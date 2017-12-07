На Луганщині вимушені купувати дороге тепло у фірми, підозрюваної у криміналі

Відділ освіти Кремінської РДА Луганської області 30 листопада в результаті переговорної процедури замовив ПП «Рубіжанський залізобетон» послуги з теплопостачання до кінця року для двох шкіл на суму 625 тис. грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Переговорну процедуру замовник обґрунтував відсутністю конкуренції на ринку, оскільки ПП «Рубіжанський залізобетон» є «природним монополістом». Таку позицію на ринку приватник отримав, орендувавши в міста приміщення котелень.

Затверджена у договорі вартість 1 Гкал для Кремінських ЗОШ №1 та №4 становить 1749,89 грн (без ПДВ). Тариф на теплову енергію для бюджетників сусіднього Рубіжного від комунального «Рубіжнетеплокомуненерго» у листопаді цього року становив 1376,14 грн/Гкал, тобто був дешевшим на чверть.

6 грудня цього року власником ПП «Рубіжанський залізобетон» став Микола Піддубний. Нинішнім керівником, призначеним на посаду місяць тому, є Ілкін Аскеров.

Раніше власником фірми був Олексій Правдюк, до нього фірма належала Тетяні Кащеєвій. Напередодні, з 2009 по березень 2016 року, фірма була зареєстрована на Любов Гейко, 1932 року народження.

Гейко була прописана за адресою подружжя Тетяни та Миколи Кащеєвих, а на прописаного у Харкові Правдюка сьогодні зареєстрована фірма ТОВ ВБФ «Роксолана», якою поперемінно співволоділи згадані Кащеєви.

Першими засновниками підприємства були Сергій Стасюк, Володимир Аравенко та будівельне ТОВ «Трест Рубіжанськхімбуд». Стасюк та Аравенко були власниками останнього, також в історії власності фірми «Трест Рубіжанськхімбуд» числилось подружжя Кащеєвих.

Підприємство орендувало у міста котли у період часу, коли фірма була зареєстрована на Любов Гейко. Керівником тоді був Павло Доценко – це сусід Кащеєвих, який раніше був прописаний на вулиці Трудовій у Рубіжному, де сім’я Кащеєвих володіє нерухомістю.

Із судового реєстру відомо, що протягом цих років діяльність підприємства фактично курував Микола Кащеєв, щодо якого у листопаді 2015 року було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

Слідчі Нацполіції у Луганській області підозрюють Кащеєва у завищенні собівартості теплової енергії через внесення неправдивих даних про затвердження тарифів на виробництво та постачання теплової енергії на 2014-2015 роки. Йдеться про нанесення збитків у розмірі 2,87 млн грн через завищення собівартості 1 Гкал тепла.

Згідно з матеріалами справи, саме Микола Кащеєв восени 2014 року курував укладення з Кремінською райрадою договорів оренди кількох котелень, а підписував їх тодішній директор Павло Доценко – ще один підозрюваний по справі.

Кащеєву у змові з іншими особами, за підозрами слідчих, вдалось необґрунтовано завищити вартість 1 Гкал тепла через:

завищення вартості обладнання – як при купівлі, так і при обслуговуванні (будучи на той момент також директором фірми «Трест Рубіжанськхімбуд», Микола Кащеєв придбав у ТОВ «Триада Ком» три опалювальні твердопаливні котли. Два з них віддав в оренду з подальшим викупом ТОВ «Трест РХС», власником якого був сам, ще один – продав ПП «Рубіжанський залізобетон»);

формальне придбання брикетів (пілетів), як матеріалу для виробництва тепло, що було закладено у тариф (реально фірма спалювала значно дешевше вугілля);

завищення кількості необхідного обладнання для надання послуг з теплопостачання, , завищення кількості працівників, залучених у процес надання послуг.

З початку року ПП «Рубіжанський залізобетон» підписало 9 договорів на загальну суму 3,59 млн грн.

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