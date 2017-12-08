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Зарплати «Черкасиобленерго», які зникли разом з протеже Кононенка, пропонують виплатить з бюджету

08 Грудня 2017

Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу 6 грудня звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням посприяти в питанні заведення коштів Фонду державного майна на ПАТ «Черкасиобленерго» для виплати зарплатні працівникам.

Про це на свій сторінці в Facebook написав керівник радник Юлії Тимошенко Олександр Трохимець.

За його словами, зараз «Черкасиорбленерго» працює в «нульовому алгоритмі», коли всі отримані за поставку електроенергії гроші в якості погашення боргу перераховуються в ДП «Енергоринок». Через це працівники «Черкасиобленерго» не отримують зарплатню з вересня.

Комітет ВР також звернувся до НАБУ з проханням пришвидшити розслідування щодо незаконного виведення коштів з «Черкасиобленерго» та повернення їх підприємству.

Нині НАБУ розслідує виведення в 2015 році посадовцями ПрАТ «ХК «Енергомережа» з «Черкасиобленерго» 392,36 млн грн. шляхом переведення боргів та надання фіндопомоги.

У квітні 2015 року тимчасовим в.о голови правління «Черкасиобленерго» була призначена Світлана Кузьмінська, яка раніше працювала у ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» Костянтина Григоришина. У вересні 2015-го, коли Фонд держмайна запропонував перепризначити Кузьмінську на посаді, проти цього виступила кіпрська компанія «Garensia Enterprises Limited», яка мала 26,6% акцій «Черкасиобленерго» і її пов’язували з Григоришиним. Компанія заявила, що Кузьмінська вже представляє ХК «Енергомережа» і доводить підприємство до банкрутства.

Попри це,  Кузьмінська посаду зберегла. Восени 2016 року ФДМУ оголосив, що переможцем конкурсу на посаду керівника «Черкасиобленерго» став перший заступник Кузьмінської – Віктор Корчинський, близький до «Енергомережі». Втім, його офіційно призначити не змогли, а в середині лютого 2017 року акціонери на позачергових зборах призначили нового керівника – Олега Самчука, кандидатуру якого запропонувало Міненерго і дані про призначення якого були внесені в реєстр. Але відразу його обрання було оскаржено в судах, одним із позивачів була Кузьмінська. У відповідь на її скаргу  скаргу заступник міністра юстиції Сергій Шкляр вніс зміни в длержреєстр і поновив Кузьмінську на посаді. За словами Самчука, зміни було внесено протягом доби після отримання скарги, хоча до юрисдикції Шкляра не входить розгляд таких звернень.

Зараз керівником «Черкасиобленерго» в реєстрі з травня 2017 року вказаний Самчук.

Відмітимо, що у липні 2016 р. керівника ХК «Енергомережа» Дмитра Крючкова оголосили у розшук в аналогічній справі про виведення 346 млн грн. з ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк раніше повідомив, що лобістом Крючкова з «Енергомережі» був нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко. Нардеп Лещенко пов’язував Крючкова також з Григорієм Суркісом.

Нещодавно стало відомо, що наближена до молодшого брата біглого Дмитра Крючкова – Леоніда Крючкова, фірма «Портосервіс-Миколаїв» веде бізнес в державних портах.

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