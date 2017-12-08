Пособник у розкраданні мільйону на ремонті будинків у Сватовому відбувся умовним терміном

Директор ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» Сергій Павловський, якого звинувачували у розкраданні 1,27 млн грн, засуджений до 4 років позбавлення волі умовно. Ці гроші виділялись на ремонт житлових будинків у м. Сватове Луганської обл., що були пошкоджені в результаті вибухів на військових складах у жовтні 2015-го. Про це йдеться у вироку Сватівського районного суду від 23 листопада.

У листопаді 2015-го з резервного фонду державного бюджету серед іншого було виділено 4,85 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт в десяти житлових будинках у кварталі Луначарського у Сватовому, які були пошкоджені в результаті вибухів на складах боєприпасів.

Розпорядником коштів було визначено управління капітального будівництва ЛОВЦА, яке згодом уклало договори з ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» на проведення капітального ремонту цих десяти будинків.

При цьому, щоб уникнути проведення відкритих торгів, замовлення на ремонтні роботи було подрібнене на частини: договори підписувалися на кожен пошкоджений будинок окремо, а не один на всі десять об’єктів.

За даними слідства, Павловський повинен був забезпечити часткове виконання аварійно-відновлювальних робіт силами ТОВ «Укргазкомплект ЧФ», підписати відповідні акти, вказавши, що роботи виконані у повному об’ємі, та перерахувати отримані кошти на рахунки третіх осіб субпідрядників.

У результаті в грудні 2015-го Павловський підписав акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість, в яких було вказано про виконання ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» передбачених договорами робіт у повному обсязі, хоча фактично повністю вони виконані не були. Після цього на рахунки ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» було перераховано загалом 4,73 млн грн.

Загальна різниця між оплаченими та фактично виконаними роботами склала 1,27 млн грн.

Факт невиконання робіт у повному обсязі ТОВ «Укргазкомплект ЧФ» і внесення до актів завідомо неправдивих відомостей підтверджують висновки судових будівельно-технічних експертиз.

Слідство кваліфікувало дії Павловського як службове підроблення (ч. 1 ст. 366) та зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364). Павловський уклав з прокуратурою угоду про визнання винуватості.

У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду, оскільки Павловський «активно співпрацює у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні та свідчить стосовно цих осіб». Нагадаємо, у цій схемі розкрадання бюджетних коштів Павловський діяв як пособник, виконавцем ж була посадова особа Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (ЛОВЦА), проти якої відкрите окреме кримінальне провадження.

Сватівський районний суд 23 листопада затвердив угоду і засудив Павловського до чотирьох років ув’язнення умовно з іспитовим строком у три роки. На нього також накладено штраф у 8500 грн, та позбавлено права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Вирок ще не набув чинності, ще не спливли терміни апеляційного оскарження.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», прокуратура підозрює посадових осіб Луганської обласної військово-цивільної адміністрації в підписуванні неправдивих актів виконаних робіт щодо ремонту житлових будинків в м. Сватове, що призвело до розтрати бюджетних коштів в сумі 1,27 млн грн.

29 жовтня 2015 року у Сватовому загорілися склади Міноборони, на яких було орієнтовно 3,5 тис. т боєприпасів різної модифікації. В результаті вибухів загинуло четверо людей.

Причиною пожежі називали службову недбалість. Згодом комісія Міноборони встановила, що пожежа сталася внаслідок пуску сигнальної ракети, що потрапила на територію з-за меж складу. Генпрокурор Юрій Луценко у жовтні цього року назвав вибухи у Сватовому диверсією.

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