Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

Служба автомобільних доріг у Волинській області 4 грудня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» про реконструкцію автодороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин за 104,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. виконають залишки обсягів робіт на ділянці траси км 447+638 – 451+000 довжиною 3,4 км. Гарантійний строк на штучні споруди і земляне полотно становить десять років, а на дорожній одяг – п’ять років. Генпідрядник має самостійно виконати не менше 60% робіт, тобто субпідрядників дозволено залучати для робіт не більше, ніж на 40% вартості договору. Однак «Луцькавтодор-Сервіс» повідомив, що не планує залучати субпідрядників з обсягом робіт більше 20%.

За підсумковою відомістю ресурсів, суміш ЩМА-15 замовили по 1 995 грн./т. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У вересні на тендері Хмельницької САД вона коштувала на чверть дешевше – 1 627 грн./т.

Афальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 з поверхнево-активними речовинами коштує 1 850 грн./т, щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 – по 1 655 грн./т, а пористий крупнозернистий марки 1 – 1 620 грн./т.

Елементи фасонні добірні з оцинкованої сталі коштують 30 тис грн./т, що дешевше від нещодавніх тендерів, наприклад, Тернопільської міськради і Київської САД.

Природний рядовий пісок коштує 59 грн./куб. м, а щебенево-піщана суміш С-5 М1000 – 125 грн./куб. м, що дешевше ринку та інших тендерів.

Чорний гарячий щебінь фракції 20-40 мм замовили по 880 грн./т, а холодний пластик «Сигнакул ХП» – по 72 грн./кг.

На заробітну плату піде 866 тис грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 389 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 104,37 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Луцькавтодор-Сервіс» раніше був дочірнім підприємством «Луцькавтодору», співвласником якого до 2011 р. був Юрій Ольховий, екс-керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області (2009-2010 рр.).

Нині «Луцькавтодор-Сервіс» оформлено на Олексія Юрчука. Фірма входить до групи компаній «ЛАД» разом із «Корпорацією ЛАД» Ольхового з дружиною Людмилою.

У свою чергу ПАТ «Луцькавтодор», наглядову раду якого очолює Ольховий, записано на кіпрську компанію «Lad Group Plc».

Раніше власником 84% акцій «БШБУ № 50» був громадянин Росії, ім’я котрого Smida не розкриває. Але у березні 2015 р. його частка зменшилась до 9,8%. Нині пакет у 74% належить гендиректору фірми Віктору Гавриленку. У 2002-2003 рр.. той очолював ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Дороги