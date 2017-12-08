НОВИНИ

08.12.2017

Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

Зарплати «Черкасиобленерго», які зникли разом з протеже Кононенка, пропонують виплатить з бюджету

Пособник у розкраданні мільйону на ремонті будинків у Сватовому відбувся умовним терміном

Оточення екс-директора «Спецжитлофонду» за 115 мільйонів розбудує дитячий садок на Солом’янці

Справа Насірова була з порушенням розподілена на суддю Аблова

Виконуючи настанови СБУ, лікарі викинули фірму і дали розіграти тендер пов’язаним ФОПам

Косюк розраховує отримати з держбюджету 2 мільярди через підтримку тваринництва

14 разів в Роттердам і назад: сільрада замовила рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 300 за тонну

07.12.2017

На Луганщині вимушені купувати дороге тепло у фірми, підозрюваної у криміналі

Теща секретаря Гатненської сільради отримала три прибудинкові ділянки і передала їх забудовнику

ГПУ вилучила в залізничників всі оригінали документів по тендерах з Дубневичами

Заступник Матіоса, якого не захотіла перевіряти НАЗК, не задекларував гроші на оренду будинку з басейном

Швейцарці виграли півмільярда «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

НАБУ вважає, що нардеп Дунаєв не задекларував 155 мільйонів «статутників» фірм, в яких він є бенефіціаром

Фірма естонця отримає ще півмільярда на реконструкцію Київського зоопарку

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

08 Грудня 2017

Служба автомобільних доріг у Волинській області 4 грудня за результатами тендерів уклала дві угоди з ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» про реконструкцію автодороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин за 104,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. виконають залишки обсягів робіт на ділянці траси км 447+638 – 451+000 довжиною 3,4 км. Гарантійний строк на штучні споруди і земляне полотно становить десять років, а на дорожній одяг – п’ять років. Генпідрядник має самостійно виконати не менше 60% робіт, тобто субпідрядників дозволено залучати для робіт не більше, ніж на 40% вартості договору. Однак «Луцькавтодор-Сервіс»  повідомив, що не планує залучати субпідрядників з обсягом робіт більше 20%.

За підсумковою відомістю ресурсів, суміш ЩМА-15 замовили по 1 995 грн./т. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У вересні на тендері Хмельницької САД вона коштувала на чверть дешевше – 1 627 грн./т.

Афальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 з поверхнево-активними речовинами коштує 1 850 грн./т, щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 – по 1 655 грн./т, а пористий крупнозернистий марки 1 – 1 620 грн./т.

Елементи фасонні добірні з оцинкованої сталі коштують 30 тис грн./т, що дешевше від нещодавніх тендерів, наприклад, Тернопільської міськради і Київської САД.

Природний рядовий пісок коштує 59 грн./куб. м, а щебенево-піщана суміш С-5 М1000 – 125 грн./куб. м, що дешевше ринку та інших тендерів.

Чорний гарячий щебінь фракції 20-40 мм замовили по 880 грн./т, а холодний пластик «Сигнакул ХП» – по 72 грн./кг.

На заробітну плату піде 866 тис грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 389 тис грн.

Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 104,37 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Луцькавтодор-Сервіс» раніше був дочірнім підприємством «Луцькавтодору», співвласником якого до 2011 р. був Юрій Ольховий, екс-керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області (2009-2010 рр.).

Нині «Луцькавтодор-Сервіс» оформлено на Олексія Юрчука. Фірма входить до групи компаній «ЛАД» разом із «Корпорацією ЛАД» Ольхового з дружиною Людмилою.

У свою чергу ПАТ «Луцькавтодор», наглядову раду якого очолює Ольховий, записано на кіпрську компанію «Lad Group Plc».

Раніше власником 84% акцій «БШБУ № 50» був громадянин Росії, ім’я котрого Smida не розкриває. Але у березні 2015 р. його частка зменшилась до 9,8%. Нині пакет у 74% належить гендиректору фірми Віктору Гавриленку. У 2002-2003 рр.. той очолював ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

Як луганське СБУ програло бізнесменам суд про ділову репутацію
04 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.12.2017

Луцьк Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

Черкаси Зарплати «Черкасиобленерго», які зникли разом з протеже Кононенка, пропонують виплатить з бюджету

Луганськ Пособник у розкраданні мільйону на ремонті будинків у Сватовому відбувся умовним терміном

Київ Оточення екс-директора «Спецжитлофонду» за 115 мільйонів розбудує дитячий садок на Солом’янці

Донецьк Виконуючи настанови СБУ, лікарі викинули фірму і дали розіграти тендер пов’язаним ФОПам

Миколаїв 14 разів в Роттердам і назад: сільрада замовила рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 300 за тонну

07.12.2017

Луганськ На Луганщині вимушені купувати дороге тепло у фірми, підозрюваної у криміналі

Київ Теща секретаря Гатненської сільради отримала три прибудинкові ділянки і передала їх забудовнику

Київ Заступник Матіоса, якого не захотіла перевіряти НАЗК, не задекларував гроші на оренду будинку з басейном

Харків Швейцарці виграли півмільярда «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

Київ Фірма естонця отримає ще півмільярда на реконструкцію Київського зоопарку

Львів Директор Львівського БТЗ після призначення орендував у себе Range Rover за сімсот тисяч

06.12.2017

Донецьк На Донеччині купили у створеної весною фірми білоруський самоскид за 2 мільйони

Донецьк Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним

Київ «Прокладка» з тисячним статутником узяла 63 мільйони на підключення системи відеоспостереження Києва

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ