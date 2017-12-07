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ГПУ вилучила в залізничників всі оригінали документів по тендерах з Дубневичами

07 Грудня 2017

Печерський райсуд у листопаді надав слідчим Генпрокуратури доступ до документів, що перебувають у філії «Центр забезпечення виробництва» та у Департаменті матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця» і стосуються тендерних процедур за 2015-2017 роки. Про це свідчать відповідні ухвали суду від 22 листопада.

З 14.03.2017 Головне слідче управління ГПУ розслідує провадження за фактом привласнення службовими особами ПАТ «Українська залізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах.

Проведеним моніторингом державних закупівель філії «Центр забезпечення виробництва» за 2016-2017 роки, виявлено схему виведення державних коштів через підконтрольні підприємства службовими особами «Укрзалізниці», шляхом завищення товарів, робіт та надання послуг.

Слідство вказує, що відбувалось це завдяки здійсненню комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей за цінами, що перевищують ринкові на 20-30% із подальшим переведенням у готівку та заволодіння надлишково сплаченими державними коштами.

У листопаді суд надав слідчим (старший слідчий Віталій Лало та ін.) доступ до первинної фінансово-господарської та бухгалтерська документації залізничників по тендерах за 2015-2017 рр. Зокрема, суд надав слідчим ГПУ можливість вилучити у філії «Центр забезпечення виробництва» оригінали таких документів: договорів, укладених філією протягом 2015-2017 років з ТОВ «Корпорація КРТ», ТОВ «Експозиція», ТОВ «ВМ Трейдинг» (ці три компанії торгують продукцією заводу нардепів від БПП Богдана та Ярослава Дубневичів), ТОВ «АКБ Тяжмашкомплект», ТОВ «Компанія «Тяжмашкомплект» (засновник Юлія Поліщук), ТОВ «Мантікор» (Марина Берднікович) з відповідними додатками та доповненнями, а також всю тендерну документацію по торгах із цими компаніями упродовж 2015-2017 років.

Нагадаємо, 16 листопада ГПУ і Нацполіція провела близько 50 обшуків у шести регіонах у справі зловживань «Укрзалізниці». Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив тоді, що «підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія».

Згодом у ГПУ підтвердили дані про обшуки, уточнивши, що вони проходили у філії та департаменті «Укрзалізниці», а також за місцем проживання службовців і в офісах та помешканнях керівників фірм-переможців торгів. Розслідування проводиться за фактом привласнення коштів під час проведення у період 2015-2017 рр закупівель рейкових скріплень.

Згідно рішень суду від 22 листопада, слідчі ГПУ отримали можливість вилучити оригінали документів, що зберігаються у Департаменті матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця», а саме:

  • плани матеріально-технічного забезпечення (далі – МТЗ), (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017);
  • плани закупівель матеріально-технічних ресурсів (далі – МТР) відповідно до фінансових планів і контрольних завдань згідно з вимогами Порядку та наказів ПАТ «Укрзалізниця» (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік);
  • рішення щодо визначення відповідальних за моніторинг рівня цін на всіх етапах закупівель МТР, що закуповуються для забезпечення потреб ПАТ «Укрзалізниця» (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік);
  • інформацію про закупівлю товарів, робіт і послуг наданої до Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця» (на попередньому етапі до проведення засідань комітетів та комісій) (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017);
  • матеріали аналізу розрахункової потреби на відповідність планам проведеного відповідними Департаментами апарату ПАТ «Укрзалізниця» (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017);
  • матеріали корегування на підставі моніторингу цінової кон’юнктури відповідних ринків виробників розрахункової потреби в матеріально-технічних ресурсах (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017);
  • контрольні завдання матеріально-технічного забезпечення з визначенням обсягів і переліків матеріально-технічних ресурсів, що підлягають закупівлі для потреб галузі з рішеннями правління ПАТ «Укрзалізниця» щодо їх затвердження та наказів якими вони введені в дію (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017);
  • зведені плани матеріально-технічного забезпечення служб з відокремленням централізованої закупівлі через філії «Центр забезпечення виробництва» і «Центр управління промисловістю» на 2015-2017 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг) (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік );
  • номенклатурні та специфіковані централізовані плани матеріально-технічного забезпечення на 2015-2017 роки, якими передбачено необхідність та обсяги відповідних закупівель (витяг) (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік );
  • матеріали щодо формування вимог до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі сформовані відповідними департаментами апарату ПАТ «Укрзалізниця» (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік );
  • висновки Департаменту МТЗ за результатами розгляду ТЕО на відповідність контрольним завданням МТЗ, специфікованим планам МТЗ, ціновій кон’юнктурі (витяги з системи моніторинг «Моніторинг» (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік );
  • відповідальні за якість моніторингу цінової кон’юнктури ринку, рівень цін на МТР ініціатора проведення процедури закупівлі (накази, розпорядження, рішення щодо визначення кола обов’язків та закріплення відповідальних осіб) (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік );
  • рекомендації Департаменту МТЗ щодо проведення додаткового дослідження ринку (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 р.);
  • висновки відповідних департаментів апарату ПАТ «Укрзалізниця» щодо відповідності запропонованої учасниками конкурсних торгів до постачання продукції встановленим у документації конкурсних торгів технічним вимогам, якісним характеристикам та надають оцінку запропонованим до постачання еквівалентам (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік );
  • протоколи та рішення постійно діючої комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік );
  • матеріали, що підтверджують рівень цін найкращої конкурсної пропозиції, а саме: довідок або висновків спеціалізованих експертних організацій щодо рівня цін (в розрізі матеріалів верхньої будови колії за 2015-2017 рік).

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