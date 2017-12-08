Косюк розраховує отримати з держбюджету 2 мільярди через підтримку тваринництва

Кабмін повернув у Верховну Раду держбюджет на 2018 рік із низкою правок, серед який державна підтримка тваринництва збільшилась до 4 млрд, щонайменшу 2 млрд з яких розраховує отримати власник ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша Ряба»), колишній перший зам Адміністрації президента Порошенка Юрій Косюк. Про це написав редактор «Економічної правди» Дмитро Дєнков.

1 грудня уряд повернув у Раду бюджет на 2018 рік із правками, згідно з якими 2 млрд грн з програми спецдотацій, за якою група компаній «МХП» отримувала бюджетну допомогу, перекинули на інші програми. Зокрема, 300 млн грн. направили на хмелярство, виноградарство та ягідництво, ще 1,7 млрд грн. — в програму «Держпідтримка галузі тваринництва», витрати на яку зросли до 4 млрд грн.

Витрати за програмою держпідтримки тваринництва виписані в двох документах: законі «Про держпідтримку сільського господарства» та постанові Кабміну. Законом передбачено, що тваринницьким фермам та птахофабрикам можуть компенсувати до 50% від капітальних витрат на будівництво за принципом «будуєш ферму — держава компенсує половину витрачених коштів».

В урядовій постанові птахофабрик немає.

«Але, це легко змінити окремим рішенням уряду. Чому ми вважаємо, що саме так і буде? По-перше, в таборі птахівництва зараз затишшя. Ніхто не обурюється і не репетує з приводу скасованої програми спецдотацій. Наче всіх все влаштовує. Так не буває — за спецрежим і спецдотації профільні асоціації і лобісти лягали кістьми. По-друге, депутати в кулуарах, згадуючи відповідну програму з 4 млрд, називають Косюка головним її бенефіціаром. За словами нардепів з «БПП», бізнесмен розраховує мінімум на 2 млрд грн.» – написав журналіст.

Причому у «Миронівського хлібопродукту» є великі будівельні плани . В 2017 році почалося будівництво другої лінії розширення Вінницької птахофабрики. Будується біогазовий комплекс на $27 млн. Крім цього, «МХП» планує наростити експорт на 80% і для цього потрібно зводити чимало нових потужностей. Йдеться про загальні витрати на рівні $100-150 млн тільки в 2018 році. До того ж, у команди Косюка уже є досвід залучення коштів з бюджету за подібними програмами.

У 2016 році Косюк увійшов у список найбагатших українців (шосте місце в рейтингу журналу Фокус, статки $738 млн). Він володіє яхтами, літаком, розкішним маєтком під Києвом.

Від «Наших грошей»:

В 2017 році холдинг «МХП» Юрія Косюка отримав з бюджету у вигляді дотацій мільярд гривень зокрема і через те, що Рада не ввела обмеження щодо видачі дотацій «в одні руки». Ініціатором відхилення обмеження стала голова комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна (БПП). Раніше вона працювала директором «5 канал», яким володіє президент Петро Порошенко.

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