НОВИНИ

10.12.2017

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Київські рятувальники за 380 тисяч купили судно на повітряній подушці дорожче від полтавчан

«Украерорух» відписав 3 мільйони на трирічний доступ до актуальних геодезичних даних

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«Укрспирт» за 41 мільйон замовив на грудень газ, дешевший від тарифу «Нафтогазу»

08.12.2017

Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

Зарплати «Черкасиобленерго», які зникли разом з протеже Кононенка, пропонують виплатить з бюджету

Пособник у розкраданні мільйону на ремонті будинків у Сватовому відбувся умовним терміном

Оточення екс-директора «Спецжитлофонду» за 115 мільйонів розбудує дитячий садок на Солом’янці

Справа Насірова була з порушенням розподілена на суддю Аблова

Виконуючи настанови СБУ, лікарі викинули фірму і дали розіграти тендер пов’язаним ФОПам

Косюк розраховує отримати з держбюджету 2 мільярди через підтримку тваринництва

14 разів в Роттердам і назад: сільрада замовила рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 300 за тонну

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13.11.2017

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13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
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Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
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8,98 мільярда минулого тижня

10 Грудня 2017

Свердловини «Укргазвидобування», дороги Одещини, зоопарк та житло у Києві, паливо армії.

З 3 по 8 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 27,86 тисяч закупівель на загальну суму 8,98 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,82 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. ПАТ «Укргазвидобування» 574,59 ТОВ «Везерфорд Україна» надання ловильних послуг та стимуляції в свердловинах  ПАТ «Укргазвидобування»
2. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 486,02 ТОВ «Люнет» Реконструкція об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга будівництва)
3. Служба автомобільних доріг у Одеській області 142,00 ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-08 Болград- Червоноармійське-Арциз-Сарата,  км 89+984 – км 100+940
4. Служба автомобільних доріг у Волинській області 104,00 ТОВ «Луцькавтодор-сервіс» Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін) км 447+638 – 451+000 (залишки обсягів робіт) (45454000-4  Реконструкція)
5. Міністерство оборони України 102,90 ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» Бензин автомобільний А-80-Євро4-Е5 або еквівалент – 3500,00 тонн
6. Служба автомобільних доріг в Одеській області 102,48 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-08 Болград- Червоноармійське-Арциз-Сарата,  км 81+220 – км 89+984
7. ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» 81,72 ПАТ «Київобленерго Електрична енергія
8. ПАТ «Укргазвидобування» 77,88 ТОВ «Торгіндустрія» Гідравлічні ударні механізми
9. КП «Спецжитлофонд» 75,62 ТОВ «Скайбуд Груп» «Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі» (1 пусковий комплекс)
10. Комунальна корпорація «Київавтодор» 68,27 ТОВ «СБМУ «Підряд» Капітальний ремонт бул. Академіка Вернадського від просп. Перемоги до вул. Семашка

 

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