Фірма естонця отримає ще півмільярда на реконструкцію Київського зоопарку

07 Грудня 2017
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 5 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Люнет» першу чергу реконструкції Київського зоологічного парку на 486,02 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До літа 2019 року демонтують південну вхідну групу, котельню та будинок юнатів, винесуть водопровід з-під забудови, збудують павільйон пеліканів та бакланів, павільйон та вольєри приматів, південну вхідну групу з підземним акваріумом, павільйон кас, павільйон для утримання та зимового експонування тварин «Універсальний», оглядовий амфітеатр із вбудованими приміщеннями і туалетом, мережу структурованої кабельної системи, свердловину з підземним резервуаром, підпірну стіну, насосно-фільтрувальну станцію, влаштують водно-болотні угіддя, водомірний вузол, кабельну лінію, покриття проїздів, внутрішньо-майданчикові водопровід і каналізацію, дощову каналізацію, зовнішнє освітлення, огородження тощо, а також фонтан за 5,18 млн грн.
За підсумковою відомістю ресурсів, із загальної суми 32,06 млн грн. піде на систему сітчастого огородження вольєрів по 6 111 грн./кв. м вольєру (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).
На заробітну плату піде 27,63 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 7,91 млн грн.
Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 486,21 млн грн.
ТОВ «Арт Проект-2010» не допустили до аукціону, бо воно завантажило в систему всі документи своєї пропозиції як конфіденційні без обґрунтування причин.
Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» зі статутним капіталом 15 тис грн., причому ніхто не знижував ціну на торгах. Засновником значиться Євгеній Рябокінь, а підписантом – Олександр Мирний. Компанія зі схожою назвою – ТОВ «Український холдінг будівельних проектів» Нігіни Рахмонової серед інших великих проектів зводила логістичний комплекс для «Рошену». Її директором раніше був той же Мирний.
Столичний «Люнет» зі статутним капіталом 1,02 млн грн. належить естонській фірмі «ЛІ Холдинг» Рагнара Евереста – виконавчого директора компанії «1Office Group» (Естонія), що надає бізнес-послуги. Керівником українського підприємства є Андрій Омельяненко.
На сайті «Люнету» сказано, що фірма займалася реконструкцією «Київського велотреку» (підрядник СТ «Інбуд», 74,12 млн грн.) і «Бабиного Яру» (підрядник ТОВ «Ягуар», 26,75 млн грн.). Її номер телефону (044) 353-55-35 використовує ГК «Профібуд», а саме – ТОВ «Профібуд Проект» Миколи Окоронка і ТОВ «Профібуд Інжиніринг» Мераба Хомерікі, яке торік продавалось за $1 700.
В одному з оголошень «Профібуду» вказані контакти ТОВ «Група компаній Артбуд», яке зараз під назвою «Артбуд Компані» записане на сейшельську фірму «Аверком Лтд».
Нагадаємо, у квітні «Житлоінвестбуд-УКБ» замовив іншому підряднику проектування реконструкції зоопарку за 28,20 млн грн. У червні він без торгів дав «Люнету» на підготовку території зоопарку 1,50 млн грн., а в липні «Люнет» виграв на початок реконструкції 29,40 млн грн. Загалом КМДА виділила на неї 200 млн грн.
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