8,98 мільярда минулого тижня

10 Грудня 2017
Свердловини «Укргазвидобування», дороги Одещини, зоопарк та житло у Києві, паливо армії.
З 3 по 8 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 27,86 тисяч закупівель на загальну суму 8,98 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,82 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПАТ «Укргазвидобування»
|574,59
|ТОВ «Везерфорд Україна»
|надання ловильних послуг та стимуляції в свердловинах ПАТ «Укргазвидобування»
|2. КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
|486,02
|ТОВ «Люнет»
|Реконструкція об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга будівництва)
|3. Служба автомобільних доріг у Одеській області
|142,00
|ТОВ «Ростдорстрой»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-08 Болград- Червоноармійське-Арциз-Сарата, км 89+984 – км 100+940
|4. Служба автомобільних доріг у Волинській області
|104,00
|ТОВ «Луцькавтодор-сервіс»
|Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін) км 447+638 – 451+000 (залишки обсягів робіт) (45454000-4 Реконструкція)
|5. Міністерство оборони України
|102,90
|ТОВ «Нафтотрейд-Капітал»
|Бензин автомобільний А-80-Євро4-Е5 або еквівалент – 3500,00 тонн
|6. Служба автомобільних доріг в Одеській області
|102,48
|ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер»
|поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-08 Болград- Червоноармійське-Арциз-Сарата, км 81+220 – км 89+984
|7. ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль»
|81,72
|ПАТ «Київобленерго
|Електрична енергія
|8. ПАТ «Укргазвидобування»
|77,88
|ТОВ «Торгіндустрія»
|Гідравлічні ударні механізми
|9. КП «Спецжитлофонд»
|75,62
|ТОВ «Скайбуд Груп»
|«Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі» (1 пусковий комплекс)
|10. Комунальна корпорація «Київавтодор»
|68,27
|ТОВ «СБМУ «Підряд»
|Капітальний ремонт бул. Академіка Вернадського від просп. Перемоги до вул. Семашка
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