ЛТД”» екскаватор Liebherr A900C ZW за 13,79 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовили екскаватор спеціального виконання на комбінованому залізничному/пневмоколісному ходу Liebherr A900C ZW з роком випуску «не раніше 2017».

У комплекті зі спецмашиною йтимуть зворотна лопата та набір інструментів для машиніста. Гарантійний термін, згідно з договором, становитиме 12 місяців. Продавець має поставити екскаватор на склад покупця не пізніше 20 грудня цього року.

На аукціон прийшли три фірми, одну з яких (ТОВ «Техремпорт») замовник не допустив до участі через відсутність у складі пропозиції банківського забезпечення та плани залучити субпідрядника зі спеціалізацією «обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин», тоді як у тендерній документації була прописана вимога щодо гарантійного обслуговування «технологічних транспортних засобів».

З переможцем конкурувало ТОВ «Компанія “Альбіон”», пропозиція якого була дорожчою на 2%. Фірми не знижували первинних цінових заявок у ході аукціону.

Контрольний пакет ТОВ «Компанія “Альбіон”» належить ТОВ «КУА “Альтус ассетс актівітіс» зі сфери впливу бізнесмена Вадима Єрмолаєва (діє від імені ЗНВПІФ «Альтус-Каскад») та дніпрянину Олегу Ладиці (0,01%). Бенефіціарами вказані Юрій Чавичалов та Євген Крамар. Ще на початку лютого цього року співвласником «Альбіону» було ТОВ «Аверс-А». Раніше співвласником цієї фірми числився близький до Єрмолаєва Владлен Самсонов, зокрема, по ОСББ «Пушкінська-14». Ще одним співзасновником цього ОСББ є згадуваний Євгеній Крамар.

Також, «Аверс-А» разом з ТОВ ВКФ «Укрсельхозпром» були першими засновниками переможця торгів ТОВ «ТД “Армада ЛТД”».

«Укрсельхозпром» належить Вадиму Єрмолаєву (90%) та Станіславу Віленському (10%). Раніше директором фірми був депутат Дніпропетровської облради Дмитро Саганович.

Сьогодні 94% ТОВ «ТД “Армада ЛТД”» належать компанії «Армада Комерс ЛТД» (Британські Віргінські острови) (94%), через яку бенефіціарним власником є Вадим Єрмолаєв. Також співвласниками числяться Роман Бондаренко (4%) та Дмитро Саганович (2%).

Роман Бондаренко є директором дніпровського ТОВ «Агротек», бенефіціаром якого через офшорну компанію «Agrotek International LTD» (Британські Віргінські острови) є Саганович.

ТОВ «ТД “Армада ЛТД”»  засвітилось на держтендерах ще у 2008 році. З того часу підписало договорів з бюджетниками на понад 387 млн грн.

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