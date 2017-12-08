НОВИНИ

08.12.2017

Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

Зарплати «Черкасиобленерго», які зникли разом з протеже Кононенка, пропонують виплатить з бюджету

Пособник у розкраданні мільйону на ремонті будинків у Сватовому відбувся умовним терміном

Оточення екс-директора «Спецжитлофонду» за 115 мільйонів розбудує дитячий садок на Солом’янці

Справа Насірова була з порушенням розподілена на суддю Аблова

Виконуючи настанови СБУ, лікарі викинули фірму і дали розіграти тендер пов’язаним ФОПам

Косюк розраховує отримати з держбюджету 2 мільярди через підтримку тваринництва

14 разів в Роттердам і назад: сільрада замовила рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 300 за тонну

07.12.2017

На Луганщині вимушені купувати дороге тепло у фірми, підозрюваної у криміналі

Теща секретаря Гатненської сільради отримала три прибудинкові ділянки і передала їх забудовнику

ГПУ вилучила в залізничників всі оригінали документів по тендерах з Дубневичами

Заступник Матіоса, якого не захотіла перевіряти НАЗК, не задекларував гроші на оренду будинку з басейном

Швейцарці виграли півмільярда «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

НАБУ вважає, що нардеп Дунаєв не задекларував 155 мільйонів «статутників» фірм, в яких він є бенефіціаром

Фірма естонця отримає ще півмільярда на реконструкцію Київського зоопарку

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Перелік об’єктів державної власності, які рекомендовано припинити шляхом реорганізації або ліквідації
13.11.2017

Перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2017 – 2020 роках
13.11.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Косюк розраховує отримати з держбюджету 2 мільярди через підтримку тваринництва

08 Грудня 2017

Кабмін повернув у Верховну Раду держбюджет на 2018 рік із низкою правок, серед який державна підтримка тваринництва збільшилась до 4 млрд, щонайменшу 2 млрд з яких розраховує отримати власник ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша Ряба»), колишній перший зам Адміністрації президента Порошенка Юрій Косюк. Про це написав редактор «Економічної правди» Дмитро Дєнков.

1 грудня уряд повернув у Раду бюджет на 2018 рік із правками, згідно з якими 2 млрд грн з програми спецдотацій, за якою група компаній «МХП» отримувала бюджетну допомогу, перекинули на інші програми. Зокрема, 300 млн грн. направили на хмелярство, виноградарство та ягідництво, ще 1,7 млрд грн. — в програму «Держпідтримка галузі тваринництва», витрати на яку зросли до 4 млрд грн.

Витрати за програмою держпідтримки тваринництва виписані в двох документах: законі «Про держпідтримку сільського господарства» та постанові Кабміну. Законом передбачено, що тваринницьким фермам та птахофабрикам можуть компенсувати до 50% від капітальних витрат на будівництво за принципом «будуєш ферму — держава компенсує половину витрачених коштів».

В урядовій постанові птахофабрик немає.

«Але, це легко змінити окремим рішенням уряду. Чому ми вважаємо, що саме так і буде? По-перше, в таборі птахівництва зараз затишшя. Ніхто не обурюється і не репетує з приводу скасованої програми спецдотацій. Наче всіх все влаштовує. Так не буває — за спецрежим і спецдотації профільні асоціації і лобісти лягали кістьми. По-друге, депутати в кулуарах, згадуючи відповідну програму з 4 млрд, називають Косюка головним її бенефіціаром. За словами нардепів з «БПП», бізнесмен розраховує мінімум на 2 млрд грн.» – написав журналіст.

Причому у «Миронівського хлібопродукту» є великі будівельні плани . В 2017 році почалося будівництво другої лінії розширення Вінницької птахофабрики. Будується біогазовий комплекс на $27 млн. Крім цього, «МХП» планує наростити експорт на 80% і для цього потрібно зводити чимало нових потужностей. Йдеться про загальні витрати на рівні $100-150 млн тільки в 2018 році. До того ж, у команди Косюка уже є досвід залучення коштів з бюджету за подібними програмами.

У 2016 році Косюк увійшов у список найбагатших українців (шосте місце в рейтингу журналу Фокус, статки $738 млн). Він володіє яхтами, літаком, розкішним маєтком під Києвом.

Від «Наших грошей»:

В 2017 році холдинг «МХП» Юрія Косюка отримав з бюджету у вигляді дотацій мільярд гривень зокрема і через те, що Рада не ввела обмеження щодо видачі дотацій «в одні руки». Ініціатором відхилення обмеження стала голова комітету з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна (БПП). Раніше вона працювала директором «5 канал», яким володіє президент Петро Порошенко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

НАБУ: два роки під ударами
06 Грудня 2017

Як луганське СБУ програло бізнесменам суд про ділову репутацію
04 Грудня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

08.12.2017

Луцьк Волинські дорожники дозволили віддати на субпідряд не більше 40% зі 104 мільйонів на ремонт київської траси

Черкаси Зарплати «Черкасиобленерго», які зникли разом з протеже Кононенка, пропонують виплатить з бюджету

Луганськ Пособник у розкраданні мільйону на ремонті будинків у Сватовому відбувся умовним терміном

Київ Оточення екс-директора «Спецжитлофонду» за 115 мільйонів розбудує дитячий садок на Солом’янці

Донецьк Виконуючи настанови СБУ, лікарі викинули фірму і дали розіграти тендер пов’язаним ФОПам

Миколаїв 14 разів в Роттердам і назад: сільрада замовила рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 300 за тонну

07.12.2017

Луганськ На Луганщині вимушені купувати дороге тепло у фірми, підозрюваної у криміналі

Київ Теща секретаря Гатненської сільради отримала три прибудинкові ділянки і передала їх забудовнику

Київ Заступник Матіоса, якого не захотіла перевіряти НАЗК, не задекларував гроші на оренду будинку з басейном

Харків Швейцарці виграли півмільярда «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

Київ Фірма естонця отримає ще півмільярда на реконструкцію Київського зоопарку

Львів Директор Львівського БТЗ після призначення орендував у себе Range Rover за сімсот тисяч

06.12.2017

Донецьк На Донеччині купили у створеної весною фірми білоруський самоскид за 2 мільйони

Донецьк Освітяни Бахмута викинули чотирьох підприємців, щоб віддати півмільйона улюблениці з «популярним» мобільним

Київ «Прокладка» з тисячним статутником узяла 63 мільйони на підключення системи відеоспостереження Києва

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ