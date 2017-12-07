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Директор Львівського БТЗ після призначення орендував у себе Range Rover за сімсот тисяч

07 Грудня 2017

Керівник ДП «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків, якого цього літа затримали детективи НАБУ, здавав в оренду очолюваному ним держпідприємству свій автомобіль Range Rover.

Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на офіційну відповідь заводу.

Під час проведення аудиту «ЛБТЗ» Західний офіс Державної аудиторської служби з’ясував, що 31 серпня 2015 року т.в.о. директора заводу Олег Ткаченко підписав договір з Романом Тимківим як фізичною особою на надання автотранспортних послуг автомобілем Land Rover. В результаті Тимків загалом отримав від заводу 691,4 тис грн., з яких 205,2 тис грн. – в якості відшкодування проведених ремонтів.

Водночас, з ухвали Шевченківського районного суду Львова відомо про існування інших аналогічних договорів «ЛБТЗ». За даними  військової прокуратури Західного регіону України, в оренду було передано очолюваному Тимківим підприємству його автомобілі Ford Mustang та мотоцикл Can-Am моделі Spyder.

«За наявними даними вказані транспортні засоби знаходяться в його постійному користуванні та використовується ним у приватних цілях (для подорожей, у тому числі за кордон). Протягом 2015-2017 років ДП «Львівський бронетанковий завод», за оренду вказаних транспортних засобів, Тимківу Р.М. перераховано понад 1,5 млн грн», – йдеться в ухвалі суду.

В електронній декларації Роман Тимків підтвердив, що користувався даними трьома транспортними засобами, але завод їх орендував у ТОВ «Нікром Трейд Груп». Цією компанією Роман Тимків  раніше (у 2016 році) співволодів через іншу фірму – «Нікром Груп Лтд».

Дані реєстру МВС свідчать, що саме «Нікром Трейд Груп» вже тривалий час є власником всіх трьох вказаних транспортних засобів: Ford Mustang 2015 р.в. – з 8 липня 2015 року, Land Rover Range Rover 2012 р.в. – з 21 серпня 2012 року, мотоциклом Can-Am Spyder 2014 р.в. – з 16 червня 2014 року.

Точна інформація щодо передачі транспорту в оренду стане відома після ревізії. 24 листопада цього року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова надала дозвіл на проведення Західним офісом Держаудитслужби виїзної позапланової ревізії «Львівського бронетанкового заводу» щодо отриманих транспортних послуг.

Такий дозвіл було надано ухвалою в рамках досудового розслідування №42017140400000063 від 22.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, 14 липня працівники НАБУ затримали директора бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка. За даними НАБУ, керівництво заводу причетне до закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових. У цій справі також затримали ще трьох осіб: генерал-майора і полковника з ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ, засновника приватної фірми.

Романа Тимківа призначили в.о. директора ДП «Львівський бронетанковий завод» 5 серпня 2015 року, а потім призначили директором вже у вересні того ж року за результатами кадрового конкурсу. Ймовірно, для підписання договору оренди автомобіля з Тимківим (від 31 серпня 2015 року) тимчасово виконуючим обов’язків директора став його заступник Олег Ткаченко.

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