Швейцарці виграли півмільярда «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини

ПАТ «Укргазвидобування» 31 серпня і 30 листопада за результатами тендеру уклало дві угоди з ТОВ «Везерфорд Україна» про надання ловильних послуг та стимуляції на загальну суму 613,24 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Строком на рік замовили послуги для свердловин Харківської та Полтавської областей.

За листопадовою угодою, добова ставка спеціаліста з ловильних робіт складає 32 тис грн., координаторів з інтенсифікації та ловильних робіт – 49 тис грн, керівника проекту – 64 тис грн. У серпні послуги спеціаліста проекту коштували 20 тис грн. на день.

Сума угод на 12% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 697,44 млн грн.

На торгах щодо дорожчого лота єдиним конкурентом було ТОВ «УНПК «Ората» із нижчою на гривню ціною, але воно відмовилось від участі в закупівлі та було відхилене.

За дешевший підряд із переможцем змагались та ж «УНПК «Ората», ТОВ «Денімекс Юкрейн» і ТОВ «Глобал Ренталз».

Київське підприємство «Везерфорд Україна» представляє в Україні компанію «Weatherford International Ltd», яка значиться його кінцевим бенефіціаром. Засновниками є кіпрські офшори «Везерфорд Глобал Продактс Лімітед» і «Лінкбірд Лімітед». Із липня 2016 року директором є Наталія Рудевич, а до неї керівниками були Дмитро Солнишкін (також керував ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна») і Віталій Мельник.

Столична «Денімекс Юкрейн» належить фірмі «USA Denimex Inc.» (США) американця Деніса Гурвіча. Директором є Володимир Анатолійович Садович – співзасновник ТОВ «Інтер Трейдінг Груп» з Андрієм Анатолійовичем Садовичем. Що до останнього, то особа з такими ПІБ керувала ДочП «Укрресурси-Імпекс» ДАК «Укрресурси» (припиняється).

За даними системи «YouControl», раніше засновником «Денімекс Юкрейн» значився сам Володимир Садович, а до нього – Олександр Веріженко.

Полтавська «Глобал Ренталз» належить вищезгаданим Веріженку та Мельнику, а також Ріхарду Білому, Ігорю Стасюку та голландським фірмам «Велл Інженірінг Технолоджи Б.В.» і «Глобал Ренталз Б.В.».

Білий значиться технічним директором СП «Полтавська газонафтова компанія», яке пов’язують із «Приватом». Воно добуває вуглеводні на шести родовищах на Полтавщині та є однім із позивачів до України у справі щодо підвищення Верховною Радою ренти за видобування газу та нафти та заборону Кабміну закупівлі газу в усіх, окрім «Нафтогазу».

Веріженко також керує ТОВ «НГ Технологія» Мельника, а той володіє ТОВ «НГ Консалтинг» на чолі з Романом Бегейовичом.

Полтавську «УНПК «Ората» зі статутним капіталом 1 тис грн. записано на Володимира Огульчанського із Краснограда Харківської області.

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