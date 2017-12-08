Справа Насірова була з порушенням розподілена на суддю Аблова

Позов відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до ДФС в Окружному адмінсуді потрапив до трійки суддів під головуванням Євгенія Аблова із порушенням. Про це свідчать дані авторозподілу.

Як свідчить звіт, при автоматичному визначенні складу колегії суддів по цій справі було обрано «Спеціалізацію 12.3» – звільнення з публічної служби.

Разом з цим позов Насірова стосується не звільнення. Він стосується спору між суб’єктами владних повноважень – головою ДФС України та ДФС України.

Цей спір виник з приводу реалізації їхньої компетенції у відповідній сфері управління щодо розстрочення/відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу).

Згідно з Методичними роз’ясненнями до застосування Класифікатора категорій адмінсправ, спір між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління варто відносити до категорії, що охоплює спори з правовідносин, в яких така компетенція реалізується.

Тобто, у даному випадку – це Розділ 8 Класифікатора, який стосується справ по податках, у т.ч. і погашення податкового боргу (Категорія 8.2).

Більше того, при авторозподілі позову Насірова по обраній «Спеціалізації 12.3» було виключено всіх інших суддів, окрім обраної трійки. Причиною виключення стало те, що той чи інший суддя «не слухає категорію» та «не в потрібній колегії/палаті». Відтак, виходить, що іншу колегію призначити було неможливо.

Нагадаємо, 23 листопада трійка суддів Окружного адмінсуду Києва (головуючий – Євгеній Аблов, судді – Павло Григоровича, Ігор Смолій) повністю задовольнила позов відстороненого глави ДФС Романа Насірова, у якому просив суд роз’яснити наявність чи відсутність у нього як у голови ДФС повноважень при розстроченні податкового боргу.

Фактично дане рішення Окружного адмінсуду Києва перекладає відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка з голови ДФС на керівників місцевих держподаткових інспекцій.

Як відомо, НАБУ і САП зібрали докази і обвинувачують Насірова саме у зловживанні повноваженнями, які були предметом розгляду Окружного адмінсуду. НАБУ і САП намагалися долучитися до розгляду позова Насірова, однак трійка під головуванням Аблова відмовила.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Так, слідство вважає, що Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження обов’язкових платежів до держбюджету у сумі понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, суддя Аблов прославився тим, що у часи Революції Гідності за 5 годин розглянув справу і зобов’язав Беркут розігнати Майдан, що вони і спробували зробити у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року, побивши студентів.

«А вже через два тижні Аблов отримав можливість приватизувати квартиру вартістю 9,1 млн грн», – вказав член громадської ради при НАБУ Роман Маселко Маселко. У 2016 році Аблов цю квартиру продав.

Цей же суддя Аблов виносив рішення, яким визнано процедуру торгів «рюкзаків Авакова» та їх результати законними. Також цей суддя нещадовно зупинив дію приписів ДАБІ на зупинення будівельних робіт та усунення порушень у ЖК «Сонячна Рів’єра».

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