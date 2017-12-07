Фірма естонця отримає ще півмільярда на реконструкцію Київського зоопарку

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 5 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Люнет» першу чергу реконструкції Київського зоологічного парку на 486,02 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До літа 2019 року демонтують південну вхідну групу, котельню та будинок юнатів, винесуть водопровід з-під забудови, збудують павільйон пеліканів та бакланів, павільйон та вольєри приматів, південну вхідну групу з підземним акваріумом, павільйон кас, павільйон для утримання та зимового експонування тварин «Універсальний», оглядовий амфітеатр із вбудованими приміщеннями і туалетом, мережу структурованої кабельної системи, свердловину з підземним резервуаром, підпірну стіну, насосно-фільтрувальну станцію, влаштують водно-болотні угіддя, водомірний вузол, кабельну лінію, покриття проїздів, внутрішньо-майданчикові водопровід і каналізацію, дощову каналізацію, зовнішнє освітлення, огородження тощо, а також фонтан за 5,18 млн грн.

За підсумковою відомістю ресурсів, із загальної суми 32,06 млн грн. піде на систему сітчастого огородження вольєрів по 6 111 грн./кв. м вольєру (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Тепловий насос ТН1.1-1 на 440 кВт з автоматикою замовили за 6,85 млн грн., а ТН22.1-1 на 350 кВт з автоматикою – за 5,18 млн грн.

Інвентар «HMJ Design» (Данія) для вольєрів приматів коштує 2,10 млн грн. за комплект.

Ціна гарячекатаної арматурної сталі в 15 тис грн./т відповідає ринковому рівню.

Щити опалубки шириною 300-750 мм товщиною 25 мм придбали по 298 грн./кв. м. Це відповідає більшості будівельних тендерів, однак у вересні на тендері ДП «НАЕК «Енергоатом» опалубка коштувала 132-186 грн./кв. м.

Плити Технофас Ефект 150 мм купили по 396 грн./кв. м. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу на чверть дешевше – по 313 грн./кв. м.

Плити Роквул Дахрок 100 мм замовили по 185 грн./кв. м. В інтернет-магазинах ціни Dachrock Max 100 починаються від 270 грн./кв. м, а Dachrock Prof 100 – від 352 грн./кв. м.

Бетон В25 М350 20-40 мм коштує 1 263 грн./куб. м, що загалом відповідає іншим торгам.

Акриловий пластифікатор замовили по 97 грн./кг, фіброполімербетон – по 4 995 грн./куб. м, а декоративний чорний портландцемент марки 400 – по 4 723 грн./т.

Цегла керамічна одинарна порожниста ефективна М125 обійдеться у 3 365 грн./тис шт.

Теплоізоляційні плити з пінопласту полістирольного купили по 2 230 грн./куб. м.

Металеві ферми і конструкції коштують 36 тис грн./т.

Кабель АПвЭгаПу 15 1х120/50 замовили по 384 грн./м.

На заробітну плату піде 27,63 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 7,91 млн грн.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 486,21 млн грн.

ТОВ «Арт Проект-2010» не допустили до аукціону, бо воно завантажило в систему всі документи своєї пропозиції як конфіденційні без обґрунтування причин.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» зі статутним капіталом 15 тис грн., причому ніхто не знижував ціну на торгах. Засновником значиться Євгеній Рябокінь, а підписантом – Олександр Мирний. Компанія зі схожою назвою – ТОВ «Український холдінг будівельних проектів» Нігіни Рахмонової серед інших великих проектів зводила логістичний комплекс для «Рошену». Її директором раніше був той же Мирний.

Столичний «Люнет» зі статутним капіталом 1,02 млн грн. належить естонській фірмі «ЛІ Холдинг» Рагнара Евереста – виконавчого директора компанії «1Office Group» (Естонія), що надає бізнес-послуги. Керівником українського підприємства є Андрій Омельяненко.

На сайті «Люнету» сказано, що фірма займалася реконструкцією «Київського велотреку» (підрядник СТ «Інбуд», 74,12 млн грн.) і «Бабиного Яру» (підрядник ТОВ «Ягуар», 26,75 млн грн.). Її номер телефону (044) 353-55-35 використовує ГК «Профібуд», а саме – ТОВ «Профібуд Проект» Миколи Окоронка і ТОВ «Профібуд Інжиніринг» Мераба Хомерікі, яке торік продавалось за $1 700.

В одному з оголошень «Профібуду» вказані контакти ТОВ «Група компаній Артбуд», яке зараз під назвою «Артбуд Компані» записане на сейшельську фірму «Аверком Лтд».

Нагадаємо, у квітні «Житлоінвестбуд-УКБ» замовив іншому підряднику проектування реконструкції зоопарку за 28,20 млн грн. У червні він без торгів дав «Люнету» на підготовку території зоопарку 1,50 млн грн., а в липні «Люнет» виграв на початок реконструкції 29,40 млн грн. Загалом КМДА виділила на неї 200 млн грн.

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