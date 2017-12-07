НАБУ вважає, що нардеп Дунаєв не задекларував 155 мільйонів «статутників» фірм, в яких він є бенефіціаром

Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють, що народний депутат України від Опозиційного блоку Сергій Дунаєв у своїй декларації за 2015 рік вказав недостовірні відомості про вартість часток у статутному капіталі підприємств, де він є кінцевим беніфіціарним, а вказана сума відрізняється від достовірної на 155,4 млн грн.

Про це повідомляє «Лисичанск как он есть» з посиланням на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва.

Слідство вважає, що Дунаєв не вказав в декларації інформацію про десять фірм, кінцевим бенефіціарним власником яких він є.

Мова йде про ТОВ «Телерадіокомпанія «Олві», ТОВ «А.С.Д. Енерго», ТОВ «СД «Біком», ТОВ «Д.А.С. Енерго», ТОВ «Лізинг Інвест», ТОВ «Енергетична інвестиційна компанія», ТОВ «Спектрстрой», ТОВ «Енергопромтекс», ТОВ «Торговий дім «Пролетарій», ПП «Мед-Клуб».

Суд надав тимчасовий доступ до банківських рахунків ТДВ «СК» ОЛВІ», ТОВ «Лізинг Інвест».

Від «Наших грошей»:

В своїх деклараціях за 2015-2016 рр. Дунаєв вказав, що він є бенефіціаром ТДВ «Страхова компанія» ОЛВІ» (розмір внеску 39,87 млн грн.), а його дружина є бенефіціаром малого приватного виробничо-комерційного підприємства «Легіон» (розмір внеску 100 грн.).

Втім, як встановили детективи НАБУ, ТДВ «СК Олві» є засновником низки підприємств:

Назва підприємства Доля у статутному капіталі ТОВ «Телерадіокомпанія «Олві» 25% або 6 000 грн. ТОВ «А.С.Д. Енерго» 49,03% або 510 000 грн. ТОВ «СД «Біком» 51,5% або 2 500 000 грн. ТОВ «Д.А.С. Енерго» 98,1 % або 1570000 грн. ТОВ «Лізинг Інвест» 99,98% або 125 970 000 грн. ТОВ «Енергетична інвестиційна компанія» 46,86% або 8 950 000 грн.

Водночас, «Лізинг Інвест» є засновником чотирьох вже вказаних підприємств «А.С.Д. Енерго», «Енергетична інвестиційна компанія», «СД «Біком», «Д.А.С. Енерго», та ще двох:

Назва підприємства Доля у статутному капіталі ТОВ «Спектрстрой» 60% або 60 000 грн. ТОВ «Енергопромтекс» 98,87% або 2 377 250 грн.

У свою чергу «Енергопромтекс» є засновником ТОВ «Торговий дім «Пролетарій» (100% або 2 375 000), а «Енергетична інвестиційна компанія» є засновником «СД «Біком», «Енергопромтекс», а також ПП «Мед-Клуб» (100% або 11 082 500 грн.).

Сергій Дунаєв в 2009-2012 роках був мером Лисичанська, потім його обрали народним депутатом по мажоритарному округу з центром в Лисичанську (входив до фракції «Партія регіонів»), в 2014 переобрався до Верховної Ради, де входить до «Опозиційного блоку».

Згідно з даними «Прозорро», фірма Дунаєва «А.С.Д. Енерго» отримала замовлень від Лисичанської міськради, де більшість мають представники Оппоблоку, на загальну суму 6,33 млн грн.

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