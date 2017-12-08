14 разів в Роттердам і назад: сільрада замовила рекордно дорогий антрацит з ОРДЛО по 7 300 за тонну

Благодатненська сільська рада Арбузинського району Миколаївської області 1 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ «Oc-Нова 2007» вугілля на 563 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч у сім сіл району поставлять 9 т вугілля марки ДГ (25-200) по 4 180 грн. за тонну і 72 т вугілля марки АО (13-25) по 7 300 грн. за тонну, що відповідає $270.

Остання антрацитова марка коштує на 14% дорожча від найвищої ціни із Топ-10 літніх цін на антрацитові марки вугілля.

ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Навіть з урахуванням 20% ПДВ обидві названі ціни принаймні удвічі нижчі від тендерної ціни Благодатненської сільради.

Формулою «Роттердам+» передбачено, що енерегетики закладатимуть в тариф на електроенергію окрім вартості самого вугілля ще його вартість транспортування ($12) та перевалки ($7) в українському порту. Таким чином аби отримати ціну вугілля для Благодатненської сільради $270 потрібно до його нинішньої ціни в голландському порту $92 додати ще $178. Це відповідає одноразовій перевалці в порту і 14-разовому перевезенню від Роттердама до Одеського порту туди назад.

Переможець приніс договори про поставку від ФОП Мовчан Олег Сергійович із Павлограду Дніпропетровської області та столичного ТOB «Донуглеторг Групп» донеччанина Павла Сілютіна. Останнє, за даними «Економічної правди», приймає відвантажене із зони АТО вугілля на підконтрольній Україні території.

Ціна угоди на 0,7% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 567 тис грн.

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Виробниче об’єднання «Облпаливо», причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Офіційно «Облпаливом» володіє кіпрський офшор «Ісмл інвестмент кепітал менеджмент лімітед», який номінально належить вірґінцю Рікардо Васкезу. Наглядову раду очолює вищезгаданий Андрій Богданов, а правління – Олександр Лук’янов.

«Ос-Нова 2007» зареєстрована в селищі Кавуни Миколаївської області на одесита Олега Андрузського. Раніше засновником була Людмила Суховій з Одеси, а до неї – одесит Кирило Глущенков. Фірма є регулярним суперником «Облпалива» на вугільних тендерах Одещини.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Вугілля