8,98 мільярда минулого тижня

Свердловини «Укргазвидобування», дороги Одещини, зоопарк та житло у Києві, паливо армії.

З 3 по 8 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 27,86 тисяч закупівель на загальну суму 8,98 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 1,82 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. ПАТ «Укргазвидобування» 574,59 ТОВ «Везерфорд Україна» надання ловильних послуг та стимуляції в свердловинах ПАТ «Укргазвидобування» 2. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 486,02 ТОВ «Люнет» Реконструкція об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на проспекті Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва. (Перша черга будівництва) 3. Служба автомобільних доріг у Одеській області 142,00 ТОВ «Ростдорстрой» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-08 Болград- Червоноармійське-Арциз-Сарата, км 89+984 – км 100+940 4. Служба автомобільних доріг у Волинській області 104,00 ТОВ «Луцькавтодор-сервіс» Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на Люблін) км 447+638 – 451+000 (залишки обсягів робіт) (45454000-4 Реконструкція) 5. Міністерство оборони України 102,90 ТОВ «Нафтотрейд-Капітал» Бензин автомобільний А-80-Євро4-Е5 або еквівалент – 3500,00 тонн 6. Служба автомобільних доріг в Одеській області 102,48 ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-08 Болград- Червоноармійське-Арциз-Сарата, км 81+220 – км 89+984 7. ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» 81,72 ПАТ «Київобленерго Електрична енергія 8. ПАТ «Укргазвидобування» 77,88 ТОВ «Торгіндустрія» Гідравлічні ударні механізми 9. КП «Спецжитлофонд» 75,62 ТОВ «Скайбуд Груп» «Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі» (1 пусковий комплекс) 10. Комунальна корпорація «Київавтодор» 68,27 ТОВ «СБМУ «Підряд» Капітальний ремонт бул. Академіка Вернадського від просп. Перемоги до вул. Семашка

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