Теща секретаря Гатненської сільради отримала три прибудинкові ділянки і передала їх забудовнику

Ольга Андрієвська, яка є тещею секретаря Гатненської сільської ради та колишнього керівника комунального підприємства «МКП-Гатне» Петра Дрощі, отримала у власність три земельні ділянки, частина яких була прибудинковою територією. Про написав журналіст «Громади Київщини» Сергій Чагаров, чия публікація розміщена на сайті «Чесно».

До 2015 р. мешканці багатоквартирного двоповерхового будинку по вул. Покровська,2 у селі Гнатне, яке знаходиться поруч з Києвом, мали прибудинкову територію, на якій були розміщені їх сараї та погреби.

Два роки тому депутати сільради обстежили цей будинок і спочатку визнали погреби й сараї самовільними побудованими, але в подальшому вирішили, що ділянка, на якій вони розміщені, таки належить до прибудинкової території.

Тим не менш у 2015 році Гатненська сільрада затвердила три проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок Андрію Сапсаю, Сергію Антіпову та Тамарі Мовчан (працює в «МКП-Гатне», яке очолював Дроща) для ведення особистого селянського господарства. Ці землі включають в себе територію, на якій побудовані погреби та сараї, і якою користувалися мешканці двоповерхівки.

У 2016 році три ділянки загальною площею 0,45 га, згідно з Майновим держреєстром, в один день опинились у приватній власності Ольги Андрієвської з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Невдовзі вона уклала договір про право забудови всіх трьох ділянок (суперфіцій) з відомим забудовником Гатного Владиславом Кононовим. До прибудинкової території вже привезли МАФ, який, скоріш за все, стане відділом продажів.

Водночас, були проведені громадські слухання про Детальний план території (ДПТ), що передбачено законодавством. Однак, як з’ясував журналіст, мешканців двоповерхівки на них не покликали.

Втім, згідно з протоколом обговорень ДТП, на яких Дроща буд одночасно членом секретаріату слухань та їх погоджувальної комісії, мешканці будинку по вул. Покровська,2 значаться в списках присутніх. Крім того, згідно з протоколом, загальна площа трьох ділянок, яка складає 0,45 га, чомусь збільшилася до 0,70 га. Журналіст вважає, що ці факти можуть свідчити про фабрикування документу та конфлікт інтересів Дрощі щодо забудови ділянок своєї тещі. Причому, Андієвська, яка в протоколі вказана як присутня на слуханнях, стверджує, що на обговореннях її не було.

Забудовник збирається збудувати житловий комплекс орієнтовно на 188 квартир.

Серед депутатів Гатненської сільради Дроща має найбільші статки, які у 2016 р. склали 1,6 млн грн.

У липні на автора цього матеріалу, старшокласника Сергія Чагарова під час сесії сільради напав місцевий депутат Олександр Паламарчук. Його, начебто, обурило, що підліток критикує депутата в соцмережах. Дії Паламарчука, який привселюдно погрожував і застосував силу до Чагарова, викликали широкий розголос. Паламарчук був змушений вибачитись за свою поведінку, а Блок Петра Порошенка, від якого депутат обраний до районної ради, виключив його зі своїх лав.

Від «Наших грошей»:

Згідно з даними Кадастрової карти України, поруч з трьома земельними ділянками Ольга Андрієвська має ще одну площею 0,10 га на вул. Покровській з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку». Право забудови ділянки (суперфіцій) торік вона передала обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Добрий сусід» тернопільчан Івана Галавана, Михайла Гладкого та Мирослава Равліва.

Суперфіцій – це право користування чужою земельною ділянкою для забудови. Його особливість полягає в тому, що таке право може відчужуватися землекористувачем або передаватись у порядку спадкування на підставі договору або заповіту, а також дає право землевласнику на прибуток від промислових об’єктів, збудованих на наданій земельній ділянці. Суперфіцій є досить популярним серед приватних забудовників. Наприклад, його традиційно використовує одна з найбільших груп забудовників-порушників, що працює по всій крайні під брендом «Набережний Квартал».

Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів у містобудівній документації (проектів Генпланів, планів зонування територій, детальних планів територій) є найбільш важливим при її розробці і затвердженні, оскільки після затвердження такої документації (в даному випадку ДТП) громадськість буде позбавлена можливості впливу на забудову (окрім випадку будівництва об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку).